Народные поверья и приметы на 24 июля

В православии отмечают день святой равноапостольной княгини Ольги. Она стала первой из правителей Руси христианкой. Так, согласно Повести временных лет, это произошло в 955 году в Константинополе. Ум и красота Ольги приглянулись императору Константину VII Багрянородному. Но Ольга отвергла его со словами, что не стоит христианину жениться на язычнице. Тогда император с патриархом Феофилактом крестили ее. И снова стал император просить выйти за него замуж. Но княгиня отвергла его, сказав, что она теперь его крестная дочь, и такие браки не одобряются христианами. Из Константинополя она привезла на русскую землю иконы и богослужебные книги. А ее внук - великий князь Владимир - позже стал Крестителем Руси.

В народном календаре этот день называют Ольгой Страдницей, или Сеногнойкой. Название день получил из-за того, что сейчас начиналась самая горячая пора для полевых работ. Но в этот день нельзя было заниматься грязными работами, иначе в хозяйстве ждать можно только беды.

Нельзя было стирать, так как "вымоешь" благополучие из дома. А занятия рукоделием сейчас могли привести к разладу в семье. Плохой приметой было ходить одному в лес, так как нечисть могла сбить с пути. Запрещено было пить в этот день воду из колодца или родника, так как обязательно горло заболит. Если хотелось пить, воду отстаивали хоть пару минут или переливали в емкость и из нее пили.

Хорошей приметой было испечь блины или хлеб, ими угощали родных или странников. Молодые девушки гадали на суженого, бросая в воду венки из полевых цветов. Если венок плыл - жених скоро появится, а утонул венок - не жди свадьбы в этом году.

Считалось, что если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой. А если стояла солнечная погода - сентябрь пройдет при летней погоде. Услышали в этот день грозу - будет большой урожай лесных орехов. Птицы замолчали днем, скоро придет ненастье.

Кстати, в этот день именины отмечают Аркадий, Илларион, Лев, Никодим, Алена, Елена, Ефимия и Ольга.