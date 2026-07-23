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Русское королевство: что случилось с первыми русскими

Русская семерка

Мы привыкли называть себя русскими, но если задаться вопросом «кто такие первые русские?», история не даёт однозначного ответа. Откуда пришли наши предки? Были они исконными жителями Восточно-Европейской равнины или пришлыми скандинавами? И что сталось с теми, кто называл себя «русью» задолго до того, как Москва стала Третьим Римом?

Русское королевство: что случилось с первыми русскими
© Global Look Press

Эти вопросы волнуют умы историков уже несколько столетий. За ними стоит не праздное любопытство, а попытка понять самих себя. Сегодня мы попробуем проследить судьбу «первых русских» — от загадочных росов византийских хроник до раздробленных княжеств, поглощённых империями.

Росы, русы, русь: рождение имени

Первое достоверное упоминание народа с корнем «рус» относится к IX веку. В «Бертинских анналах» — франкской хронике — под 839 годом сообщается, что ко двору императора Людовика Благочестивого прибыли послы от народа «рос». Их правитель носил титул «хакан» — каган, что указывает на степное влияние. Это самое раннее упоминание, которое не вызывает споров у историков. Куда важнее, что эти росы были северянами — они прибыли из Скандинавии, что подтверждает арабский географ Ибн Хордадбех, писавший о купцах «ар-рус», торговавших мехами и рабами.

Параллельно в славянском мире появляется термин «русь» — так называли дружины варягов, которые, по «Повести временных лет», пришли на княжение в 862 году. Летописец чётко разделяет русь и славян:

«...и изъбрашася 3 братья с роды своими, пояша по собе всю русь, и придоша к словеном».

Выходит, первые русские были не славянами, а скандинавами? На этот вопрос до сих пор нет ответа, но ясно одно: этноним «русь» первоначально не был славянским.

Славяне и их прародина

Чтобы понять, что сталось с первыми русскими, нужно отделить их от коренных славян. Археология рисует чёткую картину: на территории современной Украины, Белоруссии и юга России с VI века нашей эры обитали племена антов и склавинов — предков восточных славян. Они жили в лесостепной полосе, занимались земледелием, строили укреплённые городища. Но никакой «руси» там не было до прихода варяжских дружин.

Прародина славян, по мнению большинства академических школ (например, исследования академика В.В. Седова, опубликованные в сборниках РАН), находилась между Вислой и Одером. Оттуда в V–VI веках славяне мигрировали на восток и юг, заселив огромные территории. Это была мирная колонизация, растянувшаяся на столетия. И вот на этот массивный славянский фон пришли скандинавские дружины, которые принесли имя «русь» и новую элиту.

Варяги и становление государства

Процесс, известный как «призвание варягов», — не выдумка летописца, а отражение реального политического договора. Ильменские словене, кривичи и финские племена пригласили князя Рюрика для наведения порядка. Но ключевая роль принадлежала его преемникам — Олегу и Игорю, которые спустились по Днепру и объединили север с югом (Киевом). Образовалась Киевская Русь.

Интересно, что сами скандинавы вскоре ассимилировались. Уже внук Рюрика, Святослав, носил славянское имя и выглядел, по описаниям византийцев, как типичный воин-славянин с оселедецем и серьгой в ухе. Варяжская элита растворилась в славянской массе, дав ей имя, династию и правовую традицию (например, «Русскую правду»). Первые русские — варяги — стали первым русскими государями, но их народ как таковой перестал существовать уже к X веку.

Киевская Русь: золотая эпоха и раздробленность

В XI веке при Ярославе Мудром Киевское государство достигло могущества. Оно простиралось от Балтики до Чёрного моря, от Карпат до Оки. И вот тогда возникает феномен «русской земли» — уже не только княжеской династии, но и всего восточнославянского населения. Летописи называют «русью» всех подданных киевского князя, независимо от их племенной принадлежности. Это была первая попытка создания единой нации.

Однако единство оказалось хрупким. После смерти Ярослава в 1054 году его сыновья разделили землю, и начались междоусобицы. К XII веку Киевская Русь распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств. Владимиро-Суздальская земля, Галицко-Волынское княжество, Новгородская республика жили своей жизнью. И вот тут-то и случилась трагедия, которая изменила судьбу первых русских.

Монгольский удар и раскол

В 1237–1240 годах полчища Батыя прошлись огнём и мечом по русским землям. Киев был разрушен дотла, южные и юго-западные княжества обезлюдели. Часть населения ушла на запад — в Галицию, Польшу, Венгрию. Другая — на север, в лесные чащи междуречья Оки и Волги, где возникло скромное Московское княжество. Таков был водораздел.

С этого момента «первые русские» — те, кто населял Приднепровье и был ядром Киевской Руси, — разделились на три ветви. Западные земли, вошедшие в состав Польши и Литвы, дали начало украинцам и белорусам. Северо-восточные земли стали фундаментом великорусской народности. При этом общее самоназвание «русь» сохранилось у всех, но в разных формах.

Что случилось с князьями и дружиной?

Значительная часть родовой аристократии — потомки Рюрика — погибла во время нашествия или эмигрировала. Те, кто выжил, перешли на службу к ордынским ханам, либо ушли в Литву, либо затаились в лесных уделах. Именно из этих опальных князей вышли будущие служилые династии Московского царства — Шуйские, Голицыны, Воротынские. Но их родовые связи с древней киевской русью были уже чисто символическими.

Дружинная культура — варяжская по духу — окончательно угасла к XIV веку. Её сменило поместное войско, состоявшее из крестьян и мелких дворян. От первых русских остались лишь былины о богатырях и светлая память о Владимире Красное Солнышко — мифический собирательный образ эпохи Киевской Руси.

Наследие, которое мы не замечаем

Если мы сегодня посмотрим на карту Европы, мы увидим, что «первые русские» никуда не исчезли. Они живут в нас — в языке, который сохранил основу древнерусского, в обычаях, в православной вере, в названиях рек и городов. Но как политическая и культурная целостность, Киевская Русь прекратила существование в XIII веке. Её правопреемниками стали Московское царство, Речь Посполитая на западе и Запорожское войско на юге.

Историки (в частности, академик Б.А. Рыбаков) подчёркивают, что распад Киевской Руси был неизбежен из-за феодальной раздробленности, а монголы лишь довершили процесс. Но если бы не нашествие, кто знает — быть может, единая русская нация от Карпат до Урала сложилась бы гораздо раньше.

Заключение

Так что же случилось с первыми русскими? Они исчезли как политический субъект, но остались как материя, из которой выплавлены три современные восточнославянские нации. Первые русские — это мы сами, но в разных ипостасях. Их кровь течёт в наших жилах, их память хранится в летописях, их подвиги поются в сказаниях. Просто время, история и география развели нас по разным берегам.

Но пока мы помним о Киевской Руси, пока мы читаем «Слово о полку Игореве», пока мы называем себя русскими (или украинцами, или белорусами), — первые русские живы. И их главная тайна не в том, куда они ушли, а в том, как им удалось оставить нам такое мощное наследство, которое пережило империи и революции.