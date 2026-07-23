Русское королевство: что случилось с первыми русскими

Мы привыкли называть себя русскими, но если задаться вопросом «кто такие первые русские?», история не даёт однозначного ответа. Откуда пришли наши предки? Были они исконными жителями Восточно-Европейской равнины или пришлыми скандинавами? И что сталось с теми, кто называл себя «русью» задолго до того, как Москва стала Третьим Римом?

Эти вопросы волнуют умы историков уже несколько столетий. За ними стоит не праздное любопытство, а попытка понять самих себя. Сегодня мы попробуем проследить судьбу «первых русских» — от загадочных росов византийских хроник до раздробленных княжеств, поглощённых империями.

Росы, русы, русь: рождение имени

Первое достоверное упоминание народа с корнем «рус» относится к IX веку. В «Бертинских анналах» — франкской хронике — под 839 годом сообщается, что ко двору императора Людовика Благочестивого прибыли послы от народа «рос». Их правитель носил титул «хакан» — каган, что указывает на степное влияние. Это самое раннее упоминание, которое не вызывает споров у историков. Куда важнее, что эти росы были северянами — они прибыли из Скандинавии, что подтверждает арабский географ Ибн Хордадбех, писавший о купцах «ар-рус», торговавших мехами и рабами.

Параллельно в славянском мире появляется термин «русь» — так называли дружины варягов, которые, по «Повести временных лет», пришли на княжение в 862 году. Летописец чётко разделяет русь и славян:

«...и изъбрашася 3 братья с роды своими, пояша по собе всю русь, и придоша к словеном».

Выходит, первые русские были не славянами, а скандинавами? На этот вопрос до сих пор нет ответа, но ясно одно: этноним «русь» первоначально не был славянским.

Славяне и их прародина

Чтобы понять, что сталось с первыми русскими, нужно отделить их от коренных славян. Археология рисует чёткую картину: на территории современной Украины, Белоруссии и юга России с VI века нашей эры обитали племена антов и склавинов — предков восточных славян. Они жили в лесостепной полосе, занимались земледелием, строили укреплённые городища. Но никакой «руси» там не было до прихода варяжских дружин.

Прародина славян, по мнению большинства академических школ (например, исследования академика В.В. Седова, опубликованные в сборниках РАН), находилась между Вислой и Одером. Оттуда в V–VI веках славяне мигрировали на восток и юг, заселив огромные территории. Это была мирная колонизация, растянувшаяся на столетия. И вот на этот массивный славянский фон пришли скандинавские дружины, которые принесли имя «русь» и новую элиту.

Варяги и становление государства

Процесс, известный как «призвание варягов», — не выдумка летописца, а отражение реального политического договора. Ильменские словене, кривичи и финские племена пригласили князя Рюрика для наведения порядка. Но ключевая роль принадлежала его преемникам — Олегу и Игорю, которые спустились по Днепру и объединили север с югом (Киевом). Образовалась Киевская Русь.

Интересно, что сами скандинавы вскоре ассимилировались. Уже внук Рюрика, Святослав, носил славянское имя и выглядел, по описаниям византийцев, как типичный воин-славянин с оселедецем и серьгой в ухе. Варяжская элита растворилась в славянской массе, дав ей имя, династию и правовую традицию (например, «Русскую правду»). Первые русские — варяги — стали первым русскими государями, но их народ как таковой перестал существовать уже к X веку.

Киевская Русь: золотая эпоха и раздробленность

В XI веке при Ярославе Мудром Киевское государство достигло могущества. Оно простиралось от Балтики до Чёрного моря, от Карпат до Оки. И вот тогда возникает феномен «русской земли» — уже не только княжеской династии, но и всего восточнославянского населения. Летописи называют «русью» всех подданных киевского князя, независимо от их племенной принадлежности. Это была первая попытка создания единой нации.

Однако единство оказалось хрупким. После смерти Ярослава в 1054 году его сыновья разделили землю, и начались междоусобицы. К XII веку Киевская Русь распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств. Владимиро-Суздальская земля, Галицко-Волынское княжество, Новгородская республика жили своей жизнью. И вот тут-то и случилась трагедия, которая изменила судьбу первых русских.

Монгольский удар и раскол

В 1237–1240 годах полчища Батыя прошлись огнём и мечом по русским землям. Киев был разрушен дотла, южные и юго-западные княжества обезлюдели. Часть населения ушла на запад — в Галицию, Польшу, Венгрию. Другая — на север, в лесные чащи междуречья Оки и Волги, где возникло скромное Московское княжество. Таков был водораздел.

С этого момента «первые русские» — те, кто населял Приднепровье и был ядром Киевской Руси, — разделились на три ветви. Западные земли, вошедшие в состав Польши и Литвы, дали начало украинцам и белорусам. Северо-восточные земли стали фундаментом великорусской народности. При этом общее самоназвание «русь» сохранилось у всех, но в разных формах.

Что случилось с князьями и дружиной?

Значительная часть родовой аристократии — потомки Рюрика — погибла во время нашествия или эмигрировала. Те, кто выжил, перешли на службу к ордынским ханам, либо ушли в Литву, либо затаились в лесных уделах. Именно из этих опальных князей вышли будущие служилые династии Московского царства — Шуйские, Голицыны, Воротынские. Но их родовые связи с древней киевской русью были уже чисто символическими.

Дружинная культура — варяжская по духу — окончательно угасла к XIV веку. Её сменило поместное войско, состоявшее из крестьян и мелких дворян. От первых русских остались лишь былины о богатырях и светлая память о Владимире Красное Солнышко — мифический собирательный образ эпохи Киевской Руси.

Наследие, которое мы не замечаем

Если мы сегодня посмотрим на карту Европы, мы увидим, что «первые русские» никуда не исчезли. Они живут в нас — в языке, который сохранил основу древнерусского, в обычаях, в православной вере, в названиях рек и городов. Но как политическая и культурная целостность, Киевская Русь прекратила существование в XIII веке. Её правопреемниками стали Московское царство, Речь Посполитая на западе и Запорожское войско на юге.

Историки (в частности, академик Б.А. Рыбаков) подчёркивают, что распад Киевской Руси был неизбежен из-за феодальной раздробленности, а монголы лишь довершили процесс. Но если бы не нашествие, кто знает — быть может, единая русская нация от Карпат до Урала сложилась бы гораздо раньше.

Заключение

Так что же случилось с первыми русскими? Они исчезли как политический субъект, но остались как материя, из которой выплавлены три современные восточнославянские нации. Первые русские — это мы сами, но в разных ипостасях. Их кровь течёт в наших жилах, их память хранится в летописях, их подвиги поются в сказаниях. Просто время, история и география развели нас по разным берегам.

Но пока мы помним о Киевской Руси, пока мы читаем «Слово о полку Игореве», пока мы называем себя русскими (или украинцами, или белорусами), — первые русские живы. И их главная тайна не в том, куда они ушли, а в том, как им удалось оставить нам такое мощное наследство, которое пережило империи и революции.