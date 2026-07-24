Как товарищ Артем создал Донецко-Криворожскую Советскую Республику

105 лет назад в железнодорожной катастрофе погиб советский государственный деятель Фёдор Сергеев, более известный под псевдонимом товарищ Артём. Он с молодости участвовал в российском революционном движении, неоднократно подвергался аресту и бежал из ссылки за границу. Вернувшись в Россию в 1917 году, Сергеев возглавил революционную деятельность в Харькове и Донбассе. На фоне проведения украинскими националистами сепаратных переговоров с Германией Артём поддержал идею большевиков Донбасса о создании в составе Советской России Донецко-Криворожской Республики, которую в дальнейшем руководство РКП(б) присоединило к УССР. Причины катастрофы, в которой погиб Артём, до конца не выяснены.

Товарищ Артём

Фёдор Сергеев родился 19 марта 1883 года в селе Глебово Курской губернии в семье государственного крестьянина, ставшего строительным подрядчиком. В детстве на будущего революционера повлияла история о рабочем по имени Артём, которого выгнал хозяин из-за тяжёлых травм, полученных при аварии на шахте, после чего Артём стал «благородным разбойником», грабившим богатых и раздававшим награбленное бедным.

Когда Фёдор был ребёнком, его семья переехала в Екатеринослав (современный Днепропетровск). Там он поступил в реальное училище, где познакомился с марксистскими идеями. В 1901 году Сергеев успешно сдал экзамены в Императорское Московское техническое училище (ныне — МГТУ им. Баумана). Он окончательно определился с политическими взглядами, вскоре став членом РСДРП.

Проучившись менее года, Фёдор организовал демонстрацию в поддержку студентов, исключённых из Киевского университета и отправленных в армию. Полиция разогнала участников протеста, а Сергеева арестовала по доносу провокатора. Его исключили из училища и на полгода отправили в тюрьму, лишив права учиться в российских вузах. Фёдор уехал в Париж и стал посещать занятия в Русской высшей школе общественных наук.

В 1903 году Сергеев вернулся в Россию и занялся революционной деятельностью в южных регионах страны. Работая помощником машиниста в Екатеринославе, он вёл марксистскую агитацию среди железнодорожников и шахтёров, а для нелегальной работы взял псевдоним Артём.

«Сергеев имел крестьянско-пролетарское происхождение. Благодаря его близости к простому народу люди к нему тянулись», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ им. Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Устроившись в 1905 году на Харьковский паровозостроительный завод, Фёдор основал революционную группу «Вперёд» и стал готовить вооружённое восстание рабочих. Но политический сыск узнал о происходящем и быстро пресёк запланированные выступления.

После харьковской неудачи Сергеев занимался революционной деятельностью в Санкт-Петербурге и на Урале, был арестован и попал в тюрьму, а затем приговорён к пожизненной ссылке в Сибирь. Так Сергеев оказался в Иркутской губернии.

Смириться с судьбой ссыльного и отказаться от революционных идей Фёдор не мог и бежал за границу. Некоторое время он жил в Японии, Корее и Китае — успел даже поработать кули (наёмным чернорабочим) в Шанхае.

В 1911 году Сергеев поселился в Австралии, где стал видным представителем русского эмигрантского сообщества и занялся пропагандой социалистических идей. За организацию нелегальных митингов он несколько месяцев провёл в австралийской тюрьме.

«Артём — легендарная личность с уникальной биографией. Человек бежал с каторги, ушёл от всех погонь, пережил приключения за границей», — отметил в разговоре с RT политолог Владимир Корнилов.

В 1917 году Сергеев через Дальний Восток вернулся в Россию и оказался в центре революционных событий.

«Артём прибыл в Харьков, когда там всё бурлило. Он уже был знаменитым революционером. О нём буквально слагали легенды», — рассказал Корнилов.

Сергеев стал руководителем большевистской фракции в Харьковском совете и секретарём бюро Донецкого областного комитета РСДРП(б). На VI съезде партии его избрали членом Президиума и Центрального комитета. Осенью 1917 года он стал одним из лидеров вооружённого восстания в Донбассе, а после победы Октябрьской революции — председателем исполкома Харьковского совета и губернского военно-революционного комитета. В декабре вошёл в секретариат и Центральный исполнительный комитет Советов Украины.

«Артём был противником проявления любого национализма», — отметил в беседе с RT доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Илья Ратьковский.

В конце 1917 года в острую фазу на Украине вступило противостояние большевиков с национал-популистами, провозгласившими Украинскую народную республику. Деятели УНР подавили несколько восстаний левых сил с помощью вооружённых австро-венгерских военнопленных и «украинизированных» воинских частей. Однако, когда большевистские отряды начали наступление, они бежали из Киева, вступив в сепаратные переговоры с Германией. По словам историков, в это время в Донбассе активно обсуждалось политическое отделение от Киева и объединение с Криворожским железорудным бассейном.

«Идея административного объединения этих регионов родилась давно. Её вынашивали промышленники юга России ещё в царские времена. А после революции восприняли большевики, для которых Донбасс был важной пролетарской базой. Когда представители советской власти увидели, что украинцы договариваются с немцами и возникает угроза захвата Донбасса иностранными войсками, большевики подняли вопрос создания в этих регионах отдельной республики», — рассказал Владимир Корнилов.

Донецко-Криворожская Республика

В феврале 1918 года на проходившем в Харькове областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов большевик Семён Васильченко предложил создать Донецко-Криворожскую Республику (ДКР) в составе Советской России. Фёдор Сергеев и большинство участников съезда инициативу поддержали. В состав новой автономии вошли Екатеринославская и Харьковская губернии, а также часть территории Херсонской. Совнарком республики возглавил товарищ Артём.

Власти республики национализировали стратегические предприятия и шахты, ввели налоги для крупных предпринимателей, создали единую систему судов, запустили программу ликвидации безграмотности и отменили конфискацию средств в частных банках. Когда нависла угроза вторжения немецких войск, была сформирована Красная армия Донбасса.

19 марта 1918 года Второй Всеукраинский съезд Советов объединил все советские образования на территориях, на которые претендовала УНР, в Украинскую Советскую Республику. Тем не менее правительство Донецко-Криворожской Республики некоторое время продолжало действовать. В апреле из-за австро-германского наступления оно переехало в Луганск, а затем было эвакуировано вглубь территории РСФСР. К концу весны вторгшиеся войска полностью оккупировали ДКР.

После поражения Германии в Первой мировой войне немецкие войска покинули Харьков и Донбасс. В начале 1919 года в Харьков перебазировалось Временное рабоче-крестьянское правительство УССР, а в феврале ДКР была ликвидирована официально. По мнению историков, Ленин пытался таким образом «уравновесить» крестьянское население Украины, часть которого воевала в различных атаманских формированиях, пролетариатом из ДКР.

Товарищ Артём после фактического роспуска ДКР участвовал в Царицынском походе и в установлении советской власти на Северном Кавказе. Затем возглавил военный отдел во Временном рабоче-крестьянском правительстве УССР, а в январе 1919 года стал председателем этого правительства.

Когда из Москвы в Харьков прибыл Христиан Раковский, Сергеев уступил свой пост ему. Проработав некоторое время наркомом советской пропаганды УССР, он перешёл на должность председателя исполкома Донецкой губернии, в которой начал проводить административную реформу. Во время отступления Красной армии из Донбасса Артём тяжело заболел тифом.

Некоторое время он работал на руководящих должностях в Башкирии, но затем снова вернулся в Донбасс: возглавил губисполком и занялся восстановлением угольной промышленности. Его работу в Москве оценили высоко. Товарища Артёма избрали в состав ЦК и назначили ответственным секретарём Московского комитета РКП(б), а затем председателем ЦК Всероссийского союза горнорабочих и членом Всероссийского центрального исполнительного комитета.

24 июля 1921 года Сергеев в составе представителей Третьего конгресса Коминтерна возвращался в Москву из Тулы, где прошла встреча с местными шахтёрами. Экспериментальный аэровагон (скоростной вагон с винтом авиационного типа), в котором он ехал, сошёл с рельсов. Товарищ Артём погиб.

Согласно официальной версии, авария произошла из-за плохого состояния железной дороги, но родные Сергеева утверждали, что на колее были специально навалены камни.

«В качестве заказчиков упоминаются Троцкий и его сторонники, хотя более вероятным при рассмотрении этой версии является украинский след», — отметил Илья Ратьковский.

Сын Фёдора Сергеева — Артём — воспитывался в семье Иосифа Сталина и стал одним из основателей Зенитных ракетных войск СССР.