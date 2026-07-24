«Дьяволы в погонах»: истории самых жутких маньяков-милиционеров

Правоохранительные органы призваны бороться с преступниками, но иногда сами оперативники становятся жестокими маньяками. Для таких душегубов даже придумали единое прозвище — «дьяволы в погонах». Таких преступников было немало. Иркутский милиционер убивал женщин, усаживая их в служебную машину, а петербургский оперативник Павел Шувалов насиловал и душил маленьких девочек-безбилетниц. «Вечерняя Москва» собрала истории самых жутких маньяков, казавшихся доблестными блюстителями закона.

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Самый известный «дьявол в погонах» — Михаил Попков, который работал милиционером в городе Ангарск (Иркутская область). Родственники и коллеги считали мужчину безобидным и добрым человеком, даже называли его «Мишкой-улыбкой». Позднее у Попкова появилось новое прозвище — ангарский маньяк.

Попков убивал с 1992 по 2010 год. Он действовал по одной схеме: надевал служебную форму и отправлялся в поездки на автомобиле с проблесковыми маячками по ночному Ангарску. Заметив одинокую женщину, маньяк предлагал ее подвезти. Жертвы легко соглашались — милиционер вызывал у них абсолютное доверие. Затем Попков устраивал для попутчицы «смертельный экзамен», предлагая ей продолжить вечер вдвоем. В случае отказа он подвозил девушку до дома, иногда даже помогал подняться на этаж, тем самым оставляя в живых. А тех, кто согласился, ждала страшная участь.

Попков вывозил жертв в безлюдные места, насиловал и жестоко убивал. Чаще всего он сначала придушивал женщин, чтобы те потеряли сознание, затем наносил им ножевые ранения. Иногда в ход шли топоры и отвертки.

Следователям удалось поймать Попкова лишь в 2012 году. Перед судом он впервые предстал в 2015-м. Тогда его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за 22 доказанных убийства и два покушения. В 2018 году ангарский маньяк получил второе пожизненное наказание, на этот раз число жертв увеличилось до 81. В декабре 2021-го преступник снова предстал перед судом за очередные раскрытые убийства. На его счету минимум 89 задушенных и зарезанных женщин. При этом Попков каждые пару лет продолжает давать признательные показания.

Пока в России орудовал Михаил Попков, на Украине ловили Сергея Ткача, известного как павлоградский маньяк. Ранее он работал экспертом-криминалистом в кемеровской полиции, но был уволен за подделку результатов экспертизы. После этого с 1980 по 2005 год он убил минимум 37 человек, хотя сам преступник говорил, что на его счету более 100 жертв.

Ткач убивал девочек и молодых девушек, самой младшей из них было всего восемь лет. Первое преступление он совершил в 1980 году вскоре после развода с женой. Маньяк напился и во время прогулки увидел на улице девушку, одетую в платье, как у его бывшей супруги. Ткач задушил незнакомку и посмертно изнасиловал. Еще через четыре года преступник убил 10-летнюю девочку, встретившуюся ему в парке. Ее он задушил, а затем изнасиловал.

Маньяк действовал методично, всегда надевал перчатки и презервативы, чтобы не оставлять биологических следов на телах жертв. Убивал он в основном по выходным и в праздничные дни, когда милиция, по его мнению, «расслаблялась». Тела находили в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Параллельно мужчина завел новую семью и устроился работать на асфальтобетонный завод.

Пока Ткач скрывался, за его преступления осудили 11 невинных людей. После поимки настоящего маньяка их отпустили на свободу, но некоторые не дожили до этого момента. Преступника арестовали в августе 2005 года. При задержании он встретил оперативников фразой: «Я ждал вас 25 лет». После длительного судебного процесса в 2008 году Ткача приговорили к пожизненному лишению свободы.

В 90-е годы Санкт-Петербург «кошмарил» маньяк Павел Шувалов. Он служил в УВД Ленинградского метрополитена в звании старшего сержанта милиции, а затем и полиции. Его основной задачей была ловля безбилетников, мужчина часто дежурил на станциях «Пролетарская», «Площадь Ленина», «Обухово», «Ломоносовская» и «Елизаровская». Именно там он высматривал своих будущих жертв.

В сентябре 1991 года Шувалов остановил в метро 11-летнюю девочку, которая пыталась проскочить через турникеты вслед за другим пассажиром. Маньяк увел школьницу в отдельную комнату и стал угрожать, что вызовет ее родителей и расскажет им обо всем. Однако он пообещал молчать, если девочка согласится с ним на личную встречу во внерабочее время. Позднее ее тело нашли на территории Невского лесопарка. Убитая была одета в колготки, разрезанные в промежности, изнасилована и утоплена. Позднее жертвами Шувалова стали еще четыре девочки в возрасте от 11 до 15 лет.

Следователи долго не могли выйти на след Шувалова, так как он казался «идеальным» сотрудником с лучшими показателями. Его поймали лишь в 1995 году. На одном из допросов маньяк объяснил свой метод убийства так: когда ему было 12 лет, компания хулиганов стянула с него колготки, разрезала в промежности и натянула ему на голову. Это стало для будущего преступника большим психологическим потрясением.

Несмотря на эту «слезливую» историю, Шувалова приговорили к расстрелу. Позднее высшую меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы. В 2020 году маньяк умер в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

Алексей Тороп

Похожим образом своим служебным положением пользовался маньяк Алексей Тороп. В 2000-е годы он был единственным следователем прокуратуры деревни Балаганск (Иркутская область), поэтому на стол к нему нередко попадали его собственные преступления. Это позволяло мужчине нападать на соседок, насиловать их и оставаться безнаказанным.

В марте 2007 года Тороп вместе с приятелем похитил 15-летнюю девочку, изнасиловал ее и убил. Тело преступники бросили в огороде случайного дома на центральной улице поселка. Эту расправу расследовал сам Тороп, но позднее в прокуратуре появился новый сотрудник, и маньяка отстранили от дела. При этом мужчина проработал в прокуратуре еще год, пока его окончательно не уволили за изнасилование женщины прямо во время допроса.

После увольнения Тороп стал работать адвокатом, а его преступления, в том числе убийство девочки, долгие годы оставались нераскрытыми. О некоторых его деяниях даже не было известно. А в 2020 году в Иркутскую область приехали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, стали проверять местные архивы и нашли наконец убийц школьницы.

Спустя три года Торопа приговорили к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в 40 преступлениях, в том числе в 30 изнасилованиях. Приятеля бывшего полицейского отправили в тюрьму на 10 лет.

Химкинские маньяки

Тем временем в Подмосковье орудовали химкинские маньяки Юрий Старостин и Яков Ханукаев. В 2000-х они устроились во вневедомственную охрану при УВД, но со временем стали все чаще прогуливать работу, вместе выпивать и вызывать проституток. Именно во время одного из таких загулов произошло первое преступление молодых милиционеров.

Весной 2006 года, когда Старостину и Ханукаеву было по 20 лет, они усадили в свою машину проститутку, искавшую клиентов возле дороги. Когда девушку привезли в безлюдное место, она ничуть не удивилась и начала раздеваться. Однако Старостин внезапно ударил жертву по лицу, схватил за руки и предложил приятелю ее убить. Ханукаев согласился. Один из преступников достал ремень из брюк, обмотал его вокруг шеи жертвы и задушил ее. Тело проститутки они выбросили в водоканал.

В течение последующих двух месяцев жертвами химкинских маньяков стали еще две девушки, а затем на след преступников вышли милиционеры. Первым задержали Ханукаева. Узнав об этом, Старостин собрал вещи и сбежал из России вместе с сожительницей. Пара около года жила в Белоруссии, пока их не нашли следователи. Тогда Старостин и его возлюбленная снова сбежали, но уже в марте 2008 года их наконец поймали. Ханукаева отправили в тюрьму на 19 лет, а его беглого друга — на 24 года.

Евгений Чуплинский

Милиционер, любящий муж и отец двух дочерей — так близкие и сослуживцы долгие годы описывали Евгения Чуплинского. Позднее вся Россия узнала его как милиционера-потрошителя, или новосибирского Джека-Потрошителя. Мужчина долгое время работал во вневедомственной охране УВД Новосибирска и дослужился до звания сержанта, затем некоторое время работал таксистом, потом открыл собственный мелкий бизнес. Близкие не думали, что Чуплинский может оказаться жестоким убийцей.

Убивать Чуплинский начал в 1998 году, еще будучи милиционером. Его жертвами становились проститутки в возрасте от 19 до 30 лет, оказывавшие интимные услуги в Кировском районе Новосибирска. Отрубленную голову первой жертвы Чуплинского нашел в лесополосе под Новосибирском подросток, собиравший дрова. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли торс в выброшенном холодильнике неподалеку. Тело было настолько изуродовано, что убитую девушку не опознали. Спустя еще три месяца на пустыре нашли женские ступни, они принадлежали уже другой девушке. Еще через три месяца на обочине обнаружили женскую голову со сгнившим лицом.

К 2007 году Чуплинский залег на дно, а его дело долгое время лежало в архиве. В 2016 году расследование возобновилось, была проведена новая экспертиза, которая установила причастность бывшего милиционера к расправам над девушками. Маньяка арестовали. На тот момент он успел трижды жениться и стать отцом двух дочерей. В 2018 году Чуплинского признали виновным в убийстве 19 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце мая 2026 года из военного госпиталя в Ленобласти сбежал сосновский маньяк Андрей Кийко, получивший ранение на СВО. Это произошло осенью 2025 года, но искать его начали только в мае 2026-го. На его счету три убийства и 12 изнасилований. Многих своих жертв преступник сначала приглашал на свидания, затем нападал на них в парке Сосновка.