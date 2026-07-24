Товары-призраки: за какие вещи из СССР сегодня отдают большие деньги

В каждом советском доме были предметы, которые применялись в быту, а сейчас кажутся устаревшими и не представляющими ценности. Однако если в прошлом их покупали за обычную для того времени сумму, то сегодня за некоторые из них коллекционеры готовы отдавать десятки и сотни тысяч, а иногда миллионы. Какие товары из СССР сейчас дорого стоят — в материале «Вечерней Москвы».

Книги

В советские годы книги были доступны каждому. Твердый переплет, качественная бумага, тиражи в сотни тысяч экземпляров — и все это за несколько рублей. Но некоторые издания стали настоящими сокровищами.

Владимир Маяковский, «История Власа — лентяя и лоботряса» (1927 год). Книга была выпущена тиражом всего семь тысяч экземпляров. Сегодня за хорошо сохранившийся том коллекционеры готовы заплатить около одного миллиона рублей.Сборник Бориса Пастернака (1948 год). Из-за цензуры и гонений на автора книга оказалась под запретом. В 2018 году экземпляр такой книги был продан за пять миллионов рублей.Роман «Бесы» Федора Достоевского при советской власти впервые был издан в 1934 году. В наши дни один экземпляр издания этой книги был продан на одном из аукционов за 3,4 миллиона рублей.

Фарфор

В Советском Союзе производили много изделий из фарфора — статуэтки, сервизы, чашки. Тогда они стоили 10–50 рублей. Сегодня это один из самых дорогих сегментов коллекционирования.

Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ). Элита советского фарфора. Обычный чайный сервиз массового производства 1960–1970-х годов сейчас можно приобрести за 15–30 тысяч рублей. Статуэтки в хорошем состоянии продаются от пяти до 50 тысяч рублей, а редкие экземпляры — за сотни тысяч.Агитационные фарфоровые фигурки Дулевского завода (например, «Красноармеец» или «Партизанка») сейчас могут стоить от трех до 30 тысяч рублей.Агитационный фарфор 1920–1930-х годов — это отдельная категория, цены на которую могут достигать 500 тысяч рублей.

Ковры

Ковер был главным украшением советской квартиры — его не только стелили на пол, но и вешали на стену. Стоил он от 15 до 400 рублей — в зависимости от размера и качества. Сейчас советские фабричные ковры массового производства могут стоить от 500 до 15 тысяч рублей, но цены на ручную работу или авторские ковры могут достигать сотен тысяч рублей.

Ковры ручной работы 1940–1960-х годов. Цены на них на антикварном рынке стремительно растут. Стоимость может достигать от 50 до 200 тысяч рублей и выше.Авторские ковры советских художников очень ценятся на антикварном рынке. Цена на них может достигать миллиона рублей.

Техника

Цены на технику зависели от модели. Что-то можно было купить относительно недорого, а за что-то — отдать несколько своих зарплат. Однако в современности некоторые модели считаются раритетами и продаются за большие деньги.

Часы «Ракета-3031». В СССР цена на них была немаленькая — 150 рублей — это сопоставимо со средней советской зарплатой. Однако сегодня их цена на вторичном рынке впечатляет еще больше — она варьируется от 500 тысяч до одного миллиона рублей.Часы «Стрела» Первого Московского часового завода. Сейчас их продают за десятки и сотни тысяч рублей.Проигрыватели «Вега», «Арктур» и «Электроника». Рабочие экземпляры сейчас стоят от трех до 15 тысяч рублей, а если их отреставрировать — еще дороже.Фотоаппараты «Зенит», «ФЭД» или «Зоркий». Ценятся коллекционерами и любителями ретротехники. Их стоимость сильно зависит от модели, но особо раритетные оцениваются в сотни тысяч рублей.

Мебель

Советская мебель из массива дуба или ореха, сделанная на совесть, пережила не одно поколение. В 1970-х годах обеденный стол обходился примерно в 130 рублей, гарнитур в гостиную — от одной до двух тысяч рублей, а диван — от 120 до 400 рублей.

Серванты 1950–1960-х годов со шпоном оцениваются в 50–150 тысяч рублей. Уникальные авторские работы уходят еще дороже.Сейчас винтажные венские стулья могут стоить от 15 до 30 тысяч рублей за штуку.Хорошо сохранившиеся советские комоды иногда продают за десятки тысяч рублей.

Хрусталь

В 1960–1980-е годы хрусталь был символом достатка. Его дарили на свадьбу, ставили в сервант и доставали только по праздникам. Цена на него могла варьироваться в зависимости от типа изделия, завода-изготовителя или редкости модели.

Полный набор советского хрусталя. Особенно ценится продукция Гусевского или Ленинградского заводов — ее можно продать за 5–30 тысяч рублей.Типовые изделия Дятьковского хрустального завода сейчас продаются за несколько тысяч, а цена на более редкие модели может достигать 50 тысяч рублей.

Игрушки и елочные украшения

Советские игрушки и елочные украшения в современности также стали предметом охоты коллекционеров.

Игрушечные машинки. Сейчас миниатюрную «Волгу» черного цвета продают за 150 тысяч рублей, темно-зеленые «Жигули» 1979 года — за 14 тысяч рублей, а пикап «Москвич» в ливрее авиакомпании «Аэрофлот» второй половины 1970-х годов предлагается за 43 тысячи рублей.Цены на советские елочные игрушки сегодня могут варьироваться от 500 до десятков тысяч рублей. Например, набор «Космическая елка» 1960-х годов с ракетами, спутниками и планетами в оригинальной коробке может стоить 100–150 тысяч рублей.

Некоторые знаменитости любят коллекционировать антикварные предметы, тратя на них миллионы.