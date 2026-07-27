Как нацистские палачи убивали узников Витебского гетто

85 лет назад нацисты создали в оккупированном Витебске еврейское гетто. Гитлеровцы жестоко измывались над своими жертвами: грабили, насиловали, заставляли жить под открытым небом и отправляли на тяжёлые работы. Оккупанты не оставили своим жертвам шансов на выживание. К концу 1941 года нацистские палачи уничтожили большинство узников гетто — около 20 тыс. человек.

Создание Витебского гетто

11—12 июля 1941 года нацисты захватили белорусский город Витебск. Перед Великой Отечественной войной в нём проживали более 37 тыс. евреев — около 22% от его населения. После гитлеровской агрессии некоторые из них успели эвакуироваться или были призваны в Красную армию, а оставшиеся оказались во власти нацистских оккупантов.

Уже в первые дни оккупации города нацисты провели массовые облавы на евреев с последующими расстрелами. Новые казни прошли 20 и 24 июля. Нацисты убивали своих жертв под предлогом того, что те якобы отказывались носить специальные жёлтые метки на одежде и устраивали в городе поджоги.

«Принуждение евреев к ношению особых жёлтых меток на одежде стало одной из первых форм дискриминации еврейского населения», — рассказал в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Тех представителей еврейской общины Витебска, которые не были убиты в первые дни оккупации, нацисты старались жёстко контролировать. Гитлеровцы приказали евреям создать особый орган самоуправления (юденрат) и «службу порядка». С 17 июля нацистские оккупанты совместно с коллаборационистской администрацией начали проводить регистрацию еврейского населения, в ходе которой использовались в том числе данные советской паспортной системы. В итоге в списках оказались около 16 тыс. человек — без учёта тех, кто убежал из города, смог на время скрыть своё происхождение или был убит в первые дни оккупации.

В конце июля руководство местной гитлеровской администрации стало искать место под еврейское гетто. Сначала его хотели устроить на бывших овощных складах, но там не хватало места для размещения тысяч людей.

25 июля нацисты по предложению коллаборационистов объявили о создании гетто на правом берегу Западной Двины, у здания бывшего Клуба металлистов. Перебраться туда евреи должны были за три дня.

Тысячи людей по приказу нацистов собрались на берегу реки, чтобы переправиться в гетто. Гитлеровцы воспользовались происходящим для массовых грабежей и насилия над девушками.

Мост через Западную Двину был уничтожен при отступлении частей Красной армии, а пользоваться военной понтонной переправой нацисты евреям не разрешали. Поэтому будущим узникам гетто приходилось переправляться на любых подручных средствах или вплавь.

«Звери почувствовали запах крови. Они переворачивали лодки, словно в тире стреляли по оказавшимся в воде людям, били их вёслами по головам. По некоторым данным, в ходе этой страшной переправы погибли до 2 тыс. мирных людей, включая женщин, маленьких детей, пожилых», — рассказал Михаил Кузовкин.

В умышленном утоплении евреев принимали участие военнослужащие 354-го пехотного полка вермахта.

Большинство зданий в районе, отведённом под гетто, стояли полуразрушенными. Людям приходилось спать под открытым небом или пытаться найти убежище в развалинах. Некоторые узники строили себе хижины из веток или обломков старых строений.

«Положение узников было катастрофическим. Территорию огородили колючей проволокой и круглосуточно охраняли, выходить за пределы запрещалось под угрозой расстрела», — рассказала RT методист научно-методического отдела Музея Победы Ангелина Мышкина.

Продуктами питания узников гетто не обеспечивали. Еду покупали за ценные вещи у местных жителей через ограждения. Кроме того, подростки иногда сбегали и доставляли провиант своим родным. Но этого, по словам историков, катастрофически не хватало. Кроме того, запасы подходящих для обмена вещей быстро подошли к концу, а коллаборационистская администрация в сентябре 1941 года запретила сообщение между гетто и остальной частью Витебска. Право самостоятельного выхода за ограждения по специальным пропускам осталось только у членов юденрата. Кроме того, нацисты под конвоем выводили узников на грязные и тяжёлые работы — для разбора завалов и обслуживания бытовых потребностей гитлеровских военных. Но худшее было ещё впереди.

«Голод, антисанитария и эпидемии — в таких условиях пытались выжить узники. Но затем в гетто начались массовые казни», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» историк Александр Кадира.

Массовое уничтожение

Ещё летом 1941 года в Витебск прибыла айнзацкоманда 9, которой командовал немецкий юрист, сотрудник СД и бывший военнослужащий дивизии СС «Мёртвая голова» Альфред Фильберт. По словам историков, он был патологическим садистом, который не только организовывал массовые убийства, но и лично в них участвовал. В Витебске был размещён командный пункт палачей.

Убийства евреев приняли тотальный характер. Боевики айнзацкоманды стремились предотвратить возникновение в гетто сопротивления нацистам. Поэтому в первую очередь гитлеровцы уничтожали мужчин потенциально боеспособного возраста. Их сотнями забирали под предлогом участия в принудительных работах, а потом расстреливали.

«Еврейскую общину одновременно уничтожали голодом, болезнями и расстрелами», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

В октябре в гетто возникла угроза начала эпидемий инфекционных заболеваний. Под этим предлогом нацистская администрация решила перейти к повальным казням.

«Нацисты последовательно реализовывали программу истребления: сначала изолировали людей в нечеловеческих условиях, чтобы ослабить их, а затем перешли к физическому уничтожению», — рассказала Ангелина Мышкина.

Людей тысячами вывозили к месту проведения расстрелов. Им приказывали раздеться, после чего вели к специальному рву. Там тех, кто потенциально был способен бежать или оказать сопротивление, убивали из огнестрельного оружия, а остальных — маленьких детей или пожилых людей — закапывали заживо, после чего землю утрамбовывали грузовиками. Исполнителями убийств были боевики айнзацкоманды 9 и местные полицаи.

Вещи убитых сортировали. Всё лучшее отправляли в Германию, наиболее приличное из оставшегося отбирали себе немцы на месте, а остальное отдавали коллаборационистам.

Расстрелы происходили в нескольких местах, но местом проведения самых массовых казней стал Туловский ров.

Часть узников Витебского гетто бежали и скрывались до освобождения Белоруссии Красной армией или были спасены советскими подпольщиками. Но таких, к сожалению, было немного. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, в Витебске было расстреляно около 17 тыс. узников гетто, а общее количество уничтоженных евреев в городе оценивается в 20 тыс. человек. К концу 1941 года Витебское гетто было ликвидировано.

Альфред Фильберт после войны долгое время скрывался под чужим именем и сделал карьеру в финансовой сфере, но в конце концов был разоблачён. В 1962 году немецкий суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Однако в 1975 году он вышел на свободу по состоянию здоровья, после чего прожил ещё 15 лет.