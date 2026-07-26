В каких городах оккупированного СССР побывал Гитлер

С самого начала Великой Отечественной войны Адольф Гитлер регулярно посещал оккупированную территорию СССР. Фюрер не сидел безвылазно в бункерах – он совершал кратковременные визиты на фронт и в военные госпитали. Для перемещений по Советскому Союзу Гитлер пользовался личным самолётом «Кондор», спецпоездом и автомобилем.

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Прибалтика

Поездки Гитлера в СССР начались, когда Вермахт уже достаточно далеко продвинулся вглубь страны. Утром 21 июля 1941 года самолёт фюрера приземлился на аэродроме латвийского городка Малнава, где в течение недели располагался штаб группы армий «Север». На задворках усадебного дома в Малнавском поместье туристам по сей день показывают «бункер Гитлера». Правда, как считают латышские историки, сооружение относится к более позднему времени, а Гитлер беседовал с военными в самом имении.

Украина

Основной «советской» резиденцией Гитлера считается Винница, рядом с которой, в посёлке Стрижавка, находилась ставка «Вервольф». Вождь нацистов подолгу жил здесь в течение 1942-43 годов. При себе он держал любимую овчарку Блонди, а вот любовницу Еву Браун «в гости» на Украину не звал. По данным историка Эммануила Иоффе, пару раз в месяц фюрер обязательно ненадолго уезжал из своего убежища. На Украине он посетил Умань, Бердичев, Житомир, Полтаву, Мариуполь и Харьков. Поездки не всегда были запланированы заранее, а маршруты могли меняться по настроению фюрера.

Однажды Гитлер даже чуть не попал в плен к русским. 19 февраля 1943 года главнокомандующий Вермахта прибыл в Запорожье, чтобы провести совещание с генералами недавно созданной группы армий «Юг». Согласно показаниям генерал-лейтенанта Вернера Штагеля, пока самолёт Гитлера стоял на аэродроме, советские войска прорвали участок фронта, и одна танковая колонна 25-го танкового корпуса даже вплотную приблизилась к Запорожью. От аэродрома советских танкистов отделяло всего 5 километров, и остановить их немцам удалось лишь с помощью бронепоезда. Гитлера этот эпизод сильно напугал

Россия

Меньше известно о поездках фюрера на собственно российскую территорию. В районе посёлка Красный Бор в Смоленске располагалась ставка «Беренхалле» («Медвежья берлога»). Есть сведения, что Гитлер был здесь в ноябре 1941 года и 13 марта 1943 года. Во время последнего визита на фюрера совершил покушение генерал Хенниг фон Тресков, заложивший бомбу в самолёте главы государства. С объектом «Беренхалле», который немцы при отступлении не взорвали, связаны слухи о якобы захороненных под землёй сокровищах. Также на уровне предположений остаётся версия о пребывании Гитлера во Пскове, где в Снетогорском монастыре располагался запасной штаб группы армий «Север».

Беларусь

Приходилось Гитлеру бывать и в Беларуси. Существует кинохроника, запечатлевшая прилёт фюрера в Минск. На кадрах Гитлер с воздуха осматривает городские здания, затем на аэродроме его встречает толпа восторженных немцев.

В белорусском городе Борисове в августе 1941 года фюрер провёл совещание с генералами группы армий «Центр» относительно планов наступления на Москву.

В Брест Гитлер в сопровождении Муссолини впервые приехал также в августе 1941 года, чтобы осмотреть только что захваченную крепость. Второй раз он посетил город в 1944 году, предположительно, весной или летом. Несовершеннолетняя на тот момент местная жительница Елена Васильева видела фюрера на улице Немецкой (ныне Ленина). Вот что она рассказывала журналисту газеты «Вечерний Брест» Василию Сарычеву:

«Раздался рев моторов и показался кортеж: большое число мотоциклистов двумя рядами и между ними несколько легковых автомобилей. Вся эта туча остановилась у военного госпиталя, нынешней больницы скорой помощи <...> Немцы вышколенно выстроились, образовав коридор, из машины вышел Гитлер и направился в здание. Я не могла его не узнать: на протяжении оккупации много раз видела в "новостях дня", которые крутили в городских кинотеатрах перед началом фильма. А потом кто-то из взрослых сказал, что это Гитлер поднимал дух раненых...»

Если данное свидетельство правдиво, то оно опровергает мнение ряда исследователей, считающих, что с середины 1943 года Гитлер в СССР уже не приезжал.