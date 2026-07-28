28 июля: что празднуют и кого вспоминают в этот день

28 июля 2026 года по всей стране празднуют День крещения Руси. На эту же дату приходится День борьбы с гепатитом — заболеванием печени. День рождения 28 числа отмечает актриса Юлия Меньшова. «Лента.ру» рассказывает подробнее о других значимых событиях в конце июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День Крещения Руси

День Крещения Руси — важный праздник не только для православной церкви, но и для всей страны. В 2010 году по указу президента он стал государственной памятной датой. Тем не менее отмечают его преимущественно по-церковному: 28 июля проводят молебны и особые службы, устраивают крестные ходы.

Принятие православия на Руси отсчитывают с 988 года, указанного в «Повести временных лет». Тогда князя Владимира крестили в Херсонесе. Вернувшись в Киев, он обратил в новую веру сыновей и бояр, а затем и горожане массово крестились в Днепре.

Лента.ру

Какие еще праздники отмечают в России 28 июля

День PR-специалиста;

День приказа «Ни шагу назад!»

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с гепатитом

День, посвященный борьбе с гепатитом, до 2011 года проводили 19 мая. Дату изменили на 28 июля в честь дня рождения Баруха Бламберга — ученого, который открыл вирус гепатита B и получил за это Нобелевскую премию. Каждое 28 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный альянс по борьбе с гепатитом проводят мероприятия, цель которых — распространить в мире информацию о заболевании.

Гепатит — это воспаление печени, которое происходит по различным причинам. Среди прочего, его может вызывать вирус гепатита, у которого выделяют основные штаммы A, B, C, D и Е. По данным ВОЗ, 304 миллиона человек живут с хроническим гепатитом B и C — им заражаются при контакте с биологическими жидкостями больного человека, чаще всего новорожденные от матери. При этом от гепатита B существует вакцина, но в первые сутки жизни ее получают лишь 45 процентов младенцев.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 июля

День загадывания желаний;

День независимости в Перу;

День победы над фашизмом в Сан-Марино.

Какой церковный праздник 28 июля

День памяти равноапостольного великого князя Владимира

Globallookpress.com

Князь Владимир Святославич жил во второй половине X — начале XI века. Он обратил Русь в православие в 988 году. При этом первым правителем, который крестился, была его бабушка, — княгиня Ольга, но она сделала это в частном порядке. При Владимире новую религию постепенно Суздале, Муроме, Смоленске и так далее. Владимир княжил 33 года.

Православная церковь всегда почитала князя Владимира. Празднование в его честь официально установил Александр Невский в XIII веке после победы над шведскими крестоносцами, в которой, как считается, помогло заступничество святого Владимира.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 июля

День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты;

День памяти мученика Авудима Тенедосского;

День памяти священномученика Петра Троицкого;

Собор Киевских святых.

Приметы на 28 июля

Утренний ливень предвещает солнечную погоду днем. Вечерний туман — к дождю на следующий день. Если видны желтые листья, то осень наступит рано. Сны в ночь на этот день помогут найти выход из трудностей. Это хороший день, чтобы загадывать желания. Но просить о чем-то можно только для себя.

Кто родился 28 июля

Российская актриса и телеведущая, Юлия Меньшова — дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. За свою Москва», где прославилась как ведущая передачи «Я сама», играла в сериалах («Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Между нами, девочками»). Сейчас ведет популярный YouTube-канал «Сама Меньшова».

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (коронован как под именем Рама X) считается одним из самых богатых монархов мира. На престоле уже восемь лет. Был единственным сыном предыдущего короля и представляет династию Чакри, которая правит страной с 1782 года.

Несмотря на то что в Таиланде очень жесткие законы об оскорблении величества, в мировых СМИ ходит много слухов про любовную жизнь и здоровье Вачиралонгкорна. В 2024 году появилась информация, что ему некому оставить престол, несмотря на семерых детей.

Кто еще родился 28 июля

Стив Морс (72 года) — американский музыкант, гитарист группы Deep Purple; Максим Матвеев (44 года) — российский актер, супруг Елизаветы Боярской; Андрей (Дюша) Романов (1956-2000) — советский рок-музыкант, участник группы «Аквариум»; Уго Чавес (1954-2013) — бывший президент Венесуэлы; Алексис Ципрас (52 год) — бывший премьер-министр Греции.