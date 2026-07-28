Почему тувинцы были самыми свирепыми воинами Чингисхана

За каждым великим завоевателем стоит не только гениальный стратег, но и армия, готовая идти за ним хоть на край света. Чингисхан создал империю, не имевшую равных, — и в этом ему помогали не только монголы. Среди его ближайших соратников и самых доверенных военачальников были люди из племени, которое в летописях называли урянхайцами. Сегодня мы знаем их как тувинцев. И именно они, по свидетельству современников, считались самыми свирепыми, выносливыми и беспощадными воинами в армии великого хана.

Дети суровой природы

В Алтайско-Саянских горах, где климат не балует теплом, а зимы длятся большую часть года, сформировалось племя, которое по своей силе, упорству и ловкости превосходило многие народы степей. Урянхайцы вынуждены были существовать в жестких условиях, охотиться на медведей и горных туров, а также постоянно бороться за территорию.

Эта борьба за выживание превратила их в идеальных воинов. С четырёх-пяти лет мальчиков-тувинцев учили верховой езде, стрельбе из лука и выживанию в экстремальных походных условиях. Они привыкали к холоду, голоду и долгим переходам так же естественно, как дышать. Их выносливость казалась современникам почти сверхъестественной. Венгерский монах Юлиан, лично наблюдавший военные кампании монголов, с ужасом описывал их способность преодолевать огромные расстояния, практически не останавливаясь на отдых.

Зимняя война — их стихия

Лучшим доказательством того, что костяк войска Чингисхана состоял именно из тувинцев-урянхайцев, служит одно примечательное обстоятельство: лучшей порой для нападения знаменитый полководец Субэдэй считал зиму.

Для европейских армий того времени зимние кампании были немыслимы. Мороз, метели, отсутствие корма для лошадей — всё это делало войну в холода практически невозможной. Но не для урянхайцев. Выросшие в горах, они были способны с лёгкостью преодолевать сотни километров в жестокие морозы. Более того, они умели добывать воду в степи самым экстремальным способом: при необходимости ради спасения своей жизни они могли утолять жажду, вскрыв вену на шее у лошади.

В то время как враги монголов прятались по городам в ожидании весны, тувинцы наносили удар, заставая противника врасплох. «Более цивилизованные народы были плохо подготовлены к военным действиям в холода», — констатировали летописцы.

Лучшие лучники степи

До сих пор на любительских соревнованиях в Монголии одними из лучших лучников наряду с бурятами считаются тувинцы. Эта традиция уходит корнями вглубь веков.

Луки пеших воинов-урянхайцев той поры были более длинными, чем у других народов, — соответственно, стрелы летели намного дальше. Владению таким оружием нужно было учиться с детства. В летописях есть упоминания о том, что Чингисхан дозволил одному из своих военачальников — Субедэю — иметь при себе полный набор оружия: лук со стрелами, саблю, копьё и щит. В армии Чингисхана было жёсткое разделение по родам войск, и лучник не мог быть с копьём и щитом. Такое исключение делалось только для самых доверенных и уважаемых воинов.

По преданиям алтайских урянхайцев и тувинцев, именно соратник Чингисхана Джельме установил правила игр по стрельбе из лука среди своих соплеменников. Эта традиция жива до сих пор.

Правой рукой великого хана

Имя Субэдэй-Богатура (или Субедея) вписано в историю монголо-татарских завоеваний кровавыми буквами. Родившийся в племени урянхаев, он прошёл путь от простого воина до легендарного полководца. Его военные кампании изменили карту мира, а его тактике до сих пор учатся в военных академиях. Он был единственным военачальником, без которого не обходилась ни одна крупная экспансионистская акция монголов.

Субэдэй обладал необыкновенной силой, выносливостью и живучестью. Несмотря на тяжёлые ранения, в числе которых было и пробитое стрелой лёгкое, он прожил 72 года (1176–1248 гг.). Для тех времен это считалось поистине невероятным.

Историки, исследовавшие родословную Чингисхана, утверждают, что в его роду по женской линии была тувинка. Возможно, зная это, Темучжин благоволил к урянхайцам, допускал их к вершинам власти и делал своими доверенными лицами. Среди его ближайших соратников и наставников Батыя также были выходцы из этого племени.

Беспощадность, ставшая легендой

Свирепость тувинских воинов вошла в легенды. В летописях сохранились свидетельства жестокости, которой отличались войска под командованием Субэдэя. Они вырезали целые селенья «от мала до велика вся убиша мечем».

Особенно страшной была тактика с использованием живого щита. Иногда пленных мужчин выставляли впереди войска. Венгерский монах Юлиан с ужасом писал: «Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против воли в бой вперёд себя».

Эта тактика сеяла панику в рядах противника задолго до начала сражения. Враги боялись тувинцев не столько за их мастерство, сколько за их полную безжалостность — как к чужим, так и к своим.

Что в итоге

Тувинцы стали самыми свирепыми воинами Чингисхана не случайно. Их превосходство над другими народами степей объяснялось тремя факторами.

Во-первых, суровая школа выживания. Жизнь в горах, охота на крупного зверя, борьба за территорию в условиях сурового климата с раннего детства закаляли характер и делали их нечувствительными к лишениям.

Во-вторых, уникальная военная подготовка. С четырёх-пяти лет мальчики осваивали верховую езду, стрельбу из лука и выживание в походных условиях. Это давало им колоссальное преимущество перед противниками, которые начинали военную подготовку во взрослом возрасте.

В-третьих, полная беспощадность. Тувинцы не знали жалости — ни к врагам, ни к себе. Они могли месяцами преследовать противника в зимней степи, не имея продовольствия, и уничтожали целые города, не оставляя никого в живых.

Именно благодаря этим качествам урянхайцы стали тем «железным ядром», вокруг которого Чингисхан построил свою непобедимую армию. Их свирепость, выносливость и преданность хану позволили монголам пройти от Тихого океана до Кавказа, оставив в истории след, который не стёрт и по сей день.