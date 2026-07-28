Как Русь стала христианской

28 июля отмечается День Крещения Руси — одна из важнейших памятных дат в истории страны. В 988 году князь Владимир принял христианство по византийскому обряду. Это событие стало важным этапом в развитии Руси. Распространение новой веры заняло десятилетия и оказало огромное влияние на государственное устройство, культуру и историческую память страны. RT побеседовал с экспертами о причинах выбора христианства, значении принятия православия для становления государства и об основных периодах развития русской церкви.

— Какую роль сыграло Крещение Руси в истории нашей страны? Как распространялось христианство и сколько это заняло времени?

Доктор исторических наук, религиовед, завкафедрой Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Муравьёв:

— Христианизация Руси была длительным процессом. Мы привыкли рассматривать её как одномоментное событие, связывая с конкретными историческими датами — крещением княгини Ольги в 957 году или крещением князя Владимира в 988-м. Но эти даты скорее являются символическими, поскольку сам процесс христианизации был значительно сложнее и растянулся на десятилетия.

Для Древней Руси принципиально важно было обрести политическую субъектность. Государство постоянно находилось в условиях внешней угрозы. На севере ему противостояли финно-угорские племена, не желавшие подчиняться князьям, и варяжские дружины, не признававшие власть русских князей. А на юге опасность представляли кочевые народы степи, прежде всего печенеги и другие тюркские племена.

Чтобы противостоять этим угрозам, Русь должна была стать частью христианского мира и тем самым получить полноценную политическую субъектность.

Поэтому выбор был не совсем таким, каким его описывает «Повесть временных лет», где князь Владимир будто бы выбирает между различными религиями. Скорее речь шла о выборе между западным и восточным христианством.

Западное христианство уже распространялось в Скандинавии. На Руси к тому времени существовали первые христианские общины среди варягов. На юге же главным центром притяжения были Болгария и Византия.

Важно понимать, что миссионеры Римской церкви появились на славянских землях достаточно рано. Например, Кирилл и Мефодий осуществляли свою миссию ещё до окончательного разделения Церкви на православную и католическую.

Но именно византийский православный мир оказался наиболее привлекательным для древнерусских князей, что в конечном счёте и определило выбор сначала княгини Ольги, а затем и князя Владимира. Принятие христианства сразу включило Древнюю Русь в политическую орбиту Византии и сделало её частью христианского Востока.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин:

— Если говорить о Крещении Руси не только как об историческом событии, но и как об элементе исторической памяти, то это одна из основополагающих дат в общественном сознании. Крещение Руси стало важнейшей вехой в становлении российской государственности. Государство существовало и раньше, в период языческих княжеств, но именно принятие христианства заложило основу для объединения различных племён.

Кроме того, Крещение Руси стало фундаментом нашей культуры и самосознания. Оно определило систему ценностей, которая на протяжении многих веков была связана с православной традицией и народной культурой.

Именно поэтому Крещение Руси имеет не только историческое, но и символическое значение. Мы осознаём свои христианские корни и понимаем, что Россия во многом сохраняет традиционные основы европейской христианской цивилизации, тогда как современная Западная Европа всё дальше отходит от этих ценностей.

Принятие христианства стало важной вехой вхождения Руси в тогдашний цивилизованный мир. В Средние века таким миром считалось наследие Римской империи, то есть Византии.

По этой причине и сегодня, несмотря на евразийский характер российского государства, неизменно подчёркиваются его глубокие европейские, прежде всего христианские, корни. В этом смысле Крещение Руси остаётся одной из ключевых точек исторической памяти современной России.

— На какие исторические периоды вы бы разделили историю православия в России?

А. М.:

— Историю православия в России можно разделить на несколько крупных периодов.

Первый — домонгольский, совпадающий с эпохой феодальной раздробленности. В это время Русь развивалась в тесной связи с Византией, а православная традиция во многом определялась именно византийскими стандартами. На Русь приезжали греческие митрополиты и епископы, которые формировали церковную жизнь и передавали византийскую духовную традицию.

Следующий этап начинается после монгольского нашествия в XIII веке. Это период глубокого упадка православия. Многие земли обезлюдели, города и храмы были разрушены. Постепенно центр православной жизни переносится из Киева на север — сначала во Владимир, а затем в Москву. Это время активного развития монастырского движения и миссионерской деятельности.

Следующий этап, примерно с XIV до конца XVI века, можно назвать периодом возвышения Московского государства. После падения Византии в XV веке Русь постепенно начинает воспринимать себя главным православным государством, поскольку византийское православие оказалось под властью Османской империи. В это время формируются представления об особой роли Москвы в православном мире.

С конца XVI века до петровских реформ наступает период Смуты и серьёзного церковного кризиса. Многие надежды, связанные с особой миссией русского православия, не оправдались, а в XVII веке произошёл церковный раскол. Он разделил русскую церковь на сторонников старого и нового обряда.

Начало XVIII века открыло новый этап. Пётр I упразднил патриаршество и учредил Святейший синод. В результате церковь фактически стала частью государственного аппарата. Этот синодальный, или петербургский, период продолжился вплоть до революции 1917 года. Несмотря на заметное усиление государственного контроля над церковной жизнью, именно в это время появляются такие выдающиеся духовные деятели, как Серафим Саровский.

После революции начался советский период. До Великой Отечественной войны церковь переживала масштабные гонения: репрессиям подверглись духовенство и миряне, закрылись монастыри и храмы. Во время войны политика государства частично меняется. В последующие десятилетия православие существует как официально разрешённая, но не поощряемая религия.

С конца 1980-х годов начался современный период. Православная церковь была освобождена от государственного давления и получила возможность развиваться в новых исторических условиях.

— Через какие кризисы прошло русское православие более чем за тысячелетнюю историю?

А. М.:

— Я бы выделил три главных кризиса в истории русского православия.

Первый связан с монгольским завоеванием и постепенным отделением русской церкви от Византии. Этот кризис продолжался с середины XIII до конца XV — начала XVI века. То был долгий и болезненный период, в течение которого русское православие искало своё особое место в православном мире.

Второй кризис связан со Смутным временем, с ослаблением государства и церковным расколом XVII века. На мой взгляд, раскол стал одним из самых тяжёлых потрясений в истории русского православия. В каком-то смысле последствия этого кризиса до конца не преодолены и сегодня.

Третий кризис начался после падения монархии в 1917 году. Перед церковью остро встал вопрос: сможет ли она существовать отдельно от государства или историческая связь с властью останется неизбежной?

— Сегодня мы видим печальную картину на Украине. История учит нас, что с земель Киевского княжества православие начало распространяться по всей территории Руси. С чем связано стремление киевского режима отказаться от своего прошлого и переписать историю?

Р. Л.:

— Это вполне объяснимо. Общая религиозная, историческая и церковная традиция — это одна из тех основ, которые объединяют наши народы. Историческую память невозможно просто переписать или отменить. Нельзя заново написать «Повесть временных лет» и утверждать, что события происходили совершенно иначе.

Однако сегодня на Украине предпринимаются попытки сформировать новую историческую память. Поскольку одной из задач нынешнего украинского руководства является максимальный разрыв культурных, цивилизационных и духовных связей с Россией, удар наносится по тому, что эти связи символизирует. Таким объединяющим элементом, безусловно, является православие.

Поэтому столь большое значение приобретает и тема Крещения Руси. В российских и украинских учебниках долгое время говорилось, что Крещение Руси произошло в Киеве. Киев остаётся центральным местом этого исторического события, которое традиционно связывается с князем Владимиром и крещением в водах Днепра.

На мой взгляд, изменить подобные представления чрезвычайно сложно, поскольку они основаны на многовековой исторической традиции. Тем не менее предпринимаются попытки создать новую историческую идентичность и по-новому интерпретировать прошлое.

Мы видим это и в пересмотре исторических оценок, и в церковной сфере. В частности, речь идёт о переходе Православной церкви Украины на новый календарь, о поддержке государством ряда церковных инициатив, а также о конфликте вокруг Украинской православной церкви. Всё это становится частью более широкого процесса переосмысления исторического наследия.

В России тема Крещения Руси, напротив, приобретает ещё большее значение. Всё чаще внимание обращается не только на Киев, но и на Херсонес, где, согласно церковной традиции, принял Крещение князь Владимир. Поэтому Херсонес сегодня также воспринимается как одна из колыбелей русского христианства.

Можно сказать, что тема Крещения Руси становится одним из важнейших элементов формирования современной исторической памяти в России.

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию с православием в Белоруссии и России? Какое место оно занимает в жизни людей двух стран сегодня?

Р. Л.:

— Белорусская православная церковь, или Белорусский экзархат Московского патриархата, является одной из наиболее близких Русской православной церкви. Это объясняется общей историей, культурной близостью и тесным сотрудничеством России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Безусловно, существуют и некоторые особенности. Так, в белорусской исторической памяти значительное место занимает наследие Великого княжества Литовского. Кроме того, на государственном уровне учитывается историческое присутствие католицизма и протестантизма. Они также оказали влияние на развитие страны.

Тем не менее сохраняется осознание общих православных корней и общей традиции, восходящей к Крещению Руси. Это чувство единства остаётся важной основой для духовной связи между нашими народами.