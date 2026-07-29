29 июля: кого поздравляют в этот день

29 июля отмечают Международный день тигра — праздник, зародившийся в России. Кроме того, в этот день NASA исполняется 68 лет. Вместе с тем юбилей отмечает композитор Игорь Крутой. Главные праздники 29 июля в России и мире, приметы этого дня и дни рождения знаменитостей — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России и мире

Международный день тигра

Праздник в честь полосатого хищника установили на Глобальном тигрином саммите в Санкт-Петербурге в 2010 году.

Тогда на форуме собрались экологи из 13 стран, где обитают тигры, и приняли программу, которая помогла бы восстановить популяцию животного к 2022 году. А заодно придумали праздник, который решили отмечать 29 июля. Второй форум прошел в 2022 году во Владивостоке — на нем программу продлили до 2034 года.

Лента.ру

По данным ученых, в дикой природе осталось примерно 4,5 тысячи тигров. Еще около 13 тысяч тигров живут в неволе, из них 8 тысяч — в Азии. В России тем временем пытаются восстановить популяцию амурских тигров: подкармливают их в суровые сезоны, выхаживают раненых животных, чтобы потом отпустить, борются с браконьерами. За 10 лет популяция амурских тигров выросла с 500 до 750 особей.

День основания NASA

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) — это правительственная организация США, которая отвечает за космическую программу. Она запускает спутники, отправляет экспедиции на другие планеты, собирает информацию о Солнечной системе и Вселенной.

Агентство создали 29 июля 1958 года. Это стало ответом на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. «Спутник-1» размером с баскетбольный мяч облетел планету за 98 минут. Запуск застал США врасплох — там опасались, что тем же способом СССР сможет отправить ракеты с ядерным оружием. Так началась космическая гонка, которая в итоге вылилась во многие совместные проекты двух стран — например, Международную космическую станцию (МКС).

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 июля

День прославления святого Олафа в Норвегии;

День Конституции в Молдавии;

День куриных крылышек;

Международный день губной помады;

День лазаньи.

Какой церковный праздник 29 июля

День памяти священномученика Афиногена и 10 его учеников

Епископ Афиноген Турции) во времена римского императора Диоклетиана (244-311 годы), когда усилились гонения на христиан. Он читал проповеди и многих обратил в веру. Однажды правитель Севастии приказал отмечать языческий праздник и возносить жертву идолам. Но благочестивые жители отказались.

Тогда правитель поручил избить их, а Афиногена привести на суд. Епископа не оказалось в монастыре, поэтому солдаты забрали 10 его учеников в тюрьму. Афиноген пришел к судье сам, пытаясь заступиться за невинных. Но его схватили и предали мукам.

РИА Новости

Афиноген попросил казнить его на территории монастыря и, оказавшись в обители, возблагодарил Бога. Он помолился, чтобы его обидчикам отпустили грехи. Прежде чем на голову епископа опустился меч, он услышал ответ Бога: «Днесь со Мною будешь в раю».

Какие еще церковные праздники отмечают 29 июля

День памяти мученика Павла и мучениц Алевтины и Хионии;

День памяти мученика Антиоха врача;

День памяти блаженной Матроны Анемнясевской;

День памяти преподобномученика Ардалиона;

Празднование в честь Чирской иконы Божией Матери.

Приметы на 29 июля

Лента.ру

Густой туман — значит, осенью леса будут полны грибов.

Если заметили, как полевые мыши портят посевы, то зима выдастся холодной.

Роса видна до обеда — день будет жарким.

Нельзя шуметь в лесу — петь и кричать, а также собирать там грибы и ягоды, иначе навлечешь беду.

Нельзя прибирать дома пол — мыть и подметать, иначе выметешь всю удачу.

Кто родился 29 июля

Игорь Крутой (72 года)

Игорь Крутой — композитор, продюсер и народный артист РФ. Написанные им песни исполняют десятки эстрадных артистов: Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Дмитрий Маликов и другие. Написал музыку ко многим хитам. Таким как «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой, «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

В 2002 году с латвийским коллегой Раймондом Паулсом основал конкурс «Новая волна» для молодых исполнителей, а в 2004-м стал продюсером «Фабрики звезд 4».

РИА Новости

Иван Айвазовский (1817-1900)

Иван Константинович Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) — один из самых известных русских художников-маринистов. Известен необычайной продуктивностью и работоспособностью: рисуя с 17 до 82 лет, создал более шести тысяч картин. Причем зачастую Айвазовский писал морские пейзажи по памяти. Кроме того, это первый русский художник, работы которого выставили в Лувре.

Самые известные картины: «Девятый вал», «Последняя минута на океане», «Лунная ночь на Босфоре» и «Пушкин на берегу Черного моря».

Кто еще родился 29 июля