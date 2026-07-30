Кем был Борис Ельцин по происхождению на самом деле

В биографии Бориса Ельцина было много белых пятен. Но самое большое — его собственное происхождение. Первый президент России создал вокруг своей родословной настоящий лабиринт из умолчаний и полуправды, который исследователи распутывают до сих пор.

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Формально ответ прост: Ельцин — русский, из крестьянской семьи. Но за этой казённой формулировкой скрывается целый клубок загадок: тюркские корни фамилии, раскулаченные деды-«капиталисты», служба отца у Колчака, смена фамилии и даты рождения, чтобы скрыть «непролетарское» прошлое. И, конечно, скандальная теория о еврейском происхождении, которая будила умы в лихие девяностые.

Фамилия, пахнущая степью

Начнём с фамилии. «Ельцин» — на слух чисто русская, даже несколько старомодная. Но лингвисты видят в ней совсем иные корни.

Согласно распространённой версии, фамилия происходит от тюркского слова «елчы» или «эльчи» — «вестник», «посланник». Цепочка эволюции выглядит так: Елчин → Елцин → Ельцин. Подобные фамилии до сих пор распространены на Урале. Альфред Халиков в работе «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения» прямо указывает на возможные восточные корни.

Впрочем, есть и «лесная» версия: от владимирского диалектного слова «ельца» — так называли ель. И «земледельческая»: на Смоленщине «ельцой» именовали борону. Большинство специалистов всё же склоняются к русскому происхождению, а тюркская гипотеза считается маргинальной, хотя полностью отвергать её не стоит.

Ельцыны против Ельциных

Но главная тайна фамилии не в этимологии, а в её написании. До 1920 года предки Бориса Николаевича носили фамилию Ельцыны — через «ы». В документах дед Игнатий значился именно так.

В 1921 году в фамилии появился мягкий знак — Ельцин. Затем буква «ы» окончательно сменилась на «и». Зачем потребовались эти изменения? Историк Александр Хинштейн считает, что таким образом изначально простую и явно нерусскую фамилию сделали более благозвучной и «славянской» на вид.

Но есть и более прозаическое объяснение. Отец Ельцина — Николай Игнатьевич — воевал в Гражданскую войну на стороне белых, в армии Колчака. После поражения контрреволюции он старался скрыть этот факт. Сменив фамилию, он мог попытаться «обнулить» своё прошлое. Заодно изменил и год рождения — с 1899-го на 1906-й. Чтобы по возрасту не мог принимать участия в Гражданской войне. В 1993 году в казанском архиве ФСБ обнаружили дело, заведённое на Николая Ельцина, но из-за этой неразберихи с датами довести его до конца не смогли.

Кулацкое наследство

Советская биография Ельцина была выдержана в канонах пролетарской скромности: «домик небольшой, корова. Была лошадь, но она вскоре пала». Дед якобы ходил по домам и клал печки.

На самом деле дед Игнатий был владельцем двух мельниц и 12 гектаров земли. Профессор Гарварда Тимоти Колтон, биограф Ельцина, называет его «сельским капиталистом». Среди изъятого у семьи имущества числились молотилка для зерна, жатка, несколько коров и пять лошадей.

В 1930 году семью раскулачили. Игнатия отправили в ссылку, но он ушёл в бега. Именно это бегство Ельцин позже переосмыслил как «работу печником». Придуманная биография помогала ему делать партийную карьеру. А после развала СССР он стал подтверждать кулацкое происхождение и ругать большевиков за притеснения.

Призрак Бориса Моисеевича

В начале 1990-х родилась ещё одна скандальная теория: родным дядей Ельцина якобы был еврей Эльцин Борис Моисеевич. Группа учёных отправилась на родину Ельциных, чтобы проверить эту версию, но, по слухам, исследованию помешала ФСБ.

Версию подпитывала фамилия деда — Елцын (без мягкого знака). Отсутствие мягкого знака вызывало особый интерес у исследователей. Некоторые лингвисты, впрочем, усматривали иудейские корни в фамилии, выводя её от еврейского женского имени Элька (Эльца).

Однако историк М. Е. Бычкова полностью опровергла теорию еврейского происхождения, указав, что в роду Бориса Николаевича евреев не было. По данным переписи, среди переселенцев, прибывших на Урал, евреев не значилось. Официальная версия остаётся незыблемой: Ельцин — русский в нескольких поколениях.

Предок-беглец

Но есть и ещё один штрих, уходящий в глубь веков. Согласно исследованиям Николая Зеньковича, Борис Ельцин происходил из древнего рода Ельцыных. Дальний предок — Елизарий по прозвищу Елец — в 1495 году бежал из занятого московитами Великого Новгорода на Северный Урал. Там и осел. После церковной реформы Никона его потомки сохранили старую веру и стали раскольниками-старообрядцами.

Заключение

Кем же на самом деле был по происхождению Борис Ельцин? Официально — русский крестьянин. Фактически — потомок раскулаченных «сельских капиталистов», выходец из древнего новгородского рода, чья фамилия, возможно, уходит корнями в тюркскую степь.

Он сам создал вокруг своей родословной туман, в котором удобно было ориентироваться то советскому функционеру, то демократическому президенту. В 1930-е он скрывал кулацкое прошлое деда и службу отца у белых. В 1990-е он скрывал советское прошлое — уже своё. Правда о происхождении всегда была инструментом, а не ценностью.

Сегодня, когда архивы приоткрылись, мы видим: за простой крестьянской биографией стояла драма целого поколения — раскулачивание, ссылки, попытки выжить и переписать себя заново. Ельцин был сыном своего века. Века, в котором происхождение могло стоить жизни — и потому его перекраивали, как старую карту.