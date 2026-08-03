Как Русско-персидская война изменила историю Закавказья

200 лет назад началась Русско-персидская война 1826—1828 годов. Руководство Персии, рассчитывая на то, что власть нового императора Николая I слаба, попытались военным путём захватить территории в Закавказье, ранее вошедшие в состав России. Сделано это было при подстрекательстве со стороны Великобритании, пытавшейся ослабить влияние Санкт-Петербурга в регионе и отодвинуть границы Российской империи от своих азиатских колоний. Несмотря на военно-техническую помощь Лондона, Персия не только не смогла победить в войне, но и потеряла часть своих владений в Закавказье, отошедших России, напоминают историки.

Причины войны

Конфликты между Персией и Россией в первой половине XIX века уходят корнями в события конца XVIII столетия, когда небольшие феодальные государства Закавказья стали ареной борьбы между Персией и Османской империей. По словам историков, местным жителям не нравилась перспектива превращения их дома в поле боя и они обратились за помощью к российской императрице Екатерине II. Так Восточная Грузия по просьбе царя Ираклия II стала российским протекторатом. Но когда грузинский монарх начал интриговать с Турцией, войска России покинули регион. Через несколько лет в Грузию вторглись персидские войска, разорившие Тифлис.

Возвратившиеся в Закавказье для защиты местного населения русские военные заняли ряд городов и помогли Ираклию II вернуть контроль над Гянджинским ханством. А когда Персия попыталась заставить нового грузинского царя Георгия XII стать своим вассалом, новый российский император Павел I заступился за него.

«Россия стремилась защитить христианские народы Кавказа», — заявил в беседе с RT эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» историк Александр Кадира.

Осознавая невозможность защищать подданных собственными силами, грузинский царь попросил включить его владения в состав Российской империи. Павел согласился, но вскоре был убит в результате заговора, а его сын и преемник — Александр I — засомневался в целесообразности присоединения потенциально проблемных территорий. По его приказу Восточную Грузию посетила специальная комиссия, убедившая императора в неспособности населения этой страны защитить себя и в целесообразности удовлетворить просьбу грузин о переходе в российское подданство. В 1801 году Александр I согласился и официально ввёл в Грузии наместническое управление.

Это возмутило персидского шаха, считавшего, что только у него есть права на Восточную Грузию. В итоге в 1804 году началась война, которая с перерывами продолжалась девять лет. После ряда серьёзных поражений персидской стороне пришлось пойти на переговоры. По условиям Гюлистанского мирного договора 1813 года Персия согласилась на переход под власть России не только Восточной Грузии, но и нескольких ханств: Карабахского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского и части Талышского. Российскими стали Дагестан, Абхазия, часть Восточной Армении. Кроме того, Санкт-Петербург получил торговые привилегии и исключительное право держать флот на Каспии. При этом Персия сохранила контроль над Эриванским и Нахичеванским ханствами.

В 1814 году началось стремительное сближение между Персией и Великобританией, пообещавшей Тегерану военно-техническую и финансовую помощь взамен на обещание не пропускать войска третьих стран в Индию.

«Лондон воспринимал расширение России как угрозу своим владениям в Азии, а Иран рассматривал как своеобразный буфер», — пояснил в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ им. Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Британцы к делу ослабления российского влияния и дестабилизации ситуации на Кавказе подошли основательно.

«Великобритания действительно выделила крупную сумму денег, начала снабжать и переформировывать персидскую армию. Средневековье с мечами, копьями и луками осталось в прошлом. Персия получила армию нового строя с английским вооружением, включая артиллерию. По уровню она соответствовала европейским требованиям того времени», — рассказал RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Под влиянием британцев в руководстве Персии усиливались антироссийские настроения.

«Персидские власти не хотели больше мириться с условиями Гюлистанского мирного договора и горели желанием взять реванш», — подчеркнул Виталий Захаров.

В конце 1825 года после смерти Александра I обстановка в России накалилась — из-за вопроса престолонаследования и восстания декабристов.

«Наши английские «друзья» рассказывали шаху и другим представителям персидской элиты, что в Санкт-Петербурге идёт гражданская война, при этом российских войск на Кавказе совсем мало», — отметил Сергей Перелыгин.

Наследник персидского престола и правитель Иранского Азербайджана Аббас-Мирза, опиравшийся на помощь британцев, решил воспользоваться ситуацией и начал готовить к войне 40-тысячную армию. Главнокомандующий русскими войсками на Кавказе Алексей Ермолов видел военные приготовления соседей и пытался предупредить о них Николая I.

«Внимание российского императора тем временем было приковано к Османской империи, где шло греческое восстание. Если Александр I не хотел вмешиваться в ситуацию на Балканах, то Николай был настроен помочь грекам», — отметил Сергей Перелыгин.

Николай I отправил в Персию посольство с указанием добиться нейтралитета Тегерана — даже ценой уступки части Талышского ханства, но эта миссия не увенчалась успехом. У персов были наполеоновские планы: захватить Закавказье вместе с Тифлисом и вытеснить российскую армию за Терек.

Война и мир

31 июля 1826 года персидские войска, в состав которых входили также отряды курдов и карапапахов, атаковали территорию Карабахского и Талышского ханств. По словам Сергея Перелыгина, пограничные караулы, состоявшие из кавказских татар (предков азербайджанцев), не только не оказывали сопротивления, но и переходили на сторону персов. Персидское вторжение сопровождалось массовыми убийствами местных армян и разграблением их поселений.

Части российских войск отступили в крепость Шуша. Туда же уходило местное население, оставшееся верным России. Из армян, считавших русских своими защитниками и освободителями, командование сформировало вооружённое ополчение. Католикос всех армян Нерсес V призывал соотечественников не щадить своей крови, сражаясь плечом к плечу с российскими военными.

Осада Шуши войсками Аббас-Мирзы продолжалась 47 дней, но не принесла персидским войскам успеха.

Отчаявшись быстро взять крепость, Аббас-Мирза начал отправлять отряды вглубь Закавказья. Курдские подразделения устроили массовое убийство жителей немецкой колонии Екатеринфельд, от которой до Тифлиса было всего 60 км. Кроме того, они продолжали вырезать жителей армянских сёл.

15 сентября русский отряд генерала Валериана Мадатова разгромил идущий на Тифлис авангард персидской армии в Шамхорской битве, а десять дней спустя Отдельный Кавказский корпус под командованием Ивана Паскевича нанёс серьёзное поражение крупным силам персов под Елизаветполем (ныне — Гянджа).

В октябре русский экспедиционный корпус под командованием героя войны 1812 года, двоюродного брата Ермолова Дениса Давыдова вступил на территорию Эриванского ханства, ещё считавшегося персидским.

От борьбы с врагом российское командование отвлекал конфликт, возникший между Ермоловым и его формальным подчинённым — Паскевичем. Популярный в войсках Ермолов не пользовался доверием Николая I, считавшего генерала причастным к восстанию декабристов. В то же время Паскевич был фаворитом императора и тяготился тем, что Ермолов считается его начальником. Паскевич жаловался на Ермолова в Санкт-Петербург, обвиняя его в бездеятельности и в доведении войск до неудовлетворительного состояния, а также отправлял в столицу собственные предложения по ведению кампании.

Чтобы разобраться в происходящем, на Кавказ пришлось выехать самому начальнику Главного штаба Русской императорской армии Ивану Дибичу. Тот донёс Николаю I, что Паскевич не сможет самостоятельно руководить регионом. Но император всё равно снял с должности Ермолова, а Паскевича назначил не только командующим Отдельным Кавказским корпусом, но и главноуправляющим Грузией, Астраханской губернией и Кавказской областью.

В 1827 году Паскевич осадил Эривань и взял Нахичевань. Аббас-Мирза, в свою очередь, окружил священный для армян город Эчмиадзин, который охранял всего один русский батальон. Но российский отряд Афанасия Красовского численностью всего около 3 тыс. человек прорвался к городу через порядки 30-тысячной персидской армии и снял осаду. А в октябре Паскевич занял Эривань. Параллельно российские войска прорвались вглубь Иранского Азербайджана, вызвав панику у персидского руководства.

Персия была охвачена политическими волнениями, а Аббас-Мирза бежал в столицу. Российское командование вступило с персами в переговоры, активное участие в которых принимал перспективный дипломат и известный литератор Александр Грибоедов. Туркманчайский договор 1828 года стал триумфом российской политики на Кавказе. Персия не только подтвердила условия Гюлистанского договора, но и согласилась передать России берег Каспия до реки Астара, Эриванское и Нахичеванское ханства, а также выплатить большую контрибуцию. Английское влияние в регионе резко ослабло. По словам историков, этот акт соперничества между Россией и Великобританией, известного как «большая игра», завершился в пользу Санкт-Петербурга.