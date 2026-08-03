Как нацисты похоронили надежды украинских националистов на собственное государство

85 лет назад руководство Третьего рейха создало в оккупированных западных регионах УССР дистрикт Галиция, вошедший в состав Польского генерал-губернаторства. Украинские националисты перед этим попытались провозгласить во Львове собственное государство под протекторатом Гитлера, но у германского руководства были совсем другие планы, и оно напрямую подчинило Галицию рейху. Но украинские националисты продолжили служить фашистам: участвовали в холокосте, вступали в карательные подразделения, шли добровольцами в дивизию СС «Галиция». По словам историков, гитлеровцы использовали при управлении регионом принцип «разделяй и властвуй», сталкивая между собой украинцев, поляков и евреев.

Галиция в веках

Галиция (или Галичина) — это исторический регион в Восточной Европе на границе современной Украины и Польши. Он включает в себя большую часть Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. В Средние века на эти земли претендовал Киев, поляки и чехи, но в конце концов они вошли в состав Древнерусского государства. Название регион получил в честь Галича — столицы существовавшего в составе Руси Галицкого княжества. Со временем оно стало частью объединённого Галицко-Волынского княжества.

После пресечения правления местной ветви Рюриковичей княжество в XIV веке стало предметом споров между Польшей, Венгрией и Литвой, но в итоге досталось полякам. В XVII столетии на территорию Галиции в ходе национально-освободительной войны вступили войска гетмана Богдана Хмельницкого, однако установить контроль над ней так и не смогли. Галиция осталась под властью польской короны. В XVIII веке после трёх разделов Речи Посполитой Галиция отошла Габсбургам.

Коренное население Галиции называло себя русинами. В регионе существовали мощные русофильские настроения. Когда в конце XIX — начале XX столетия отношения между Россией и Австро-Венгрией накалились, официальная Вена стала проводить политику, направленную на убеждение русинов в том, что они «украинцы», а несогласных подвергала репрессиям. Особенно жестокими они стали в период Первой мировой войны.

В 1914 году русские войска заняли всю Восточную и часть Западной Галиции. Но удержать эти территории не удалось. В 1915 году из-за германского наступления русской армии пришлось отступить из региона. Вместе с ней ушли тысячи русофильски настроенных русинов.

После развала Австро-Венгерской империи в восточной части Галиции возникла Западно-Украинская Народная Республика, которую обороняла Украинская Галицкая армия. Представители ЗУНР воевали против Польши и Чехословакии, а сотрудничали то с петлюровцами, то с белым движением, то с большевиками. По итогам советско-польской войны большая часть территорий, на которые претендовала ЗУНР, оказалась под контролем Польши.

В 1929 году украинские эмигрантские объединения ультраправого толка создали в Европе Организацию украинских националистов (ОУН)*. Вскоре она развернула националистическую пропаганду и террористическую деятельность на территории занятой поляками Галиции и Волыни.

В 1939 году Германия захватила Польшу, а Красная армия вступила на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Сформированные местным населением органы самоуправления проголосовали за присоединение к Советскому Союзу. Так Галиция вошла в состав УССР.

К этому времени советские спецслужбы ликвидировали сотрудничавшего с нацистской разведкой лидера ОУН Евгения Коновальца. Сама организация распалась на две фракции. Одну из них возглавил родственник Коновальца Андрей Мельник, другую — радикально настроенный выходец из Галиции Степан Бандера. Оба были осведомителями абвера, но терпеть не могли друг друга. Члены ОУН массово поступали на службу в нацистские войска — как в личном порядке, так и в составе национальных подразделений — в частности, батальонов «Роланд» и «Нахтигаль». В первые недели Великой Отечественной войны они принимали активное участие в диверсионной деятельности против СССР.

«Население крупных городов Галиции в этот период было преимущественно польско-еврейским, а в сельской местности, за исключением польских переселенцев, землю которым выделяло правительство, — украинским. Сельское украинское население недолюбливало поляков и встретило германскую оккупацию достаточно спокойно», — рассказал в беседе с RT вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского, автор книги «На страже нацистского режима. Гестапо, СД и Криминальная полиция» Константин Залесский.

Сразу после захвата немцами Львова туда прибыли представители ОУН. В городе начались массовые убийства евреев, известные как Львовский погром. В нём участвовали украинские националисты и местные маргиналы, к которым в дальнейшем присоединились профессиональные немецкие каратели.

30 июня 1941 года представители бандеровской фракции ОУН попытались провозгласить во Львове «Украинское государство» под протекторатом Гитлера. Немцам их самодеятельность не понравилась. Представители германской администрации провели с националистами беседу, обвинив их в незаконных действиях. Чтобы как-то сгладить ситуацию, оуновцы издали несколько воззваний, в которых горячо поддержали политику нацистской Германии, но доверие Берлина они утратили.

«Нацисты хотели держать ситуацию под полным контролем и не желали выпускать оуновцев из поля зрения», — отметил в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ им. Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Дистрикт Галиция

1 августа 1941 года руководство Третьего рейха создало дистрикт Галиция в составе Польского генерал-губернаторства — особого административно-территориального образования с немецкими законами и немецким руководством.

«Генерал-губернаторством напрямую управляли из Берлина. Это была полуколония с перспективой постепенного онемечивания», — подчеркнул Константин Залесский.

По его словам, в дистрикт Галиция нацисты включили те территории Западной Украины, которые ранее входили в состав Австро-Венгрии.

«Предполагалось, что местное население уже давным-давно привыкло к германскому господству и будет более управляемо», — пояснил Залесский.

Если на остальных оккупированных территориях УССР планировалось создать рейхскомиссариат «Украина», то Галиция в единой административной системе с Польшей подлежала онемечиванию и должна была жить по «внутренним» немецким законам.

«К местному украинскому населению немцы относились получше, чем в остальных украинских землях. Местная администрация была чем-то средним между оккупационной администрацией и администрацией частично инкорпорированной в Третий рейх территории второго или третьего сорта. Но сам факт создания дистрикта Галиция в составе генерал-губернаторства свидетельствовал о том, что о независимой Украине не шло даже речи — в том числе в виде квазигосударственного, марионеточного формирования. Таких планов у нацистского руководства не было», — пояснил Константин Залесский.

Губернаторами дистрикта были поочерёдно Карл фон Ляш и Отто Вехтер. Территорию Галиции поделили на крайсгауптманшафты и штадтгауптманшафт Лемберг (Львов). Всего на её территории проживало около 4,5 млн человек.

В дистрикте шло формирование подразделений гитлеровской вспомогательной полиции, и местное население активно записывалось в них, после чего участвовало в массовых убийствах евреев, а также в карательных акциях на оккупированных советских территориях за пределами самой Галиции.

Во Львове было образовано третье по величине захваченных нацистами территорий еврейское гетто. Его узниками стали около 100 тыс. человек, большинство из которых были уничтожены нацистами и украинскими коллаборационистами. Более 100 тыс. евреев также были убиты в районе села Петриков (сегодня это территория Тернопольской области). По воспоминаниям очевидцев, во время расстрелов кровь там стекала рекой и стояла в овраге, как вода.

В 1943 году в связи с нехваткой личного состава нацисты набрали из западноукраинских добровольцев дивизию СС «Галиция», а также несколько полицейских полков СС.

Территория дистрикта была частично затронута событиями Волынской резни — массового убийства поляков членами Украинской повстанческой армии (УПА)** — боевого крыла бандеровской фракции ОУН.

«Различные группы УПА пытались установить контакт с немецкими командными инстанциями вермахта, полицией и гражданскими, чтобы подчеркнуть свою приверженность немцам. Причём всегда отмечается, что врагами украинства являются большевики, так по этой причине украинцы хотят поддерживать борьбу немцев против Советов. В ходе этих попыток действительно осуществлялись мероприятия, которые были выгодными для немецких командных инстанций», — писал в сообщении начальству начальник полиции и СС генерал-губернаторства Вильгельм Коппе.

По словам Константина Залесского, украинцы рассматривались нацистами как своеобразный противовес полякам. Различные этнические группы местного населения гитлеровцы сталкивали между собой, чтобы упростить для себя управление Западной Украиной.

В 1944 году дистрикт Галиция прекратил своё существование в связи с освобождением западных областей УССР Красной армией.

«Дистрикт Галиция был попыткой нацистской администрации найти формат управления, при котором можно было бы держать оккупированную территорию под тотальным контролем и одновременно создавать у местных националистов иллюзию того, что с ними как-то считаются, — для принуждения к покорности», — резюмировал Виталий Захаров.

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* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).