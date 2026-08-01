Вскрытие могилы Павла I: что ужаснуло советских ученых

В исторической памяти 1921 год — год страшного голода, охватившего Поволжье. Тогда большевики, искавшие любые средства для спасения умирающих, обратили свои взоры на Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров. Официально — ради изъятия ценностей в пользу голодающих. Но в реальности всё оказалось сложнее и страшнее.

Когда комиссия добралась до саркофага императора Павла I, её ждало зрелище, которое повергло в ужас даже видавших виды чекистов.

Идеологический некрополь

Имперский пантеон в Петропавловском соборе, где покоились почти все российские императоры от Петра I до Александра III, был для новой власти огромным соблазном. Ещё при Временном правительстве с надгробий сняли золотые и серебряные венки и иконы. Однако разговоры о полном вскрытии захоронений начались позже, в 1920-х.

Идеологи большевиков считали, что для окончательной победы нужно порвать не только с живыми носителями старого порядка, но и с его мёртвыми символами. Царские некрополи стали идеологической мишенью. Причины виделись разные: научный интерес, пополнение казны и, наконец, акт классовой мести — поругание символов «проклятого царизма».

Свидетельства очевидцев

Официальных документов о вскрытии не существует. Зато сохранились устные свидетельства, передававшиеся шёпотом, как запретное знание. Они создали целый пласт городского фольклора.

Эмигрант Борис Николаевский в 1933 году в Париже опубликовал самые жуткие подробности, полученные от своего товарища, осевшего в Варшаве, который стал обладателем письма одного из членов ГПУ, принимавшего участие в эксгумации. Комиссия одну за другой вскрывала гробницы трёх последних императоров — Николая I и двух Александров, снимая с их останков все ордена и драгоценности.

Ленинградский профессор Красуский утверждал, что его тётка общалась с прямым участником тех событий. Харьковский профессор Ангелейко ссылался на сына участника событий, Шмита. В их рассказах фигурировали невероятные детали: тело Петра Великого было практически нетленным, а гроб Александра I оказался пустым. Это якобы было доказательством легенды, что император не умер в Таганроге, а стал сибирским старцем Фёдором Кузьмичом.

Лик ужаса

Недоумение сменилось ужасом при вскрытии следующей могилы. Страшные подробности смерти венценосного романтика Павла известны многим: император был забит толпой заговорщиков и удушен шарфом одного из них в спальне Михайловского замка.

Однако когда гробница была открыта, реальность превзошла самые мрачные ожидания. Хотя мундир, в котором похоронили убиенного царя, прекрасно сохранился, восковая маска, надетая на «русского Гамлета» перед похоронами, растаяла. Из-под её остатков виднелось обезображенное, неузнаваемое лицо императора.

По словам архиепископа, тело Павла I не было бальзамировано, а череп оказался «разбит на многие куски». Растаявшая маска и страшные повреждения черепа, нанесённые заговорщиками, — вот что ужаснуло комиссию, вскрывшую саркофаг спустя 120 лет после трагедии. Члены комиссии, привыкшие к циничной работе, не были готовы увидеть воочию следы зверского убийства, совершённого их предшественниками в Зимнем дворце.

Золото и нетленные мощи

Впрочем, одни гробницы ужасали, другие — радовали. Гробница Екатерины II порадовала большевиков обилием драгоценностей. Гробницу с останками Петра Великого открыли с большим трудом. Когда это удалось сделать, комиссия была поражена габаритами первого русского императора. От неожиданности и страха люди даже отшатнулись. Однако, как ни странно, тело Петра, по слухам, практически не тронутое разложением, при переносе… рассыпалось в прах.

Но это лишь легенды.

Тайна, которой не было

У этой истории есть и другая сторона. Ни одного документа, реально подтверждающего вскрытие захоронений в Петропавловском соборе, до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники Петропавловской крепости уверяют, что могилы императоров никто никогда не вскрывал. Официальная версия гласит: захоронения никто никогда не тревожил.

Исследователи указывают на поразительное сходство русских легенд о вскрытии гробниц с описанием эксгумации французских монархов во время Великой французской революции. Схож не только исторический контекст — революция, борьба с религиозным сознанием, необходимость посмертной «казни» тиранов, — но и детали. Генрих IV был легко превращён в Петра I: оба правителя имели прозвище «Великий», оба были основателями новой династии или империи. Оба тела находились сразу в нескольких гробах, которые было проблематично вскрыть.

Вероятно, русская легенда была сочинена на основе французского образца. Это объясняет, почему независимые друг от друга «свидетели» воспроизводили историю с такой точностью.

Вместо заключения

Вскрытие могилы Павла I — это история о том, как страх перед мёртвыми монархами оказался сильнее любых идеологических установок. Идея эксгумации, родившаяся как акт классовой мести и желание пополнить казну, столкнулась с живым ужасом прошлого.

Большевики хотели уничтожить сами символы старой власти, но, вскрыв гробницу Павла, они наткнулись на нечто большее — на зримое напоминание о жестокости, которая не имеет ни классовой, ни идеологической окраски. Растаявшая маска убитого императора стала символом того, что даже самая радикальная власть не в силах стереть память о трагедии, случившейся в стенах Михайловского замка. Увиденное так потрясло участников комиссии, что породило мифы, которые живут до сих пор.

Но были ли эти события реальностью или лишь порождением городского фольклора и эмигрантских слухов? Документальных подтверждений нет. Однако сам факт, что эта легенда оказалась настолько живучей, говорит о многом: страх и мистический ужас перед расправой над императором оказались сильнее любых архивных справок.