Почему завоевание России невозможно

Россию пытались завоевать не раз. Шведы, французы, немцы — все они шли на Москву с непобедимыми армиями и терпели крах. И дело не только в суровой зиме или «генерале Морозе», как любили говорить на Западе. За этим стоят глубокие, фундаментальные причины, которые делают военное завоевание нашей страны практически неосуществимым. География, климат, людские ресурсы и особый склад национального характера — вот четыре кита, на которых держится российская неприступность.

Географический «хартленд»

Главное стратегическое преимущество России — её размеры. Огромные пространства, растянувшиеся на 11 часовых поясов, сами по себе являются непреодолимым препятствием для любого захватчика. Наступление на западных рубежах неизбежно приводит к растягиванию тыловых коммуникаций, что делает их чрезвычайно уязвимыми для действий партизанских отрядов и диверсантов.

На это стратегическое преимущество в начале XX века обратил внимание британский географ Хэлфорд Маккиндер. Именно он ввёл понятие «хартленд» — «сердцевинной земли», под которой понимал Восточную Европу. Контроль над этим регионом, по мысли Маккиндера, надёжно прикрывает важнейшие и самые населённые части России от вражеского вторжения. Уязвимыми остаются лишь приморские территории, и именно на них он предлагал сосредоточиться противникам. Но даже сейчас, после распада СССР, успешное продвижение противника вглубь страны и эффективный контроль над захваченными территориями не представляются возможными.

Россия владеет самым большим в мире массивом суши, который невозможно ни оккупировать, ни удержать. Эта географическая данность — естественная крепость, которую не брали штурмом ни Наполеон, ни Гитлер.

Мороз и время

Климат — второй по значимости фактор. В России он не просто холодный, он экстремальный. Американские военные эксперты признают суровые климатические условия одной из главных причин, делающих завоевание России невозможным.

Исторические примеры красноречивы. Мороз стал одной из причин гибели первоклассной шведской армии в России во время Северной войны. Не удался и план молниеносного захвата Гитлера в 1941 году. Но, пожалуй, самый показательный случай — Отечественная война 1812 года. В Россию вторглось не менее полумиллиона солдат Великой армии Наполеона. Уже через полтора месяца на Бородинском поле Бонапарт располагал лишь 135 тысячами. Огромные потери были связаны не столько с боевыми действиями, сколько с эпидемиями, болезнями и необходимостью оставлять гарнизоны для охраны растянутых коммуникаций.

В Крымской войне противники России не рисковали вторгаться вглубь страны, опасаясь бездорожья и партизанского сопротивления, и действовали лишь в прибрежной зоне — что, разумеется, не могло принести им победы. Война на истощение неизбежно приводит к небоевым потерям, и климат здесь — союзник обороняющихся.

Человеческий ресурс

Россия — одна из немногих стран, которая до сих пор формирует свои вооружённые силы на основе всеобщей воинской повинности. Это создаёт практически неисчерпаемый мобилизационный резерв. Американский портал We Are The Mighty отмечает: «Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику». Желающим попробовать захватить Россию придётся сражаться с «каждым русским в одиннадцати часовых поясах».

При этом важно понимать: речь идёт не о какой-то мифической «загадочной русской душе», а о вполне конкретном историческом опыте. На протяжении веков Россия жила в условиях постоянной внешней агрессии. И каждый раз, когда враг приходил на нашу землю, народ поднимался на защиту — не по приказу, а по внутреннему убеждению. Это не патриотическая риторика, а констатация факта, подтверждённая историей.

Стоит добавить, что в случае масштабной агрессии на стороне России выступят и союзники по ОДКБ — Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Положение Белоруссии, с точки зрения обороны, чрезвычайно важно: она служит дополнительным щитом для европейской части России.

Военно-промышленный потенциал

В военных конфликтах Россия всегда делала ставку на простоту, унификацию и возможность массового производства. В годы Великой Отечественной войны советское командование отдавало предпочтение не идеальным, но простым в производстве образцам оружия и техники. Немецкие «пантеры» и «тигры» превосходили советские танки по многим характеристикам, но они были дорогими, сложными в производстве и ремонте. А Т-34 можно было штамповать тысячами — и это в конечном счёте решило исход битвы на Курской дуге.

Сегодня Россия занимает второе место в мире по боеспособности вооружённых сил, согласно докладам Стокгольмского института исследований проблем мира. Но главное — не место в рейтингах, а способность к мобилизации и перестройке экономики на военные рельсы в кратчайшие сроки. Экономика России, копирующая и адаптирующая технологические достижения других стран, способна обеспечить армию всем необходимым для ведения затяжной войны.

Вместо заключения

Россию невозможно завоевать не потому, что у нас есть какое-то секретное оружие или мистическая защита. Причины сугубо прагматичны. Огромные пространства, которые нельзя оккупировать и контролировать. Суровый климат, который уничтожает армии захватчиков быстрее, чем пули. Миллионы людей, готовых встать на защиту своей земли. И промышленность, способная вооружить эту армию.

Наполеон и Гитлер попытались — и оба потерпели сокрушительное поражение. Их ошибка была в том, что они измеряли Россию привычными европейскими мерками, не понимая её масштаба. А Россия, как справедливо заметил историк С. М. Соловьёв, — это «океан земли», который поглощает любую армию вторжения. И этот океан, как показывает история, непобедим.