Стоит ли смотреть анимационный сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

На Disney+ вышли два первых эпизода анимационного сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — очередной спин-офф кинематографической вселенной Marvel. Анонс проекта, опубликованный в ноябре 2021 года, вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам не понравилась, качество мультипликации и каст — роль паука в проекте озвучил Хадсон Темз («Человек-паук: Возвращение домой»). При этом первые эпизоды получили отличные отзывы критиков. Мультсериал уже успели продлить на два сезона. Автор «Рамблера» посмотрел первые серии и рассказал о своих впечатлениях.

© Marvel Studios, Рамблер

Мультфильм рассказывает о том, как американский школьник Питер Паркер стал супергероем. Чтобы не показывать в сотый раз его биографию (хоть и в разной интерпретации), авторы сделали акцент на том, как американский школьник осваивает новую для себя роль супергероя. В киновселенной Marvel путь становления Паучка всегда оставался за кадром. Действие происходит в альтернативной временной линии, где наставником Паркера выступает Норман Озборн, а не Тони Старк. То есть технически сюжет «Дружелюбного соседа» никак не связан с последними фильмами Marvel с Томом Холландом в главной роли. С таким же успехом авторы могли бы рассказывать не о Человеке-пауке, а о Свинье-пауке. Ведь теперь в канон киновселенной Marvel можно вписать практически что угодно, главное — не забыть вовремя уточнить, что это всё тоже является частью мультивселенной.

© Marvel Studios

Раз уж действия происходят в альтернативной реальности, то проект легко может обойтись и без Тома Холланда. Как и в случае анимационного сериала «Что, если…?» — в котором каждый из эпизодов раскрывает, что могло бы случиться, если бы ключевые события фильмов киновселенной произошли иначе — в новом проекте его подменил Хадсон Темз. Кроме того, ровно половина классических героев в «Дружелюбном соседе» внезапно поменяла пол и цвет кожи, ведь по случайному совпадению действие сериала происходит в самой инклюзивной из всех вселенных. Это выливается в довольно удачное кастинговое решение, например, афроамериканца Нормана Озборна озвучил актер Колманом Доминго. Особенно выигрышно его герой смотрится на фоне остальных, ведь при специфичной анимации наделить персонажей хоть какой-то живостью может только безграничный актёрский талант.

Настало время обсудить слона в комнате — с визуальным стилем мультфильма определённо что-то не так. Кажется, изначальная задумка состояла в том, чтобы он выглядел как «ожившие страницы ранних комиксов Стэна Ли и Стива Дитко. Но прорисовка некоторых сцен «Дружелюбного соседа» больше напоминает мультфильм «Дети против волшебников» или в лучшем случае катсцена из видеоигры Ultimate Spider-Man для PlayStation 2.

Чтобы сделать свой мультфильм «похожим на комикс», недостаточно просто отрендерить кривоватые модели, натянуть на них плоские текстуры без теней и бликов, а потом понизить частоту кадров в секунду до минимума.

© Marvel Studios

Впрочем, иногда анимация приятно удивляет, особенно в экшен-сценах, некоторые из которых смотрятся на одном дыхании. Но суровая правда заключается в том, что большую часть мультфильма всё же составляют диалоги, на которые бывает больно смотреть и которые, если уж честно, не всегда интересно слушать.

Так за что же все хвалят «Дружелюбного соседа»? Кажется, за сюжет. И в этом случае параллель с комиксами будет гораздо уместнее — сюжет здесь нельзя назвать уж очень многоуровневым или метафоричным. Но, как и ранние работы Стэна Ли, он умеет удивлять. В самом начале первой серии внезапно появляется Доктор Стрендж, который разносит школу Паркера в драке с симбиотическим пришельцем, а Норман Озборн раскрывает секрет своего стажёра спустя всего один день после знакомства. Ни один эпизод не обходится без яркого сюжетного твиста.

Пока что единственная большая проблема — тот факт, что в мультфильме нет сцены смерти дяди Бена. Это происшествие осталось за кадром, и произошло задолго до событий, о которых рассказывается в сериале. Не стоит забывать, что в первую очередь «Человек-паук» — это история про взросление, а смерть дяди сильно повлияла на становление Паркера.

Но не будем делать поспешных выводов, фанатам характерного «комиксного» угара и темпа повествования, ни в коем случае не проходите мимо.

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