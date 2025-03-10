«Цыгане. Улица Шекспира»: криминальная драма об успешном юристе, которого изгнал табор

В онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал «Цыгане. Улица Шекспира» — криминально-детективная драма о посёлке цыган и перипетиях их отношений. Главные роли исполнили Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий и Полина Гухман. «Рамблер» рассказывает, чем примечателен новый проект режиссёра Данила Чащина.

«Цыгане. Улица Шекспира»: криминальная драма об успешном юристе, которого изгнал табор
© Okko, Рамблер

На улицу Шекспира (так цыгане называют главную и единственную улицу в посёлке) приезжает наряд полиции. Местных жителей кладут лицом в землю, а в доме у барона Червоне (Игорь Золотовицкий) проходит обыск. Полицейские изымают пакет с порошкообразным веществом и уже готовятся арестовать барона, но тут вмешивается его внучка Яна (Полина Гухман). Девушка заявляет, что это её пакет, и её арестовывают.

Яна — дочь уважаемого успешного адвоката из Москвы Михаила Деметрова (Дмитрий Чеботарёв). Когда-то Михаила звали Михай Деметр, он жил с табором в большой семье — с отцом, матерью и братом Савко (Арсений Семёнов). По какой-то причине (в первых сериях она не поясняется) Михая изгнали из табора и разлучили с любимой девушкой Дианой (Елизавета Юрьева). Спустя 16 лет Диана, мать Яны, обращается к Михаю, чтобы он помог дочери не оказаться в тюрьме.

© Okko

«Цыгане. Улица Шекспира» — новый проект продюсерской компании «Среда» и режиссёра Данила Чащина. Для Данила это уже второй сериал, сделанный вместе с продюсерами Иваном Самохваловым и Александром Цекало. В 2023 году в онлайн-кинотеатре «Иви» вышел его сериальный дебют «Райцентр» (опять же, с Дмитрием Чеботарёвым, а также Кристиной Асмус и Иваном Добронравовым). В новом проекте Чащин отошёл от комедийного формата и погрузился в мир цыганского криминала, наркоторговли и коррумпированных чиновников.

Хотя общие черты у двух проектов всё-таки есть: «Цыгане. Улица Шекспира», как и «Райцентр», история о возвращении назад. Главные герои обоих сериалов вынуждены разбираться с прошлым, где осталось немало секретов, тайн и непроговорённых эпизодов. Как нетрудно догадаться, и в «Райцентре», и особенно в «Цыганах» персонаж Дмитрия Чеботарёва сталкивается с кризисом самоидентификации, от которого бежал долгие годы. Кто он — молодой рома, у которого есть задатки стать бароном, или успешный адвокат из столицы, который собирается жениться.

© Okko

Как и положено сериалу о цыганах, в проекте Данила Чащина с первой же серии кипят нешуточные страсти. Режиссёр старается соблюдать баланс между криминалом и мелодрамой, но это удается с трудом: некоторые эпизоды целиком уделяют внимание лишь романтическим отношениям Чеботарёва с Дианой. Между героями не просто искрит, а буквально пылает костёр любви, что когда-то угасла (опять-таки пока по неясной причине). Мелодраматический вайб «Цыган», кажется, вдохновлен классикой жанра — сериалом «Кармелита» режиссёров Рауфа Кубаева и Юрия Поповича.

Детективная линия в сериале авторам далась сложнее. За землю, на которой обосновался цыганский посёлок, воюют и проводят всяческие махинации таинственный бизнесмен Лялин (Евгений Санников) и мэр города Маслов (Павел Ворожцов). Кроме того, через деревню организован трафик запрещённых веществ. Но из-за земельных споров поставщик Шандор (Роман Грохольский) отказывается вести дела с бароном.

Создатели явно уделили много внимания репрезентации жизни цыганского табора. Пока гуляющего по улице Шекспира Михая терзает память о родных местах, камера пристально следит за этими посёлком и его обитателями. То маленькие оборванцы пробегут мимо, то женщины в красивых платьях прощеголяют, звеня золотыми украшениями. Сценаристами сериала выступили Нина Белецкая («Секреты семейной жизни») и Олег Маловичко («Лихие»). В диалогах они постарались избежать стереотипов, штампов и шуток, связанных с народом.

© Okko

При этом авторы не игнорируют сегодняшние реалии. К сожалению, цыгане нередко становятся персонажами криминальных сводок, в этом плане сериал Данила Чащина — не романтизирующее обстоятельства кино, а густой социальный реализм в лучших традициях российского авторского кино начала 2000-х. Откровенно хороших персонажей в этой истории практически нет: по ходу развития повествования каждый в чём-то да провинился. Разница в том, что Михая и Лялина отчасти обеляет гуманистический посыл, а других как будто бы нет, однако руки в крови (и запрещённых веществах) у каждого второго.

Смотреть «Цыгане. Улица Шекспира» как минимум интересно: цепляют не только харизматичный Дмитрий Чеботарёв, но и малознакомый быт народа, который предстаёт в непривычном свете. Может, история не блещет необычными сюжетными поворотами, но вряд ли в этом её задача. Сериал говорит о простых и близких вещах — свободе, настоящей любви, традициях и желании обрести дом, пусть из него тебя когда-то и прогнали.

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Сериалы
Роман Грохольский
Полина Гухман
Иван Самохвалов
Евгений Санников
Олег Маловичко
Иван Добронравов
Арсений Семенов
Павел Ворожцов
Игорь Золотовицкий
Дмитрий Чеботарев
Кристина Асмус
Александр Цекало
Юрий Попович