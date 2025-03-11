«Между нами химия»: драма о матери-одиночке, которая ищет опекуна своим детям

В онлайн-кинотеатре Wink вышли два первых эпизода сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Премьера шоу состоялась на прошлогоднем фестивале «Новый сезон», где оно было отмечено сразу двумя наградами: режиссёр Карина Чувикова была признана открытием смотра, а исполнившая главную роль Саша Бортич стала лучшей актрисой. «Рамблер» рассказывает, какими получились первые эпизоды долгожданного сериала.

© Wink, Рамблер

Вечерняя Москва. Таксистка Таня (Саша Бортич) везёт в травмпункт сильно выпившего пассажира. Телефон девушки разрывается от звонков дочки Марты (Людмила Юлова) и сына Вани (Мирон Проворов). Пока мама колесит по ночной столице, дети отданы на воспитание сами себе.

Доставив клиента к врачу, Таня неожиданно падает в обморок. Госпитализация, обследования, диагноз — онкология. Теперь Тане придётся не только бороться за собственную жизнь, но и продумать план «Б» на случай, если неутешительные прогнозы врачей подтвердятся. Девушка планирует за год найти мужа, который станет достойным родителем её детям. Три года назад они лишились отца, но Таня так и не рискнула им в этом признаться. Она до сих пор рассказывает истории о секретной космической миссии папы. Теперь ей придётся не только скрывать от сына и дочери причины своего плохого самочувствия, но и объясняться, кто же ей дарит цветы.

© Wink

«Между нами химия» стал полноценным режиссёрским дебютом постановщицы Карины Чувиковой, ранее отметившейся несколькими короткометражными фильмами и участием в съёмках сериала «Нина». До кинокарьеры Чувикова долгое время работала в финансовой компании, но в 2018 году решила сменить сферу деятельности и поступила в школу кино и телевидения «Индустрия».

«Между нами химия» — первый большой проект Чувиковой, но режиссёру удалось грамотно расставить акценты и органично сочетать драму с искромётной комедией — будто она давно работает в большом кино.

В дебютном короткометражном фильме «Папа» — с Юрой Борисовым и Константином Хабенским в главных ролях — режиссёр уже обращалась к теме взаимоотношений детей и родителей, которые были смертельно больны. Совместно со сценаристками Евгенией Хрипковой («Сексоголики», «Звоните ДиКаприо!») и Юлией Гулян («Ника», «Алиса») Чувикова превращает неподъёмную историю о неизбежности смерти в трогательную комедийную мелодраму. После неудачных попыток доверить детей родственникам (Маруся Фомина и Антон Филипенко), Таня решает найти им нового папу. Девушка меняет удобные джинсы, кеды и свитшот на блузку, мини-юбку и высокие каблуки. Она боится, что после её смерти Марту и Ваню отправят в детский дом, поэтому решительно настроена найти мужа. На химиотерапии Таня коротает время за просмотром профилей потенциальных опекунов в дейтинговом приложении и бегает на свидания прямиком из врачебного кабинета — дорога каждая минута.

© Wink

Вместо подготовки к смерти Таня выбирает подготовку к свадьбе. Женихов хоть отбавляй: болтливый сосед по больничной койке (Никита Ефремов), остроумный лечащий врач (Евгений Сангаджиев), сосед, который все свободное время проводит за игрой в PlayStation (Кузьма Котрелёв). А также ухажёр Женя (Илья Лыков), с которым девушка познакомилась в приложении знакомств.

Режиссёр не педалирует тему скорой смерти и отказывается играть на зрительских чувствах из-за уязвимости героини. Таня в исполнении Бортич — сильная девушка, которая даже на самые страшные новости реагирует с юмором.

Сериал Чувиковой может вызвать невольные ассоциации с фильмами «Бьютифул» мексиканского режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту или же «Один на один» итальянского постановщика Уберто Пазолини — такими же историями о родителях, пытающихся найти опекунов для детей после собственной смерти. Но, в отличие от фильма великого мексиканца, Чувикова отказывается проводить героиню по всем кругам экзистенциального ада. А от фильма Пазолини отечественный сериал отличает желание преподнести историю о неизбежности смерти и огромной любви менее прямолинейным способом.

Сериал во многом строится на удачном балансе трагического и смешного: после страшного диагноза Таня впервые думает о будущем, а интонации, подобранные для важного разговора на деликатную тему, на первый взгляд кажутся более подходящими для романтических комедий. Однако в этих противоречиях и кроется главная сила шоу. «Между нами химия» — милая история о любви — к себе, детям, будущему избраннику, — разворачивающаяся при страшных обстоятельствах.

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