«Сорвиголова: Рождённый заново»: как юрист под маской супергероя борется с преступностью

Спустя семь лет после закрытия сериала «Сорвиголова» от Netflix Marvel выпустили свой сериал про супергероя с теми же актёрами. Первые два эпизода нового проекта вышли на Disney+.

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Слепой адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс) борется с нью-йоркской преступностью юридическим методами, а там, где они не работают, надевает супергеройский костюм и под именем Сорвиголовы вершит справедливость способами более простыми и эффективными. Однажды в бар, где Мердок с товарищами отмечал выход на пенсию одного из своих коллег, ворвался суперзлодей Меченый (Уилсон Бетел) и стал убивать всех, кто попадётся под руку. В этой бойне гибнет друг Мэтта, прежняя жизнь героя рушится, и он решает навсегда завязать с деятельностью уличного линчевателя.

Спустя год Мердок ведёт жизнь добропорядочного адвоката, как вдруг узнаёт, что его давний враг и король преступного мира Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио) баллотируется на пост мэра Нью-Йорка. Главным и, кажется, единственным пунктом его предвыборной программы становится борьба с супергероями, которые не подчиняются властям и делают жизнь в городе небезопасной.

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Производственные сюжеты современной супергеройской индустрии уже давно подминают под себя сюжеты художественные, а решения и поступки Кевина Файги или Джеймса Ганна обсуждаются чаще и с большей эмоциональностью, чем действия и моральные дилеммы очередного мстителя в маске. Оно и понятно: супергеройские повествования консервативны и собраны из одних и тех же сюжетно-драматургических клише, тогда как перед их создателями стоит непростая задача в очередной раз и в привлекательной форме преподнести зрителю то, что ему по большому счёту уже давно и хорошо знакомо. Тут-то и разворачивается настоящая драматургия — с интригами, финтами, саспенсом и порой довольно неожиданными развязками.

У «Рождённого заново» производственный сюжет вполне насыщенный (вот бы и сюжет самого шоу был не хуже, но об этом пока говорить рановато). В 2015–2018 годах Netflix делали популярный сериал про Мердока, затем Marvel отозвали права на персонажа, чтобы развивать его историю в собственной киновселенной. Новый проект первоначально задумывался как перезапуск, сюжетно не связанный с «Сорвиголовой» Netflix и сделанный в более лёгком тоне. Потом концепцию радикально пересмотрели и решили делать продолжение оригинального шоу. Сценаристов поменяли, провели досъёмки, многое вообще пересняли с нуля, в том числе весь пилотный эпизод, который теперь призван быть связующим звеном между обоими сериалами и, в частности, объяснить, куда из жизни Мердока подевались Фогги и Карен Пейдж.

Словом, события нетфликсовского «Сорвиголовы» теперь официально включены в сюжетный канон Киновселенной Marvel. А пятиминутный поединок с Меченым в прологе декларативно провозглашает и преемственность художественную: жестокий, натуралистичный, с эффектом съёмки одним кадром, он показательно отсылает к лучшим экшен-сценам оригинального сериала и демонстрирует, что Marvel намерены продолжать в том же духе. Установке на мрачный реализм немного мешает не очень качественная компьютерная графика, бросающаяся в глаза в той самой драке, или когда Сорвиголова прыгает по крышам, но это ладно, это проблема техническая.

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Но есть и другая проблема: «Рождённому заново» вполне можно попенять на медленную раскачку. Герой грустит и с недобрым чувством прислушивается к телевизору, где сообщают о победе Фиска на выборах мэра. Ходит на свидания с кудрявой девушкой-психотерапевтом по имени Гленн Хизер (персонаж с таким именем фигурировал в некоторых старых комиксах про Мердока, хотя имел другую профессию и другой характер), которая заменила Карен Пейдж в качестве подруги героя. Берется защищать в суде человека, обвиняемого в убийстве полицейского. Стилистически перед нами пока что юридическая драма: люди в строгих деловых костюмах вышагивают по коридорам, сидят в переговорках, листают материалы уголовных дел и говорят друг другу фразы типа «не забудь, у тебя в обед встреча с клиентом».

Главная интрига: что такого должно произойти, чтобы герой был вынужден нарушить данное себе обещание и вновь стать Сорвиголовой? По идее драматургическая пружина должна постепенно сжиматься, напряжение нарастать, чтобы потом закономерно найти выход в сюжетном взрыве, но, не считая боевого пролога, первые два эпизода действие течёт, пожалуй, уж слишком безмятежно. И даже встреча Мэтта и Фиска за столиком кафе проходит почти миролюбиво, как встреча двух давно уставших враждовать людей.

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За отсутствием экшена и прочих признаков остросюжетного повествования главным аттракционом становится колоритный артист Д’Онофрио с его ускользающей мимикой. Его Фиск одновременно и растерян, и будто что-то замыслил, в нём можно увидеть и смутную угрозу, и полнейшую безобидность. А сцена, где они с женой (вернувшаяся к роли Айелет Зурер) приходят на сеанс семейной психотерапии, вышла даже трогательной. Чарли Кокс пока выезжает на драматургическом бэкграунде, который его герой накопил за три сезона нетфликсовского сериала. Но новый персонаж Гленн Хизер такого преимущества лишен, и играющей её Маргарите Левиевой не остаётся ничего, кроме как изображать типичную представительницу нью-йоркского среднего класса — скучную, как любой типичный представитель самого скучного на свете социального класса.

Первоначально в «Рождённом заново» планировалось 18 серий, но потом создатели разбили их на два сезона. Остаётся надеяться, что всё самое интересное не попало во второй сезон и что функция первого не сведётся к тому, чтобы быть неторопливой экспозицией к основному действию.

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