«Убийца со счастливым лицом»: чем удивит новый тру-крайм про дочь американского маньяка

На стриминге Paramount+ вышли два эпизода основанного на реальных событиях триллера «Убийца со счастливым лицом». Но на первом плане в сериале не хладнокровный маньяк, а его дочь, которой от отца досталась психологическая травма. «Рамблер» рассказывает, чем «Убийца со счастливым лицом» отличается от классических тру-краймов и почему проект отчасти напоминает фильм «Охотник за разумом» Дэвида Финчера.

© CBS Studios; Рамблер

Мелисса (Аннали Эшфорд) работает гримёром на популярном ток-шоу о невыдуманных преступлениях. Только муж Бен (Джеймс Волк) знает, что отец супруги — маньяк Кит Джесперсон (Деннис Куэйд), который отбывает в тюрьме в Орегоне пожизненное заключение за убийство восьми женщин. Преступник отправлял в газету Oregonian и в суд округа Вашингтон штата Орегон письма с признанием и подписывал их смайликом, за что получил прозвище Убийца со счастливым лицом. Кит скучает в тюрьме и много лет пытается возобновить отношения с дочерью, но Мелисса и слышать ничего не хочет об отце. Ни коллегам по работе, ни детям она не говорит, что её папа — маньяк.

Однажды Кит звонит ведущему ток-шоу, на котором работает Мелисса, и обещает телевизионщикам эксклюзив. Маньяк расскажет о новой, девятой жертве, про которую прежде молчал, но только дочери и при личной встрече. Мелисса вместе с продюсером телеканала Айви (Тамера Томакили) едет в тюрьму, общается с отцом на камеру и по нескольким подсказкам догадывается, где искать тело. После каждого убийства Кит привозил дочери-подростку какую-нибудь безделушку с места, где было совершено преступление. Выясняется, что 30 лет назад в Техасе за убийство своей девушки был осуждён афроамериканец Элайджа. На самом деле виноват Кит. Мелиссе вместе с Айви предстоит доказать причастность к преступлению в Техасе Убийцы со счастливым лицом. Время поджимает — через месяц состоится казнь Элайджи.

© CBS Studios

Сериал основан на реальных событиях. Маньяк Кит Джесперсон, дальнобойщик и душитель, в период с 1990 по 1995 год убил как минимум восемь женщин. Преступник уверяет, что жертв было намного больше, их число могло доходить до 185. В 2009 году дочь Джесперсона Мелисса Мур выпустила мемуары «Нарушенное молчание» о своих отношениях с отцом и возможных мотивах маньяка, а в 2018-м записала подкаст «Убийца со счастливым лицом». Во многом именно подкаст стал основой многосерийного проекта.

Шоураннер сериала — сценаристка сериалов «Ваша честь» и «Стрелок» Дженнифер Касисио. Но интереснее имена продюсеров, работавших над проектом. К «Убийце со счастливым лицом» приложили руку заслуженные ветераны американского телевидения Мишель и Роберт Кинг, авторы сериалов «Хорошая жена», «Хорошая борьба» и «Зло». Первый эпизод снял Майкл Шоуолтер, режиссер драмеди «Любовь — болезнь» и мелодрамы «Мысль о тебе».

Ежегодно на экраны выходят десятки тру-краймов: фильмов и сериалов, документальных и игровых проектов. Едва ли зрители когда-либо перестанут интересоваться громкими преступлениями, сегодня многие маньяки стали частью поп-культуры.

В последнее время кинематографисты всё чаще высмеивают штампы жанра. «Убийства в одном здании», «Основано на реальных событиях» и «Бодкин» — лишь часть комедийных детективов, издевающихся над нездоровой одержимостью американцев маньяками и кровавыми преступлениями.

Зачастую тру-крайм критикуют за внимательное отношение к убийцам и игнорирование жертв. Триллеры по реальным событиям популяризируют и отчасти романтизируют маньяков. Авторы «Убийцы со счастливым лицом» любопытно решают этический вопрос. На первом плане в проекте не маньяк, а его дочь. Родственники убийц тоже являются жертвами, пусть и не самыми очевидными. Супруги, братья, сёстры и дети маньяков могут подвергаться травле, их донимает вопросами пресса, а психологическую травму приходится прорабатывать со специалистами.

Когда Мелисса публично признаёт, что её отец — Убийца со счастливым лицом, Хэйзел (Кайла Эйн), дочку Мелиссы, буллят в школе за преступления деда. Сериал подробно показывает, каково приходится родственникам маньяка.

© CBS Studios

Мелисса узнала, что отец — серийный убийца, в подростковом возрасте. Мир девочки был разрушен раз и навсегда. Мелисса знала отца как улыбчивого и заботливого человека, а выяснилось, что всё это время она жила рядом с монстром. Почти три десятилетия дочь старательно пыталась забыть Кита и вычеркнуть все воспоминания о нём. Но парадоксальным образом, оказавшись с отцом в одном помещении во время интервью, Мелисса продолжает машинально называть его папой и на короткий миг словно бы забывает обо всех его злодеяниях.

События в сериале развиваются нелинейно. В настоящем зрители следят за разговорами Мелиссы и Кита, расследованием обстоятельств давнего преступления в Техасе и поиском улик, а также за отношениями узнавшей правду о деде Хэйзел со сверстниками. В прошлом мы видим почти идиллические отношения отца и дочери. Мелисса долгие годы блокировала воспоминания о папе, а теперь вынуждена копаться в прошлом, чтобы спасти невинного человека от казни.

Звезда «Субстанции» Деннис Куэйд в роли харизматичного и магнетического Убийцы со счастливым лицом нечасто появляется на экране, но каждый эпизод с участием маньяка получается напряжённым. Мелисса играет с преступником в жуткие кошки-мышки, чтобы разобраться с демонами прошлого и разгадать тайну девятой жертвы. А может быть, убийств было и ещё больше. Беседы дочери и отца в тюрьме напоминают «Охотника за разумом» Дэвида Финчера, хотя, конечно, новому сериалу далеко до шедевра Netflix. В «Убийце со счастливым лицом» снимаются не самые известные актёры, а визуальный ряд напоминает среднестатистические бюджетные телевизионные проекты, но не это главное.

За счёт детективной интриги сериал не даст заскучать любителям тру-крайма, но в то же время «Убийца со счастливым лицом» — неглупая психологическая драма. Мелисса вспоминает эпизоды из подросткового возраста, но сегодня, зная о преступлениях отца, она видит их в новом свете. Мать главной героини Джун (Кэтлин Дуборг) и вовсе не может спать спокойно, переживая, что муж или его дружки смогут навредить ей. И в прошлом, и в настоящем хватает загадок. По первым эпизодам «Убийцу со счастливым лицом» уверенно можно назвать одним из приятных сюрпризов весеннего сериального сезона.

«Тайга»: выходит новый сериал про маньяка со звездой фильма «Анора»