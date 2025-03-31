Нагиев в комедии, Паскаль в проекте по видеоигре: главные сериалы апреля

Дмитрий Нагиев сыграет зазвездившегося артиста в комедии «Актёрище» на Kion. Кирилл Кяро и Даниил Страхов окажутся в мистическом триллере «Гипнозис» на Okko. Дэвид Тьюлис перевоплотится в знаменитого сыщика в детективе «Шерлок и дочь», а Педро Паскаль вернётся к роли следопыта во втором сезоне проекта «Одни из нас» по одноимённой компьютерной игре. «Рамблер» отобрал самые интересные российские и зарубежные сериалы, которые выходят в апреле.

© KION/МТС Медиа, Рамблер

«Актёрище»

Дмитрий Нагиев перевоплотится во вздорную кинозвезду в комедии «Актёрище». Противостоять ему будет критик в исполнении Антона Лапенко.

Главный герой Слава — кинозвезда, который обижен на блогера-кинокритика Никиту: тот написал разгромный обзор на его новый фильм. Артист так возмущён, что приезжает в родной город журналиста, находит его и требует удалить рецензию из сети. Между ними завязывается перепалка, которая перерастает в драку. В итоге видео потасовки между актёром и блогером попадает в онлайн.

Чтобы реабилитироваться, звезде придётся выполнить условие кинокритика: сыграть главную роль в никому не известной постановке в провинциальном ДК, которую срежиссирует Никита.

«Для меня этот сериал — прекрасная возможность высказаться сразу на несколько тем, от культуры “отмены” до понятных и правильных человеческих ценностей. Как режиссер я хотел, чтобы после просмотра проекта у зрителя осталось приятное послевкусие. “Актёрище” — это высказывание про добро, любовь и дружбу, сделанное в немного хулиганском ключе», — рассказал режиссёр Дмитрий Невзоров (его слова приводятся в сообщение пресс-службы Kion).

Символично, что многие аспекты жизни актёра Славы взяты из жизни Нагиева. Получился проект бадди-муви, динамичный и с неожиданными сюжетными поворотами.

Также в сериале снялись Александр Балуев, Екатерина Стулова, Никита Касьяненко и другие.

Сериал выйдет на Kion 1 апреля.

«Гипнозис»

Восьмисерийный мистический триллер «Гипнозис» расскажет о трёх друзьях: частном детективе, который умеет читать мысли, адвокате с даром видеть будущее людей и священнике, способном видеть прошлое. Благодаря своим навыкам они стали довольно успешными, но однажды некто неизвестный намеревается отомстить героям за то, что они совершили в прошлом.

«Я давно хотел снять жанровую историю — триллер или фантастику. “Гипнозис” — нуарный триллер с элементами фантастики, в этой истории нет шаблонных и плоских героев. В нём много оттенков, из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать», — отмечает режиссёр-постановщик Тимофей Жалнин (его слова приводятся в сообщение пресс-службы Okko).

Исполнитель одной из главных ролей Даниил Страхов признался, что относится к фантастическим сюжетам с большой осторожностью, но в «Гипнозисе» ему особенно понравилось внимание к деталям и нюансам со стороны Тимофея Жалнина. По мнению актёра, из сериала получился микс фэнтези и комиксов.

Главные роли также исполнили Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и другие.

«Гипнозис» выйдет на Okko 3 апреля.

© Okko

«Шерлок и дочь»

Почти на две недели раньше мировой премьеры, 3 апреля, на «Амедиатеке» выйдет драматический детектив «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом в главной роли.

На экраны выходило множество версий истории про знаменитого сыщика — любителя дедукции, но The CW (американская платформа, ответственная за создание проекта) подошла к классической версии совсем нетривиально. По сюжету после загадочного убийства матери молодая американка Амелия (Блю Хант) узнаёт, что её пропавшим отцом был легендарный Шерлок Холмс (Тьюлис). Единственный нюанс, что это только вероятность, а не факт. Но энергичную девушку это не останавливает, и она отправляется в Великобританию для знакомства со своим вероятным родителем.

На Туманном Альбионе Шерлок в это время пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках злодей Мориарти (Дюгрей Скотт). Амелия решает помочь сыщику, а тот с помощью дедуктивного метода и своих информаторов попытается узнать тайну её происхождения. Знакомые герои в незнакомых обстоятельствах выглядят ещё более фактурно и интересно.

«Шерлок и дочь» выйдет на «Амедиатеке» 3 апреля.

© Albion Television

«ВИА “Васильки”»

Музыкальное драмеди «ВИА “Васильки”» расскажет о возрождении одноимённой легендарной музыкальной группы.

Действие будет происходить в конце 1970-х годов, когда ансамбль «Васильки» набирает популярность. Студентка Лена знакомится с группой и влюбляется в фронтмена Юрия. Но затем «Васильки» исчезают со сцены. После этого действие перенесётся на 45 лет вперёд, когда потомки главных героев отправятся в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря.

Съёмки проекта проходили в Москве и Абхазии, а главной сложностью стал подбор актёров на роли персонажей из ВИА «Васильки» и их «взрослые» версии. Кроме внешнего сходства было важно, чтобы артисты могли не только играть, но и петь.

«Во время просмотра сериала зрители окунутся в атмосферу удивительного времени. Оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться ностальгии», — проводит Wink слова режиссёра Юрия Шарова.

Роли в проекте исполнили: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Композитором выступил Сергей Жуков.

Премьера намечена на 10 апреля на Wink.

© НМГ Студия, РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН

«Друзья и соседи»

Драматический проект «Друзья и соседи» Джонатана Троппера соберёт в кадре Джона Хэмма, Оливию Манн, Аманду Пит и не только.

Сериал расскажет о крупном финансисте Эндрю Купере, который проводит свою шикарную жизнь до момента, когда всё идёт наперекосяк: сначала он разводится с женой, а затем его увольняют. Чтобы поддерживать такой же уровень своей элитной рутины, Эндрю решает заняться грабежом: он обчищает дома своих богатых соседей. Сначала всё идёт идеально, но вскоре Купер понимает, что у каждой обворованной им семьи свои секреты, которые могут навлечь на него неприятности.

Постановщики порадуют зрителей красивыми интерьерами, элитными машинами, дорогими вечеринками, но при этом не забудут про драматические столкновения и абсурдные ситуации.

Сериал выйдет на Apple TV+ 11 апреля.

© Apple Studios

«Одни из нас»

Первый сезон сериала «Одни из нас» по мотивам одноимённой серии видеоигр вышел в 2023 году и получил 24 номинации на «Эмми». Действие происходит в постапокалиптическом будущем на территории США. Контрабандист и следопыт Джоэл (Педро Паскаль) сопровождает подростка Элли (Белла Рэмзи) через опасные территории.

В основе долгожданного второго сезона — сюжет второй части видеоигры. Предполагается, что повествование будет развиваться медленнее: события разделят на второй и третий сезоны сериала.

Действие будет происходить спустя пять лет после финала первого сезона. Паскаль и Рэмзи вернутся к своим ролям, их героям придётся снова конфликтовать друг с другом, а также оставаться начеку, ведь они будут окружены не менее враждебным миром, чем в первой части.

Новый сезон выйдет 13 апреля на Max.

© HBO

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