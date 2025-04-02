«Актёрище»: Дмитрий Нагиев падает с олимпа актёрской славы

В онлайн-кинотеатре Kion 1 апреля состоялась премьера первых эпизодов сериала «Актёрище». Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. «Рамблер» разбирается в нюансах противостояния звезды российского кино и популярного киноблогера из провинции.

© KION/МТС Медиа, Рамблер

На сцену московского кинотеатра «Октябрь» поднимается Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) — суперзвезда современного российского кино. Он благодарит съёмочную группу, однако иронизирует, общаясь со зрителями: «Спасибо, что пришли на премьеру моего фильма». На красной дорожке, беседуя с журналистами, Третьякова спрашивают, как ему последний обзор блогера Кисляка (Антон Лапенко). «Даже не знаю, вроде бы слышал о таком краем уха», — коротко бросает актёр.

В гримёрке Слава меняется в лице и кроет популярного обзорщика весьма нелицеприятными выражениями. Менеджер актёра Кэст (Жаргал Бадмацыренов) устраивает встречу Славы и блогера, которая заканчивается дракой. Ролик с их перепалкой становится вирусным — у Третьякова начинаются проблемы (отменяются роли, разрываются рекламные контракты). По наставлению Кэста актёр заключает с Кисляком сделку: Третьяков сыграет в его театральном спектакле, возможно, тогда блогер поможет ему восстановить репутацию.

«Актёрище» — новый проект режиссёра Дмитрия Невзорова и команды сценаристов, работавших над сериалом «Кибердеревня». Это задорное и мультижанровое шоу, в котором сочетается сразу несколько форматов. С одной стороны, «Актёрище» — история об изнанке индустрии, пресловутое «кино о кино» вроде «Предложения» (шоу о создании «Крёстного отца») или «Номинации» (сериал Надежды Михалковой о съёмках фильма по сценарию легендарного режиссёра). С другой — проект Невзорова — деконструкция классического маскулинного образа. Персонаж Нагиева — герой, который прошёл тяжёлый путь преодоления, о котором, судя по первым сериям, даже не подозревает Кисляк.

Конечно, толика вторичности в сериале присутствует. Если Невзоров и компания предлагают аудитории в 2025 году историю о чудодейственном перевоплощении циничной звезды, то, кажется, поздновато: у нас уже есть вселенная «Холопов» (две российские картины и порция зарубежных адаптаций одного и того же сюжета). Буквально несколько месяцев назад выходил сериал «Дайте шоу!» с кейсом разоблачения не просто циничной, но ещё и омерзительной звезды. Не будем забывать классику — один из первых российских оригинальных сериалов «Домашний арест», главный герой которого вынужденно лишается привилегий и становится, мягко говоря, ближе к народу.

© KION/МТС Медиа

При этом «Актёрище» есть за что похвалить. Главным драйвером сериала становится невероятная актёрская химия Дмитрия Нагиева и Антона Лапенко — энергетика этих двоих буквально выливается за пределы экрана. Звёздный актёр поначалу вызывает раздражение, но по ходу развития сюжета авторы допускают возникновение эмпатии к персонажу, которому несладко пришлось в юные годы. На контрасте отлично смотрится альтруистичный блогер с ограниченными возможностями. «Ты же популярный, у тебя подписчиков миллионы, почему живешь как бомж?» — спрашивает его Третьяков. «Не все озабочены деньгами, кто-то и творчеством занимается», — парирует Кисляк. В ходе спора вскрывается ещё один слой сюжета, выраженный в извечном противостоянии творчества и карьерного роста.

Премьера сериала «Актёрище» прошла на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Проект настолько поразил жюри и критиков, что заслужил главный приз. Во всех линиях сюжета есть развитие истории и персонажей. Здесь каждая деталь работает как часы, и визуал притягательный, пусть и незамысловатый (никаких выкрутасов — базовые восьмёрки и плавный монтаж).

Смотреть сериал Дмитрия Невзорова непременно хочется дальше. Интриг, подвешенных в первых двух эпизодах, предостаточно, чтобы создать напряжение и запустить интригу, как Третьяков будет разбираться с кучей проблем, что навалились на него в провинции. Немногие сериалы способны поднять ряд актуальных тем и не упустить ни одну из них: здесь и путь актёров из провинции, и коррупция в регионах, и вечный конфликт творца, и пресловутая культура отмены. Хочется надеяться, что «Актёрище» доведёт к концу сезона каждую до логической развязки, естественно, с юмористическим запалом.

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