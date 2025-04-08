Отцы и дети: какими получились первые эпизоды сериала «Шерлок и дочь»

В онлайн-кинотеатрах Okko и «Амедиатека» вышли первые эпизоды восьмисерийного сериала «Шерлок и дочь», в котором у знаменитого сыщика с Бейкер-стрит обнаруживается бойкая дочка из США. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть очередную фантазию на тему приключений самого известного в мире детектива.

© Starlings Television, Рамблер

Лондон, 1896 год. Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис) прибывает в резиденцию итальянского посла, откуда ночью пытались похитить малолетнего сына дипломата. Но на месте неудавшегося преступления сыщик долго не задерживается. Быстро опросив мальчика, он сдергивает с его руки красную нить, поручает дальнейшее расследование инспекторам Скотланд-Ярда и отправляется восвояси.

Нитка служит сигналом, что в это дело Холмсу лучше не вмешиваться — как и в распутывание других преступлений, на месте совершения которых обнаруживаются похожие нити, символы могущественного преступного синдиката «Красная нить». Его участники похитили доктора Ватсона и миссис Хадсон, и угрожают убить их, если Холмс задумает перейти группировке дорогу. О серьёзности намерений синдиката свидетельствует происшествие со служанкой сыщика, присланной на помощь миссис Халлиган — кузине миссис Хадсон, присматривающей за Шерлоком. Преступники сбросили женщину в Темзу, отрубив служанке палец и отправив его детективу на Бейкер-стрит.

Тем временем на пароходе из Нью-Йорка в Лондон отправляется бойкая темноглазая девица Амелия Рохас (Блю Хант). Её мать, изобретательница Люсия, убита при загадочных обстоятельствах. На протяжении многих лет женщина собирала газетные вырезки с заметками о расследованиях Шерлока Холмса и рассказывала дочери, что знаменитый сыщик — отец девочки.

Теперь Амелия плывёт в Англию в надежде, что предполагаемый папа поможет ей найти убийц матери. На пароходе она знакомится с Кларой Андерсон (Джиа Хантер), дочерью нового американского посла при дворе в Лондоне (Филлип П. Кин). Амелия рисует портреты девушки и её родителей, а открытая и жизнерадостная Клара приглашает её на бал в честь своего первого выхода в английский свет.

В дом Холмса Амелия является под видом новой служанки, обнаруживает полное отсутствие кулинарных способностей и огорошивает сыщика новостью о том, что она его дочь. Детектив своё отцовство отрицает, но берёт девушку в помощницы в расследовании нового преступления — похищения той самой Клары Андерсон.

© Starlings Television

Шерлок Холмс, выдуманный герой 56 рассказов и четырёх романов английского писателя Артура Конана Дойла, — пожалуй, самый популярный сыщик в мире. Неудивительно, что современные кинематографисты не устают эксплуатировать образ благородного детектива, мастера дедуктивного метода. Они раз за разом переиначивают образы самого Шерлока и его близких друзей, переносят действие из канонического Лондона конца XIX века в другие города и эпохи и пополняют вселенную шерлокианы новыми родственниками Холмса.

В сериале «Шерлок» (2010–2017) с харизматичным Бенедиктом Камбербэтчем действие происходило в Лондоне начала XXI века, а помимо старшего брата Майкрофта у сыщика обнаруживалась гениальная сестра-злодейка Эрв. В выходившем на американском телеканале CBS «Элементарно» (2012–2019) с Джонни Ли Миллером знаменитый детектив жил и вёл расследования в современном Нью-Йорке, а его компаньон, доктор Джон Ватсон, трансформировался в женщину, куратора трезвости Холмса Джоан Ватсон (Люси Лью).

В 2020 году на Netflix вышел фильм «Энола Холмс» по мотивам книги американской писательницы Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза». В нём главной героиней была младшая сестра Шерлока и Майкрофта Энола (Милли Бобби Браун). В 2022 году картина получила продолжение, где одного из инспекторов сыграл Дэвид Тьюлис, перекочевавший теперь на роль самого Холмса в «Шерлок и дочь».

Поклонников «классического» Шерлока Холмса первые эпизоды нового сериала наверняка приведут в негодование — откуда взяться дочери, да ещё и от американской изобретательницы, если единственной сердечной слабостью сыщика из книг Конана Дойла была англичанка Ирэн Адлер?

Дочерью расширение родственных связей персонажей шерлокианы не заканчивается. У заклятого врага детектива, профессора Мориарти (Дюгрей Скотт), отбывающего срок в тюремной камере «с секретом», обнаруживается сын с непростой судьбой. В детстве мальчишка был уличён в мелкой краже и отправлен отбывать наказание в ссылку в Австралию. Вернувшись в Англию, юноша избегает общения с отцом, отчего сериальный Мориарти, в книгах выведенный бессердечным злодеем, искренне страдает.

Сам Шерлок Холмс в исполнении Дэвида Тьюлиса, запомнившегося широкой публике по роли Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере, далёк и от привычного россиянам элегантного Холмса, сыгранного Василием Ливановым в серии фильмов Игоря Масленникова, и от стремительного, острого на язык героя Бенедикта Камбербэтча. Это пожилой брюзга, который распекает миссис Халлиган за то, что она готовит завтрак не так, как он любит: яйца должны вариться ровно 4 минуты 12 секунд, а толщина тостов должна составлять строго три четверти дюйма.

© Starlings Television

Но если отбросить всё придирки к несоответствию канонам, «Шерлок и дочь» оказывается вполне симпатичными и интригующим зрелищем. Создателями сериала стали североирландский сценарист, режиссёр и продюсер Брендан Фоули и американский сценарист и режиссёр Джеймс Дафф. У обоих за плечами есть интересные проекты.

Фоули в 2007 году снял криминальный триллер «Тайна рукописи», где герой Винни Джонса пытался расследовать серию загадочных убийств с помощью обнаруженной им неизданной новеллы Чарльза Диккенса. Дафф приложил руку к нескольким детективным сериалам, включая «Ищейку» (2005–2012) и «Особо тяжкие преступления» (2012–2018), а также к фантастическим сериалам «Звёздный путь: Дискавери» (2017–2024) и «Звёздный путь: Пикар» (2020–2023). Для «Шерлока и дочери» Фоули и Дафф создали захватывающий детективный сюжет с похищениями лучших друзей сыщика и детей дипломатов и могущественным преступным синдикатом.

Американская актриса Блю Хант, уже известная зрителю по вампирскому сериалу «Древние», очень хороша в роли решительной эмансипированной Амелии: она прекрасно рисует, ездит на лошади без седла, стреляет и способна постоять за себя. К тому же она упорна и обладает хорошим логическим мышлением. Это трогает её так называемого отца: если в самом начале девушка раздражает Холмса, то затем он начинает смотреть на неё с теплотой.

Создатели расцвечивают кадры различными художественными приёмами: перемещения персонажей по Лондону или через континенты отражают с помощью старинной карты, догадки Холмса и его задания Амелии выводят в виде надписей на экране, а посольские резиденции — в виде зарисовок главной героини.

Сериал только начали транслировать в онлайн-кинотеатрах (кстати, в России он вышел на две недели раньше мировой премьеры), поэтому зрителям предстоит узнать, какие ещё преступления совершит «Красная нить», останутся ли в живых Ватсон и Хадсон и действительно ли Амелию и Холмса связывают узы родства. Возможно, «Шерлок и дочь» не останется в памяти как великий сериал о великом сыщике. Но, учитывая все его плюсы, смотреть его будет точно не скучно.

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