Никита Ефремов: «У меня нет задачи сравнивать себя с отцом и дедом»

В онлайн-кинотеатре Wink идёт сериал Карины Чувиковой «Между нами химия». Главная героиня, больная раком мать-одиночка Таня (Саша Бортич) пытается найти опекуна своим детям Марте и Ване на случай, если подтвердятся неутешительные прогнозы врачей.

© Кинокомпания «Водород»

Во время сеансов химиотерапии Таню поддерживает оптимистичный молодой человек Боря, а после его смерти на пороге дома героини появляется брат-близнец Бори Николай. Роли братьев-близнецов сыграл Никита Ефремов — звезда сериалов «Оффлайн», «Нулевой пациент», «Библиотекарь», сын актёра Михаила Ефремова и внук народного артиста СССР Олега Ефремова.

В интервью «Рамблеру» Никита Ефремов рассказал о принципах выбора проектов, в которых он снимается, работе над ролями братьев-близнецов, Андрее Кончаловском и сравнении со своими знаменитыми отцом и дедом.

— «Между нами химия» не первый проект с вашим участием, затрагивающий тяжёлые темы. В «Нулевом пациенте» речь идёт о ВИЧ-инфекции, в «Здоровом человеке» — о телеведущем, ставшем волонтёром и помогающем больным детям. Почему вы выбираете фильмы и сериалы на такие темы?

— Я выбираю на уровне сценария. У «Нулевого пациента», «Здорового человека» и у «Между нами химия» — прекрасные сценарии. Когда я их читал, меня захватывали эти истории. Я дочитывал до конца с большим интересом, состраданием, сопереживанием тому, что происходит с героями. Это очень большой актёрский подарок, когда тебе предлагают работы, в которых сценарий действительно интересен и тебе никак не надо дорабатывать персонажа.

Плюс «Между нами химия» — дебютная работа Карины Чувиковой как режиссёра сериалов. Из-за этого в процессе съёмок у меня были сомнения: казалось, вдруг Карина что-то не знает или не понимает. По факту я вижу, что она всё прекрасно знала и понимала. Может быть, от меня даже требовалось больше доверия.

Очень приятно, когда тебе попадает в руки настолько талантливый сценарий и настолько талантливые люди делают прекрасный продукт.

© Кинокомпания «Водород»

— В этом сериале вы играете сразу двух персонажей: умирающего от рака Борю и его брата-близнеца, успешного бизнесмена Колю. Роли братьев-близнецов стали для вас актёрским вызовом?

— Честно говоря, я особо не задумывался над этим. Боря появляется только в одной серии: это человек, который страдает от тяжелого заболевания, но не теряет оптимизма. Важно было сделать этого героя живым, весёлым, чтобы сыграть на этом контрасте более замкнутого и серьёзного Николая.

Если бы они были постоянно рядом в одном кадре, если бы была рассказана история отношений двух братьев, показано, как Коля переживает потерю Бори, то мне было бы гораздо тяжелее изобразить этих героев. Требовалась бы более длительная серьёзная подготовка. Но я больше готовился к роли Коли, который появляется уже после смерти брата и играет в сериале более существенную роль.

— Вам в целом симпатичен этот персонаж? Он вроде бы успешный, не испытывающий нужды человек, но при этом очень жёстко ведёт себя по отношению к главной героине. Сначала грубо спрашивает, кто она вообще такая, потом выгоняет её вместе с детьми со своей дачи.

— Мне кажется, в этом сериале нет несимпатичных персонажей. Что касается поведения моего героя, то его логику можно понять. У него был брат, с которым он прожил бок о бок всю жизнь. А после смерти брата появляется женщина, мой герой её ни разу со своим братом не видел, какие у них были отношения — неизвестно, но она сразу же начинает просить денег в долг. Поэтому она становится объектом, на который Коля выплёскивает свои подавленные чувства.

В ещё одной сцене главная героиня внезапно целует Колю, и для него это странно, ведь она девушка его умершего брата. А затем она ещё и признаётся, что у неё с этим братом ничего не было. То есть героиня, во-первых, представляется девушкой умершего брата, но при этом начинает ухлёстывать за Колей, а во-вторых, оказывается, что всё это время она врала Коле и его семье. Поэтому его жёсткое поведение вполне понятно.

© Кинокомпания «Водород»

— Ради роли Бори вам пришлось сильно гримироваться (у героя из-за химиотерапии нет волос — Прим. «Рамблера»). Вы были бы готовы ради роли кардинально изменить внешность, но без грима — например, сильно похудеть или набрать вес?

— Да, конечн, готов. Но перед этим нужно понять, насколько этот эксперимент будет оправдан сценарием, насколько важным этот эффект окажется для роли, действительно ли он сможет повлиять на восприятие зрителя. Например, если играть человека, который вышел из концлагеря, то на самом деле нужно очень сильно похудеть. Это изменение внешности оправдано, оно помогает зрителю поверить в то, что происходило с героем.

Или, например, Кристиан Бейл похудел для роли в «Машинисте» на 30 килограммов, и зрители поверили, что его персонаж страдает бессонницей и стрессом. А если все эти экстремальные эксперименты над своей внешностью для роли не имеют значения, то зачем их проводить?

— Одна из ваших недавних работ — роль рекламщика Дани в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». В этом фильме речь идёт о синдроме отложенной жизни: ваш герой много работает в надежде, что потом будет жить в своё удовольствие. Вам самому знаком синдром отложенной жизни?

— Думаю, он всем знаком. Я бы здесь себя не выделял. Опять же, такие экстремальные вещи, как болезнь, которая обнаружилась у главной героини «Между нами химия», позволяют чётче понять, что в жизни важно, а что второстепенно. Героиня спокойно жила, но потом у неё обнаружили рак и у неё поменялись приоритеты, что нужно делать.

Если говорить про меня, конечно, всё время кажется: сейчас я должен делать то, что нужно, а то, что хочется, сделаю попозже. Те, кто не испытывает таких ощущений, — действительно счастливые люди.

— Вы пытаетесь бороться с синдромом отложенной жизни?

— Я не вижу смысла с этим бороться. Когда человек с чем-то борется, он, напротив, придаёт этому силу. То, что ты пытаешься контролировать, в итоге начинает контролировать тебя.

Ощущение «сейчас я потерплю, а потом начну жить по-настоящему» связано с привычкой жить по шаблону и с отсутствием контакта с собой. Парадокс в том, что чем больше человек откладывает, тем меньше у него сил и радости, когда наступает «светлое будущее».

Синдром отложенной жизни, как мне кажется, связан с чувством долга, страхом, перфекционизмом, неуверенностью или тревогой за будущее. А тревога за будущее есть у многих из нас, она уже стала травмой всего общества в целом. Я с этой тревогой справляюсь с помощью спорта и занятий с психологами.

— На ваш взгляд, актёрство — стрессовая профессия?

— Да, потому что актёр должен вызывать у себя стрессовые эмоции и открываться всем своим сердцем на глазах у 30 или 40 человек на съёмочной площадке. Я не могу сказать, что это тяжело — это работа. Но после работы, конечно же, нужен отдых.

— Вам хотелось бы попробовать себя не только на актёрском поприще, но и в качестве сценариста или режиссёра? И о чём вам хотелось бы снять фильм или написать сценарий?

— Я бы с удовольствием попробовал снять короткометражный фильм. Меня всегда привлекают трикстерские персонажи, вроде Чеширского Кота, или истории, где автор играет со зрителем, например, «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. И если мне захочется снять фильм настолько, что я не смогу терпеть, значит, сниму.

— Один из ваших следующих проектов — телесериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где вы играете императора Николая II. Как вы готовились к этой роли?

— Мне было важно услышать, что от этой роли хотел Андрей Сергеевич. Это его интерпретация в первую очередь. Буквально за несколько разговоров с Кончаловским я понял, чего он ждёт от этого персонажа, как он его видит. Он очень чётко формулирует, что ему нужно. Это большой подарок для артиста — получать настолько чёткие и ценные рекомендации.

— Вам было легко сниматься у Кончаловского? Он большой режиссёр, а большие режиссёры часто бывают деспотичными.

— Да, это их работа. И чем деспотичнее режиссёр, тем с ним легче. Я имею в виду не стиль общения: режиссёр может быть невероятно интеллигентным. Но это главный человек на площадке, и он должен всё держать в своих руках. Любой хороший театр — это диктатура, это история про власть. Власть должна быть у режиссёра. Чем он лучше управляется с ней, чем лучше понимает, что он хочет, тем актёру легче.

Потому что мы приходим с вопросами, что и как делать. Как сказал Кристофер Нолан, актёры — они как детекторы лжи. Если я чувствую, что режиссёр чего-то не знает, я его автоматически буду спрашивать, проверять. Поэтому режиссёр должен быть максимально честным. Андрей Сергеевич максимально честен в том, что он хочет, и это очень здорово.

© Кинокомпания «Водород»

— Вы снялись в огромном количестве фильмов, у вас большой диапазон ролей. Есть ли среди них такая, благодаря которой вы можете себе сказать, что дотянулись до той актёрской планки, которую установили ваши дед и отец, Олег и Михаил Ефремовы?

— У меня нет задачи сравнивать себя с отцом и дедом. Меня с ними сравнивают другие: навешивают на меня ожидания, буду ли я играть хуже или лучше, не уроню ли актёрскую фамилию и так далее. Это может создавать ощущение ответственности, даже когда на меня никто напрямую не давит. И моё восприятие этого сравнения зависит от того, насколько честно я эту тему внутри себя рассматриваю.

Я работаю с психологами и задаю себе вопросы: надо мне себя сравнивать с отцом и дедом или нет, что мне это даёт, это сковывает меня или раскрепощает? Принадлежность к актёрской династии — это гиперответственность или, наоборот, свобода и радость от того, что я могу опереться на опыт своих отца и деда? Сейчас на меня это не давит, хотя накладывает определённые обязательства. Но я 20 лет снимаюсь в кино и уже более-менее к этим обязательствам привык.

Биографическая справка

Никита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Отец — актёр Михаил Ефремов, мать — филолог и редактор Ася Воробьёва. Закончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. Играл в спектаклях учебного театра Школы-студии МХАТ, Театрального центра «На Страстном». Работал в театре «Современник», где исполнял роли Готфрида Ленца в «Трёх товарищах», Бельтрамо в «Декамероне», учителя словесности Сергея Никитина в «Серёже».

Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. На телеэкране дебютировал в роли Стаса в сериале «Моя прекрасная няня». Популярность Ефремову принёс сериал «Лондонград», где актёр сыграл выпускника Оксфорда Михаила Куликова, который зарабатывает тем, что решает проблемы других людей. Другими заметными ролями стали Митька Коршунов в сериале «Тихий Дон», следователь Иван Крутихин в сериале «Хороший человек», Александр Белов в сериале «Оффлайн». За роль эпидемиолога Дмитрия Гончарова в «Нулевом пациенте» Никита Ефремов получил премию «Золотой орёл» как лучший актёр онлайн-сериала. Снялся в американском биографическом фильме «Тетрис» Джона С. Бейрда, где сыграл советского программиста, создателя игры «Тетрис» Алексея Пажитнова. На V национальной премии в области веб-контента был признан лучшим актёром сериала «Библиотекарь».

«Между нами химия»: драма о о смертельно больной матери-одиночке, которая ищет опекуна своим детям