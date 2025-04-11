«ВИА “Васильки”»: новый сериал о советской музыкальной группе

10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink вышел сериал «ВИА “Васильки”», который снял режиссёр Юрий Шаров. Музыку к проекту написал продюсер и музыкант Сергей Жуков. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, чем удивит зрителей история по музыкальную советскую группу.

© «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»; Рамблер

Действие сюжета развивается в прошлом и настоящем. В одной сюжетной линии, которая происходит в наши дни, состоятельная леди Елена (Ирина Розанова) объявляет двум дочерям и внуку — Василисе (Анна Котова), Полине (Алевтина Тукан) и Роме (Кай Гетц) — детали своего завещания. У женщины серьёзное заболевание, жить ей (по её же словам) осталось около полугода. Всё своё имущество, движимое и недвижимое, она делит на троих.

Правда, в завещании есть одно условие — все богатства достанутся Василисе, Полине и Роме, если они найдут и объединят коллектив ВИА «Васильки». Да так, чтобы группа ещё и выступила с концертом на Первом канале под Новый год (эфир оплачен). Проблема в том, что музыканты распались 45 лет назад и разъехались кто куда — по причине, окутанной тайной.

В другой сюжетной линии зрителям показывают конец 70-х годов. Еще юная Лена (Дарья Петриченко) — студентка и дочь высокопоставленного чиновника, знакомится с талантливым, но взбалмошным студентом инженерно-строительного факультета Юрием Васильковым (Антон Шаврин). Постепенно Юра с приятелями создает музыкальную группу. Первый раз ребята выходят на сцену спонтанно: на дискотеку не приехал именитый московский бэнд и ребята решают выступить вместо них. Лена же становится своего рода талисманом группы, неформально сопровождая её даже в гастрольном туре.

© «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

Вместе с Васильковым выступают клавишник Кузнецов (Севастьян Смышников), барабанщик Дружко (Олег Отс), гитарист Лодкин (Иван Рысин) и басист Кабанов (Никита Плахотнюк). Они готовятся к выступлению на музыкальном конкурсе «Молодая песня», а позднее отправляются на первые в жизни гастроли. Их молодость и задор находят отражение в музыке, объединяющей самых разных людей.

«ВИА “Васильки”» — сериал киностудии «Руки Вверх Production», которая продолжает линейку музыкальных проектов компании. На Wink, в частности, выходила музыкально-подростковая драма «Плакса» с юной Никой Жуковой, дочерью Сергея Жукова. В прокате шел байопик об одноименной поп-группе «Руки Вверх!», над которым работал режиссёр Аскар Узабаев («Теща»). В отличие от этих проектов, события которых разворачиваются в наши дни, «ВИА “Васильки”» отправляют зрителей в том числе в советское прошлое.

По словам создателей, работа над сценарием «ВИА “Васильки”» шла 2,5 года. Режиссёром проекта выступил Юрий Шаров («Васильки» — его сериальный дебют). Бэкграунд у кинематографиста небезынтересный: есть и документальный фильм о футбольном клубе «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева, и полнометражный мюзикл «Между нами лето» с Владом Прохоровым и Анфисой Черных. Кажется, к музыкальному сериалу Шарова подталкивала сама судьба.

© «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

В первых эпизодах сериала события разворачиваются одновременно в двух плоскостях. В современности зрителям раскрывают характеры повзрослевших героев, а также поясняют последствия, к которым привели некоторые решения далекого прошлого. В конце 70-х рисуют совершенно другую, куда более жизнерадостную и радужную картину. Тут каждый друг другу не коллега, а товарищ, а из университета могут и не отчислить, если учащийся сможет талантливо проявить себя в творческом русле и принести институту приз-другой.

Визуально «ВИА “Васильки”» напоминает советское кино 60-х годов — вероятно, этого создатели и добивались. Часть сериала, которая посвящена советскому прошлому, напоминает нечто среднее между фильмами «Карнавальная ночь» и «Чародеи». Режиссер в отдельных эпизодах старается не повторяться, а отходить в сторону и от Рязанова, и от Бромберга, но получается не всегда.

«ВИА “Васильки”» — не первая картина, которая рассказывает о советской музыкальной группе. В онлайн-кинотеатре Start, например, выходил сериал «За полчаса до весны», посвященном ВИА «Песняры».

Радует в истории звездный актерский состав, который выкладывается на полную. Юные актеры ничем не уступают более возрастному составу сериала, а одна из пар в действительности играет отца и сына (Григорий и Игорь Верники) — впервые в фильмографии обоих актеров. Но сюжет «ВИА “Васильки”» кажется не слишком интригующим. Ружья всех будущих интриг спрятаны в нюансах детско-родительских отношений, атмосфера которых передается по наследству.

© «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

У сериала Юрия Шарова есть небольшой шанс собрать у экранов аудиторию. Атмосфера ностальгического советского кино с цепляющей мелодией — помимо придуманных Сергеем Жуковых композиций «под советскую эстраду» звучат и всем знакомые хиты «Самоцветов», «Веселых ребят», даже Эдиты Пьехи, — может привлечь зрителей в возрасте, для которых линия конца 80-х пробудит теплые юношеские воспоминания.

Современная линия прописана слабее и выглядит менее привлекательной: сопереживать циничным дочерям, жаждущим поскорее распилить состояние умирающей матери, не хочется. Досматривать роуд-муви о воссоединении легендарного ВИА спустя много лет стойкого желания не возникает. Разве что вы смотрите сериалы вместе с родителями либо вам очень не хватает «доброго и вечного Советского Союза» на малых экранах.

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