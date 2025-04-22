«Друзья и соседи»: зачем смотреть криминальное драмеди с Джоном Хэммом

На стриминге Apple TV+ вышли три эпизода криминального драмеди «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом в главной роли. Потерявший работу крупный финансист не хочет снижать уровень жизни и начинает обворовывать соседей по роскошному пригороду. «Рамблер» объясняет, как сериал изящно соединяет сатиру на безалаберных богачей с драмой об экзистенциальном кризисе и внутренней тоске.

© Apple TV+, Рамблер

Крупный менеджер хедж-фонда с Уолл-стрит Эндрю Купер (Джон Хэмм), которого все знакомые называют просто Купом, два года назад развёлся с женой Мелиссой (Аманда Пит). Супруга изменила мужу с его близким другом Ником (Марк Таллман). С тех пор Мелисса живёт с любовником и детьми-подростками Тори (Изабель Грэвитт) и Хантером (Донован Колан) в роскошном особняке, а Куп тоскует в одиночестве в доме поменьше. Дочка занимается теннисом и мечтает о профессиональной карьере, сын играет на барабанах. Развлечения детей продолжает оплачивать папа.

© Apple TV+

Когда Купа увольняют с работы за короткую интрижку с молодой коллегой из другого отдела, финансисту не удаётся найти новое место из-за происков экс-босса. Привыкший к роскошной жизни Куп начинает обворовывать состоятельных соседей по престижному нью-йоркскому пригороду Уэстмонт-Вилладж. Поначалу богачи кажутся лёгкой жертвой: владельцы особняков не закрывают двери, часто забывают про сигнализацию, а злоумышленник всегда знает, когда знакомые уехали на отдых или в командировку. С каждым новым ограблением ставки растут, а хозяева домов всё чаще обращаются в полицию. Долго серия преступлений продолжаться не может.

Шоураннер сериала — Джонатан Троппер, автор криминальных экшенов «Банши» и «Воин». Два первых эпизода снял Крэйг Гиллеспи, известный по фильмам «Тоня против всех», «И грянул шторм» и «Круэлла». Боссы стриминга Apple TV+ продлили сериал «Друзья и соседи» на второй сезон ещё до премьеры первого, так что ставки высоки, продюсеры верят, что будет хит. В этом году Apple TV+ радует подписчиков каждый месяц — уже успели пошуметь второй сезон «Разделения», «Киностудия» и «Нарковоры».

Еще Дэвид Линч в «Синем бархате» наглядно демонстрировал разницу между красивым фасадом и сомнительными тайнами, которые охраняют хозяева. Во многом гламурные истории о богачах пользуются популярностью на телевидении не первый год. У «Друзей и соседей» с десяток достойных предшественников. Однако тональность повествования в проектах значительно разнится. О секретах с виду беззаботного американского пригорода зрители уже узнавали в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Почему женщины убивают». В шоу «Большая маленькая ложь» несколько семей красивейшего калифорнийского местечка у океана оказывались связаны убийством. В «Отыграть назад» жене-психотерапевту приходится защищать обвинённого в тяжком преступлении мужа-онколога. «Друзья и соседи» же можно описать как сериал о героях «Белого лотоса», благополучно вернувшихся в Штаты с отдыха.

Особенность проекта Троппера — в удачном сочетании социальной сатиры на мир богачей и экзистенциальной драмы о бессмысленности и автоматичности бытия. Для неординарного взгляда выбран наиболее подходящий герой. С одной стороны, Куп ещё вчера был толстосумом, который с удовольствием посещал роскошные тусовки, регулярно покупал новые спорткары, драгоценности и предметы антиквариата, встречался с такими же состоятельными друзьями в загородном клубе. С другой, после потери работы главный герой лишь делает вид, что по-прежнему в состоянии ни в чём себе не отказывать. И без того пластиковая жизнь превратилась ещё и в фейк. Куп теперь смотрит на друзей и соседей под другим углом, отстранённо и не до конца понимает, почему был таким же. Это вроде бы и хорошо знакомые люди, но ставшие чужими. Забавно, что неопытный грабитель не стремится обратно к роскошной жизни, но боится признаться близким и друзьям, что денег нет, а потому продолжает пускать пыль в глаза. В мире Уэстмонт-Вилладж никого не интересуют настоящие чувства, важно создавать правильное впечатление.

© Apple TV+

Разорение заставляет Купа по-новому взглянуть на прошлое. Потонув в вечеринках и веселье, глава семейства потерял главное — жену и детей. Опустившись на самое дно, Куп может попытаться променять все искусственные атрибуты жизни счастливого человека на настоящие. В парадигме сериала невозможно быть одновременно довольным семьянином и транжирой. Центральный персонаж противопоставляется друзьям и соседям, которые изменяют, обманывают и водят за нос жён и мужей. Проникая в чужие дома и узнавая секреты, Куп лишь сильнее убеждается в бессмысленности всех материальных благ и внутренней пустоте знакомых. Никто даже не в состоянии заметить пропажу часов Rolex или Patek Philippe, ведь рядом в комоде лежат ещё десятки пар, которые давно не надевали.

С каждым грабежом ставки повышаются. Поскольку Куп — вор-новичок, он допускает массу ошибок и оставляет десятки улик. Долго его похождения продолжаться не могут. Не менее опасны тайны соседей, которые выведывает грабитель. А ведь драгоценности ещё нужно как-то сбывать, так что проблемы Купа растут в геометрической прогрессии. Зато с точно такой же скоростью он тянется к семье и понимает, сколько времени потерял в погоне за машинами, костюмами и картинами.

© Apple TV+

Куп — исключительно симпатичный персонаж. Хотя он и совершает преступления, ему трудно не сопереживать. Дело не только в харизме Джона Хэмма. Куп исправляется, рефлексирует и на фоне соседей-богачей смотрится белым и пушистым. Возможно, часть зрителей порадует любовь главного героя к кино: после очередного тяжёлого денька он убегает в другую реальность и смотрит классические нуары вроде «Гильды» или «Мальтийского сокола».

«Друзья и соседи» — никак не революционный сериал. Но благодаря плотности событий и лихо закручивающейся интриге шоу увлекает. Правда, если говорить об авторском месседже, он прост: не в деньгах счастье. Однако вряд ли стоит залезать в соседские дома, чтобы переосмыслить осточертевшую жизнь и снова почувствовать себя счастливым. Сериал точно не является руководством к действию.

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