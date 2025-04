«Одни из нас»: каким получился второй сезон экранизации культовой серии игр

На стриминге Max вышли две серии второго сезона сериала «Одни из нас», прямой адаптации игры The Last of Us Part II. Стартовавшее в 2023 году шоу стало одной из самых высокооценённых экранизаций видеоигр в истории. Сериал удостоился двух премий «Эмми» и BAFTA, трёх номинаций на «Золотой глобус», а также звания одного из лучших многосерийных проектов 2023 года. Ещё до начала второго сезона боссы Max продлили проект на третий, так что история в этом году точно не закончится. Рассказываем, каким получилось долгожданное продолжение шоу с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи.

© HBO; Рамблер

В 2003 году мир охватила эпидемия кордицепса, превращающая людей в зомби. Спустя 20 лет после начала пандемии суровый контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) вызвался сопроводить Элли (Белла Рэмзи) к Цикадам — военной группировке, работающей над вакциной, которая может спасти человечество от вымирания. Тринадцатилетняя девочка — единственная во всём мире, у кого выработался иммунитет к эпидемии. Элли могла стать спасительницей, но ради этого ей пришлось бы пожертвовать собой на операционном столе. Такой расклад не устроил Джоэла, жестоко расстрелявшего всех, кто планировал принести подростка в жертву ради общего блага. Скрывая от Элли правду о зверской расправе над Цикадами, мужчина врёт ей, что врачи отказались от идеи вакцины. Так заканчивался первый сезон шоу.

© HBO

Прошло пять лет. Джоэл и Элли живут в отгороженном от жестокого мира огромной стеной городе Джексон. Джоэлу слегка за 60, его лицо изрезано морщинами, волосы украшает благородная седина, а сам он руководит строительными работами в поселении. Элли же к своим 19 годам стала опытным борцом и теперь постоянно выбирается в дневные патрули отстреливать заражённых, а в свободное время занимается джиу-джитсу со спарринг-партнёром.

От некогда тёплых отношений не осталось и следа. Элли злится на Джоэла, демонстративно заявляя, что больше не нуждается в его помощи. Суровый мужчина принимает новость с достоинством, однако лучше от этого не становится. В это же время охоту на Джоэла ведёт Эбби (Кейтлин Дивер), выслеживающая контрабандиста на протяжении последних пяти лет. В прошлом он убил одного из близких девушки, и теперь она серьёзно настроена отомстить ему.

Говоря об «Одних из нас», сложно избавиться от неминуемых сравнений с оригинальной серией игр. The Last of Us и The Last of Us II поочерёдно становились лучшими играми года (в 2013-м и 2020-м соответственно) на Game of the Year Awards и вместе с франшизой Uncharted стали главной интеллектуальной собственностью и культурным наследием студии Naughty Dog.

Первый сезон сериала продемонстрировал, что при грамотном подходе экранизация может не уступать первоисточнику и быть одинаково интересной как для верной фан-базы, так и для неофитов. В долгожданном продолжении авторы шоу — среди которых создатель оригинальной серии игр Нил Дракманн — не отходят от успешной формулы, оставаясь верными оригиналу. Фанатов дилогии порадуют несколько покадрово переснятых сцен из игры, а также неожиданное камео Густаво Сантаолальи — композитора обеих частей. Незнакомые с игровой вселенной зрители не без интереса будут наблюдать за всем происходящим на экране: от масштабных экшен-сцен с полчищами зомби до напряжённых отношений между Джоэлом и Элли.

© HBO

Центральной темой The Last of Us II стало исследование человеческой жестокости. Создатели игры пытались осмыслить саму природу насилия. В первых эпизодах продолжения авторы придерживаются магистральной идеи игры. В постапокалиптическом мире, населённом зомби, нет места, казалось бы, столь необходимым вещам, как тепло и доброта. Ради заботы о любимых приходится идти на жестокие преступления. Пять лет назад, спасая Элли, Джоэл убил 18 военных и одного безоружного доктора. Спустя годы она всё ещё не простила Джоэлу его эгоизм.

Относящийся к девушке как к родной дочери мужчина тяжело переживает их затянувшийся конфликт. Он не понимает или не хочет понимать причин злости Элли и ходит на терапию к местному психологу Гейл (Кэтрин О’Хара), которая пытается помочь пациенту проработать травмы. Терапия Джоэла стала очередным удачным нововведением сериала. В разрушенном постапокалиптическом мире, где травмированы буквально все, психолог просто необходим. Однако суровый мужчина обращается за помощью не в надежде проработать травмирующие события настоящего и прошлого, а в попытке наладить отношения с Элли. Сериальная версия Джоэла удачно задаёт тренд новой маскулинности, успешно вписываясь в портрет современного образа героя, для которого уязвимость и чувственность больше не считаются пороком. Джоэл не боится зомби за стеной. Единственное, что его пугает на самом деле, — перспектива потерять Элли. Конфликтам отцов и детей вновь отведено важное место.

© HBO

О втором эпизоде шоу невозможно говорить без спойлеров. Жуткая сцена практически полностью повторяет момент из игры. Режиссёром самого важного эпизода сезона, а то и всего сериала, выступил Марк Майлод, работавший ранее над «Игрой престолов», «Наследниками» и полнометражным фильмом «Меню». Поэтому вторая серия может похвастаться не только выверенной драматургией, но и эффектно поставленными масштабными экшен-сценами.

Первый сезон часто критиковали за нехватку боевых эпизодов. Большую часть хронометража второго эпизода занимает жестокое противостояние поселения выживших с армией зомби. Как и в игре, ходячие мертвецы мутировали и адаптировались. Теперь это не просто безмозглые чудовища, а стратегически мыслящие убийцы, отчего каждая вылазка персонажей за стену защищённого города рискует стать последней.

Продолжению удалось не только сохранить все главные достоинства первого сезона — ставку на гиперреализм, объёмных персонажей, удачный кастинг, — но и приумножить их. Рэмзи в очередной раз демонстрирует широкий актёрский диапазон. Теперь это уже не колкий подросток, а озлобленная на весь мир девушка, чувствующая вину за всё происходящее.

К хорошо знакомому дуэту Паскаля и Рэмзи прибавились Кейтлин Дивер («Ломка») и Изабела Мерсед («Чужой: Ромул»). Если первая воплотила образ ожесточённой и желающей отмщения Эбби, то второй досталась роль Дины — лучшей подруги Элли. Дуэт актрис стал ещё одной кастинговой удачей авторов. Дивер прекрасно дополняет образ игровой Эбби, представляя её как девушку с тяжёлым надрывом внутри. Героиня Мерсед же приносит толику тепла в этот жестокий, сходящий с ума мир. Она мила с Джоэлом и всячески пытается помирить его с Элли.

© HBO

Продолжение определённо придётся по вкусу фанатам первого сезона шоу. Несмотря на практически дословное следование сюжету оригинальной игры в первых сериях, шоураннеры Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин наверняка приберегли главные козыри напоследок. Впереди ещё пять эпизодов, в которых Элли придётся бороться не только с заражёнными и бывшими Цикадами, но и с собственными демонами. Когда тебя окружает обезумевший и жестокий мир, невольно начинаешь действовать по его правилам, отвечая насилием на насилие. Куда заведёт этот путь, хорошо помнят фанаты оригинальной серии игр, а скоро узнают и зрители сериала.

