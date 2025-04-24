«Одни из нас»: каким получился второй сезон экранизации культовой серии игр

Кирилл Артамонов

На стриминге Max вышли две серии второго сезона сериала «Одни из нас», прямой адаптации игры The Last of Us Part II. Стартовавшее в 2023 году шоу стало одной из самых высокооценённых экранизаций видеоигр в истории. Сериал удостоился двух премий «Эмми» и BAFTA, трёх номинаций на «Золотой глобус», а также звания одного из лучших многосерийных проектов 2023 года. Ещё до начала второго сезона боссы Max продлили проект на третий, так что история в этом году точно не закончится. Рассказываем, каким получилось долгожданное продолжение шоу с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи.

«Одни из нас»: каким получился второй сезон экранизации культовой серии игр
© HBO; Рамблер

В 2003 году мир охватила эпидемия кордицепса, превращающая людей в зомби. Спустя 20 лет после начала пандемии суровый контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) вызвался сопроводить Элли (Белла Рэмзи) к Цикадам — военной группировке, работающей над вакциной, которая может спасти человечество от вымирания. Тринадцатилетняя девочка — единственная во всём мире, у кого выработался иммунитет к эпидемии. Элли могла стать спасительницей, но ради этого ей пришлось бы пожертвовать собой на операционном столе. Такой расклад не устроил Джоэла, жестоко расстрелявшего всех, кто планировал принести подростка в жертву ради общего блага. Скрывая от Элли правду о зверской расправе над Цикадами, мужчина врёт ей, что врачи отказались от идеи вакцины. Так заканчивался первый сезон шоу.

© HBO

Прошло пять лет. Джоэл и Элли живут в отгороженном от жестокого мира огромной стеной городе Джексон. Джоэлу слегка за 60, его лицо изрезано морщинами, волосы украшает благородная седина, а сам он руководит строительными работами в поселении. Элли же к своим 19 годам стала опытным борцом и теперь постоянно выбирается в дневные патрули отстреливать заражённых, а в свободное время занимается джиу-джитсу со спарринг-партнёром.

От некогда тёплых отношений не осталось и следа. Элли злится на Джоэла, демонстративно заявляя, что больше не нуждается в его помощи. Суровый мужчина принимает новость с достоинством, однако лучше от этого не становится. В это же время охоту на Джоэла ведёт Эбби (Кейтлин Дивер), выслеживающая контрабандиста на протяжении последних пяти лет. В прошлом он убил одного из близких девушки, и теперь она серьёзно настроена отомстить ему.

Говоря об «Одних из нас», сложно избавиться от неминуемых сравнений с оригинальной серией игр. The Last of Us и The Last of Us II поочерёдно становились лучшими играми года (в 2013-м и 2020-м соответственно) на Game of the Year Awards и вместе с франшизой Uncharted стали главной интеллектуальной собственностью и культурным наследием студии Naughty Dog.

Первый сезон сериала продемонстрировал, что при грамотном подходе экранизация может не уступать первоисточнику и быть одинаково интересной как для верной фан-базы, так и для неофитов. В долгожданном продолжении авторы шоу — среди которых создатель оригинальной серии игр Нил Дракманн — не отходят от успешной формулы, оставаясь верными оригиналу. Фанатов дилогии порадуют несколько покадрово переснятых сцен из игры, а также неожиданное камео Густаво Сантаолальи — композитора обеих частей. Незнакомые с игровой вселенной зрители не без интереса будут наблюдать за всем происходящим на экране: от масштабных экшен-сцен с полчищами зомби до напряжённых отношений между Джоэлом и Элли.

© HBO

Центральной темой The Last of Us II стало исследование человеческой жестокости. Создатели игры пытались осмыслить саму природу насилия. В первых эпизодах продолжения авторы придерживаются магистральной идеи игры. В постапокалиптическом мире, населённом зомби, нет места, казалось бы, столь необходимым вещам, как тепло и доброта. Ради заботы о любимых приходится идти на жестокие преступления. Пять лет назад, спасая Элли, Джоэл убил 18 военных и одного безоружного доктора. Спустя годы она всё ещё не простила Джоэлу его эгоизм.

Относящийся к девушке как к родной дочери мужчина тяжело переживает их затянувшийся конфликт. Он не понимает или не хочет понимать причин злости Элли и ходит на терапию к местному психологу Гейл (Кэтрин О’Хара), которая пытается помочь пациенту проработать травмы. Терапия Джоэла стала очередным удачным нововведением сериала. В разрушенном постапокалиптическом мире, где травмированы буквально все, психолог просто необходим. Однако суровый мужчина обращается за помощью не в надежде проработать травмирующие события настоящего и прошлого, а в попытке наладить отношения с Элли. Сериальная версия Джоэла удачно задаёт тренд новой маскулинности, успешно вписываясь в портрет современного образа героя, для которого уязвимость и чувственность больше не считаются пороком. Джоэл не боится зомби за стеной. Единственное, что его пугает на самом деле, — перспектива потерять Элли. Конфликтам отцов и детей вновь отведено важное место.

© HBO

О втором эпизоде шоу невозможно говорить без спойлеров. Жуткая сцена практически полностью повторяет момент из игры. Режиссёром самого важного эпизода сезона, а то и всего сериала, выступил Марк Майлод, работавший ранее над «Игрой престолов», «Наследниками» и полнометражным фильмом «Меню». Поэтому вторая серия может похвастаться не только выверенной драматургией, но и эффектно поставленными масштабными экшен-сценами.

Первый сезон часто критиковали за нехватку боевых эпизодов. Большую часть хронометража второго эпизода занимает жестокое противостояние поселения выживших с армией зомби. Как и в игре, ходячие мертвецы мутировали и адаптировались. Теперь это не просто безмозглые чудовища, а стратегически мыслящие убийцы, отчего каждая вылазка персонажей за стену защищённого города рискует стать последней.

Продолжению удалось не только сохранить все главные достоинства первого сезона — ставку на гиперреализм, объёмных персонажей, удачный кастинг, — но и приумножить их. Рэмзи в очередной раз демонстрирует широкий актёрский диапазон. Теперь это уже не колкий подросток, а озлобленная на весь мир девушка, чувствующая вину за всё происходящее.

К хорошо знакомому дуэту Паскаля и Рэмзи прибавились Кейтлин Дивер («Ломка») и Изабела Мерсед («Чужой: Ромул»). Если первая воплотила образ ожесточённой и желающей отмщения Эбби, то второй досталась роль Дины — лучшей подруги Элли. Дуэт актрис стал ещё одной кастинговой удачей авторов. Дивер прекрасно дополняет образ игровой Эбби, представляя её как девушку с тяжёлым надрывом внутри. Героиня Мерсед же приносит толику тепла в этот жестокий, сходящий с ума мир. Она мила с Джоэлом и всячески пытается помирить его с Элли.

© HBO

Продолжение определённо придётся по вкусу фанатам первого сезона шоу. Несмотря на практически дословное следование сюжету оригинальной игры в первых сериях, шоураннеры Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин наверняка приберегли главные козыри напоследок. Впереди ещё пять эпизодов, в которых Элли придётся бороться не только с заражёнными и бывшими Цикадами, но и с собственными демонами. Когда тебя окружает обезумевший и жестокий мир, невольно начинаешь действовать по его правилам, отвечая насилием на насилие. Куда заведёт этот путь, хорошо помнят фанаты оригинальной серии игр, а скоро узнают и зрители сериала.

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