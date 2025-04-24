Актёр Ростислав Бершауэр — об Омске, «Гипнозисе» и тяжёлом даре видеть будущее

В онлайн-кинотеатре Okko идёт мистический триллер «Гипнозис». В интервью «Рамблеру» исполнитель одной из главных ролей Ростислав Бершауэр рассказал, какой суперспособностью хотел бы обладать, почему умение видеть будущее — тяжёлый дар и за что актёр любит свой родной город Омск.

© Григорий Сысоев/РИА Новости; Рамблер

Ростислав Бершауэр снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых — военная драма «А зори здесь тихие…», исторический блокбастер «Викинг», спортивно-мелодраматический сериал «Вне игры». В «Гипнозисе» актёр играет успешного московского адвоката Платона Орехова, способного с помощью прикосновения к человеку увидеть его будущее. Двое его друзей, частный сыщик Виталий Белозёров (Даниил Страхов) и священник отец Григорий (Кирилл Кяро), также обладают суперспособностями. Виталий может читать мысли, а отец Григорий — видеть прошлое человека. Однажды на их пути появляется загадочная девушка Лия (Анастасия Куимова), умеющая гипнотизировать людей так, что они готовы следовать любым её приказам: отдать деньги или драгоценность или пойти на убийство.

— Чем вас заинтересовал сериал «Гипнозис»?

— Меня заинтересовали паранормальные способности героев. Я подумал, что благодаря этим суперспособностям «Гипнозис» может быть необычным проектом. К тому же мне предложили одну из главных ролей.

Ещё при просмотре первых двух серий «Гипнозиса» я пришёл к мысли, которая не возникла у меня, когда я читал сценарий и снимался в сериале. Герои знакомятся в 1990-х: они воевали, потом над ними проводили эксперименты — им порвали души. В наше время они лощёные, хорошо одетые, у двоих модные современные профессии — адвокат и частный детектив, третий стал священником. Но внутри они опустошены: у моего персонажа плохо обустроенная, хоть и дорогая квартира, ни у одного из главных героев нет нормальной семьи.

Мне кажется, это отражает мир, в котором мы живём сейчас: внешне благополучный, но внутри сильно поломанный. «Гипнозис» — сериал о сегодняшних днях, учитывая то, как формировались герои. И сами они представляют собой сложную систему из троих людей, которые пытаются выжить со своими сверхспособностями. Они держатся за друга, помогают друг другу.

— Как вы можете охарактеризовать своего героя Платона?

— Мой персонаж, умея видеть будущее, рассказывает людям правду. Например, в первой серии его пригласили в качестве защитника для инкассатора, который под гипнозом отдал деньги грабительнице. Мой герой увидел, что для его подзащитного дело сложится неудачно, инкассатор сядет в тюрьму. И рассказал ему всё, как увидел: будут сложные времена, но они продлятся недолго и нужно будет их перетерпеть.

Это не значит, что мой персонаж готов браться только за заведомо выигрышные дела и действовать лишь на благо себе. Он применяет свой дар и на благо другим, но в то же время он своими действиями ставит вопрос: что хорошо, а что плохо? Например, сесть в тюрьму — это хорошо или плохо? С одной стороны — плохо, с другой — раз есть исправительная система, значит, она должна исправлять. В той же первой серии Платон видит будущее следователя-взяточника, которого за взятки посадят в тюрьму. И сначала собирается его предупредить, но потом передумывает. Он считает: раз человек хочет так жить, то пусть живёт.

© Okko

— Ваш персонаж может видеть будущее. Как считаете, это хороший дар для того, кто им обладает?

— Нет. Этот дар очень непростой: его обладатель должен понимать, что может сказать людям об их будущем, а что не может. Да и вообще нужно ли это говорить или нет. Мы как-то обсуждали этот вопрос с ребятами на примере условной жены одного из героев. И я сказал: допустим, мой герой пожмёт руку жене своего друга и увидит, что она через год умрёт от рака. Как об этом сказать, если для человека это будет удар? И в то же время как можно об этом не предупредить? Непонятно, что делать, если ты увидел в будущем что-то страшное.

— Вы сами верите в способности читать мысли или видеть будущее, в гипноз?

— У меня был товарищ, который обладал определёнными способностями: мог рассказать мне, что я сейчас чувствую, что меня ждёт. Он тоже был из сферы кино и, когда учился на режиссёра, пытался сделать со мной отрывок для показа. После каждого моего слова он меня останавливал и говорил, что я говорю и показываю не то, что имею в виду. Я ему отвечал: нет, то. На что он мне возражал. Он словно читал меня. Поэтому я верю, что есть люди, способные видеть будущее.

Зато в гипноз я не очень верю. Хотя в «Гипнозисе» это явление показано очень интересно. Главная героиня Лия гипнотизирует людей, но они же не понимают этого. Они могут сомневаться, но при этом находятся в таком состоянии.

— Если бы у вас была возможность выбрать сверхспособность, что бы вы выбрали?

— Выздоравливать, быстро восстанавливаться в случае повреждений. Самая полезная сверхспособность, мне кажется: человек и себе приносит пользу, и другим не вредит. Важно не то, какие сверхспособности можно получить, а то, как ими пользоваться и при этом оставаться нормальным, хорошим человеком.

— Один из недавних проектов с вашим участием — сериал «Натали и Александр», где вам досталась роль отца Натальи Гончаровой Николая. На ваш взгляд, когда актёр играет исторического персонажа, это накладывает на него ответственность за то, как он этого персонажа изобразил?

— Я стараюсь узнавать как можно меньше документальных фактов о человеке. Потому что нельзя выйти за рамки того, что написали сценаристы. Можно в процессе чтения книг или документов узнать об историческом персонаже одно, а играть тебе придётся другое. И зачем тогда эти глубокие знания? Тебе дали роль, ты её играешь. Так проще, потому что большое количество знаний сильно сбивает.

К тому же в разных книгах про исторических персонажей пишут то одно, то другое. Исследователи расставляют те акценты, которые им интересны. Поэтому исторические герои в действительности могли быть вовсе не такими, какими они описаны в книгах. Актёру лучше понять, чем этот человек ему близок, и попытаться передать это. Так что роль исторического персонажа на меня особой ответственности не накладывает.

— То есть у актёра очень мало возможностей привносить что-то в роль?

— Конечно. Есть какие-то степени свободы: определённая актёрская органика, например. Но актёры — люди подчинённые: им говорят сделать так, и они это делают. Если исполнителю на этапе читки сценария что-то очень не нравится, можно отказаться от проекта. Но если актёр согласился, то должен оправдывать всё, что ему дают сыграть: любое действие, любой текст. И сделать так, чтобы зрителю казалось: да, это был именно такой человек, он именно так разговаривал.

— Вы сами от какого проекта точно могли бы отказаться?

— От плохо написанной истории, где нарушена элементарная логика. Или от неинтересной роли, которая ничего не открывает ни в сюжете, ни в самом актёре. Например, роль просто злого человека, ставшего злым по какой-то непонятной причине. Важен материал, в котором ты так или иначе будешь проявлять свои актёрские способности. И желательно каждый раз новые. И хорошо бы примерно знать, что получается у режиссёра в итоге.

Актёр может работать с режиссёром с непростым характером, но в итоге удаются и интересная роль, и отличный фильм. Тогда почему бы не поработать? Ведь чаще всего любое творчество некомфортно. Актёры ломают себя и делают что-то, что им не присуще в жизни. Например, в жизни они любят только спать и есть. А на съёмках надо плакать, смеяться, воздействовать на кого-то. Это не очень комфортная работа. И хочется получить от неё хороший результат.

© Okko

— «Гипнозис» — мистический триллер с элементами фантастики. «Натали и Александр» — исторический сериал. Вам как зрителю какой из жанров интереснее: фантастика или исторические фильмы?

— Любая история интересна, если она грамотно сделана. Но интереснее, наверное, фантастика: когда её смотришь, мысли куда-то улетают. А исторические проекты, как правило, политически ангажированные. Кто владеет историей, тот владеет миром. Поэтому все стремятся завладеть миром и придумывают историю, какой хотели бы её видеть. И утверждают, что всё именно так и было. Хотя ты сам, глядя на это, думаешь: нет, такого не могло быть. Например, не могли люди носить цилиндры и в этих цилиндрах бегать. Мне в связи с этим вспоминается момент во время съёмок одного исторического проекта. Мне велели надеть треуголку и сесть в карету XVIII века. А я говорил, что физически не могу залезть в карету с этой бадьёй на башке, я просто в дверь не прохожу.

— В вашей карьере много проектов, снятых стримингами. Например, сериалы «Золотое дно» от «Иви», «Бывшие» от Start, «Гипнозис» от Okko. Юрий Стоянов в интервью «Рамблеру» говорил, что благодаря онлайн-кинотеатрам стало востребовано очень большое количество актёров. Вы как оцениваете эпоху стримингов с точки зрения профессиональных возможностей?

— Соглашусь со Стояновым. У телеканалов есть серьёзные художественные рамки: какой-то телеканал специализируется на комедиях, какой-то — на драмах. Думаю, это связано с тем, что телеканалы смотрят все, поэтому у них более жёсткий формат. Стриминговые сервисы смотрят не все, поэтому их контент создают люди, более свободные в своём творческом выборе. Так что стриминги открыли очень много актёров, которые могут быть интересны зрителю. И это хорошо.

— В различных интервью вы часто упоминаете, что давно живёте в Москве, но не очень сильно её любите. Зато любите свой родной город Омск. За что вы его любите?

— Это моя малая родина. Мне кажется, все любят свою малую родину. Там осталось всё, чем ты жил и гордился. Причём чем дальше от этого места находишься, чем дольше не живёшь в нём, тем дороже и ближе оно становится. И там тебя любят. Мне не очень нравится определение «место силы», но по-другому не могу выразиться. Омск — моё место силы. Я каждый год езжу в этот город и чувствую, что наливаюсь там какой-то силой, становлюсь другим человеком.

Я люблю его за погоду, за пение птиц, за пыльные дорожки, за потрескавшийся асфальт, за Иртыш. Причём люди, которые там живут, всё время говорят, как им надоело жить в Омске. Но когда я встречаю омичей, живущих и работающих в Москве, они всегда с любовью вспоминают Омск.

— В каких проектах вас можно увидеть в ближайшем будущем?

— Я снялся в сериале «Хирург» Ильи Ермолова про престижную клинику, чьи сотрудники на самом деле проводят незаконные операции по пересадке органов. У меня там небольшая роль, но сам сериал интересно сделан, это достаточно острая история. Я уже видел результат на озвучке, мне очень понравилось. Также должен выйти третий сезон сериала «Доктор Преображенский» о первой клинике пластической хирургии в СССР. Остальные будущие проекты пока на стадии переговоров.

Биографическая справка

Ростислав Бершауэр родился 27 июня 1970 года. В 1996 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Льва Дурова. На телеэкране дебютировал в 2001 году в мини-сериале «Конференция маньяков». Снимался в сериалах «След» (2007), «Диверсант 2: Конец войны» (2007), «Знаки судьбы» (2010), «Вне игры» (2018), «Доктор Преображенский» (2018). Играл в фильмах «Всадник по имени смерть» (2004), «Викинг» (2016), «Тренер» (2018), «Добро пожаловать в семью» (2021), «Край надломленной луны» (2022).

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