Па-де-де: каким получился сериал о закулисье ведущих театров «Этуаль»

На Amazon Prime вышел сериал «Балет» с Шарлоттой Генсбур и Люком Кирби — динамичная сатира про театральную кухню. Создатели Дэниэл Палладино и Эми Шерман-Палладино шутят про будни танцоров, иронизируют над хореографами и успевают ставить в неловкое положение менеджмент балета. На экране роскошные залы с космической скоростью сменяются на скромные репетиционные, виды Нью-Йорка соперничают по красоте с Парижем, а подковёрные интриги увлекают с первых диалогов. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый проект и почему его стоит смотреть.

© Amazon; Рамблер

Создателями «Этуаль» выступили Дэниэл Палладино и Эми Шерман-Палладино — авторы ставших классикой «Девочек Гилмор» и получившей 22 премии «Эмми» и ворох других наград «Удивительной миссис Мейзел». Дуэт Палладино доказал, что может ловко обращаться и с драматическим, и с комедийным жанрами, умело размышляя об отношениях отцов и детей, правах женщин, выборе и мечтах. В новом проекте им предстоит всё это совместить.

Словом «этуаль» в театральной терминологии называют знаменитого артиста или артистку, достигших заметных успехов и ставших настоящими звёздами. Также «этуаль» — это высший статус артистов балета Парижской оперы. В одноимённом сериале таких звёзд несколько, и им придётся не только блистать, но и решать театральные проблемы и собственные конфликты.

© Amazon

По сюжету менеджмент двух ведущих балетных компаний в Нью-Йорке и Париже бьёт тревогу. После пандемии половина танцоров ушла в декрет, а другая половина — в Tik-Tok и занята своими блогами, а не тренировками и репетициями. Залы пустеют, билеты не особо продаются, старушки-театралки крадут бокалы с вензелями театров в качестве сувениров, а молодую аудиторию не интересуют танцы на сцене.

Но художественный руководитель парижской балетной труппы Женевьева (Шарлотта Генсбур) находит решение. Она предлагает своему американскому коллеге, возглавляющему балетную труппу Нью-Йорка Джеку (Люк Кирби), на один сезон обменяться своими главными звёздами. После долгих споров и сомнений в Париж отправляются хореограф-социофоб Тобиас (Гидеон Глик) и танцовщица Миши (Таис Виноло), а в Нью-Йорк летит стервозная прима и экоактивистка Шайенн (Лу де Лааж).

Недовольны не только танцоры и хореограф, которые считают, что их обменяли словно товар, не спросив мнения, но и спонсоры: они не уверены в успехе этой авантюры и пытаются давить на Женевьеву и Джека. Одна находится в статусе «временного» худрука, другой слишком несговорчив и нажил много противников среди управляющего совета компании. Героям придётся доказать, что этот «обмен» пойдёт на пользу кассовым сборам и привлечёт внимание постоянной и новой аудитории.

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Сделать это будет не так-то просто. В «Этуаль» с удовольствием смакуют многочисленные слухи и предубеждения, связанные с танцевальными труппами. На экране появляются почти что карикатурные типажи. Прима-балерина Шайенн — настоящая фурия, которая в свободное время борется с браконьерами, проникнув на рыболовный корабль, и сражается за климат, а в танцклассе пугает своим токсичным поведением всю труппу и устрашает кровавыми байками потенциальных партнёров по спектаклю. Её эмоциональное поведение на грани истерики терпят только из-за гениальных танцев (которые в первых двух эпизодах почти не показаны). Пока публика покупает билеты на её спектакли, руководство практически ходит перед Шайенн на пуантах.

Постановщик Тобиас показан тем самым подающим надежды творческим человеком не от мира сего. Он может функционировать только в наушниках со своей музыкой, маниакально пользуется определённой маркой зубной пасты, и любое отступление от его правил вызывает у него фрустрацию. Дополняет картину полное отсутствие эмпатии. Для Тобиаса норма танцевать на переходе, когда пешеходам горит красный свет, и вызывать руководство театра к себе домой в 3 часа ночи, чтобы те решили какую-то бытовую проблему.

Самой «обычной» пока предстает Миши, за исключением её редких звёздных замашек выскочки и совершенно неординарной семьи: её мать — министр культуры Франции, которая занята карьерой и не интересуется жизнью дочери. Но, как любое «чеховское ружьё» на сцене рано или поздно должно выстрелить (принцип драматургии, по которому каждый элемент повествования сыграет роль в дальнейших событиях — «Рамблер»), так и «Этуаль» скрывает определённые секреты.

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Впрочем, сериал постепенно раскрывает персонажей и их предыстории — они оказываются вовсе не одномерными и плоскими, как театральный занавес. У каждого свои травмы, тайны и сомнения. Из-за определённого стиля повествования сериал сначала напоминает шумную комнату, в которой каждый говорит о чём-то своём, пытаясь перекричать окружающих. Из-за какофонии звуков непонятно, кто и как с кем связан, кто кого поддерживает или против кого дружит.

Особенно любопытно наблюдать за исполнением классических па с неожиданным музыкальным сопровождением: танцевальные номера смотрятся удивительно органично под треки BTS, Тома Уэйтса, Игги Попа и The Runaways. Отточенные движения профессиональных артистов (в проекте участвуют профессиональные танцоры, например, из знаменитой труппы «Нью-Йорк Сити балле») выглядят ещё более эффектно в исторических интерьерах с золотой лепниной и живописными картинами или в залах, залитых солнцем из панорамных окон с видом на небоскрёбы.

От хитросплетённых, словно рисунок витиеватого танца, линий взаимодействий персонажей зрителя отвлекает завораживающее закулисье. Камера, словно невидимый ассистент, следует за балериной на крышу оперы, чтобы полюбоваться видом на ночной Париж и переливающуюся огнями Эйфелеву башню. Затем пролетает через стойки с изысканно украшенными балетными пачками в костюмном цеху, оказываясь в залитом огнями холле американского театра перед важной премьерой. Именно тогда атмосфера торжества, волнения и еле сдерживаемого предвкушения напоминает зрителю об истинном волшебстве театра.

Сериал доступен на Amazon Prime и продлён на второй сезон.

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