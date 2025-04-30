Сериал «Урок»: Юра Борисов бросает рэп и учит проблемных подростков

25 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Урок» со звёздами российского кино Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым. «Рамблер» рассказывает, как новый проект Сергея Филатова говорит о двух параллельных мирах — взрослых и их детей-подростков.

© Okko, Рамблер

Антон (Юра Борисов) — рэп-исполнитель Lil Doj, который кажется весьма успешным. У него на концертах — толпы людей, в клипах — дорогие тачки, а на лице — модные татуировки. Но всё это в одночасье меркнет, когда Антон попадает в автокатастрофу. Он выживает, но погибает сидящая с ним в машине девушка. Теперь Lil Doj — пациент рехаба с грустными глазами.

Единственным товарищем музыканта становится чёрный кот Игорь, которого Антон всегда носит с собой. Герой винит себя за смерть девушки, поэтому завязывает и с музыкой, и с запрещёнными веществами, которые, возможно, и стали причиной аварии (но это не точно). Антон сбегает из клиники, разрывает отношения с лейблом и, как следствие, лишается всех сбережений от концертов и прослушиваний треков на стримингах. В надежде занять денег у семьи он отправляется в родную Пермь.

В Перми его встречает брат Константин (Даниил Воробьёв). Он предлагает Антону сделку: Антон устраивается работать в некогда родную для них обоих школу, где Костя занимает должность заместителя директора. Взамен Константин продаёт дом и вопреки завещанию матери отдаёт половину денег Антону. Выбора у бывшей рэп-звезды нет. Придётся перевоплотиться в преподавателя, а заодно разобраться в нюансах взаимоотношений старшеклассников.

© Okko

Режиссёр Сергей Филатов ранее выпустил несколько короткометражных работ, показанных на российских кинофестивалях: «Хейт» с Максимом Лагашкиным и Артёмом Дзюбой, «Слёзы капали в фо-бо» с Софьей Александрович и «Как разжечь потухший огонь» с Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко. «Урок» — второй художественный проект Филатова после комедийной антологии «Оливье и роботы».

В историях о преподавателях и их подопечных наблюдать, как правило, интересно за обеими группами героев. Например, в сериале «Кинопоиска» «Цикады» дети, их родители и даже разбиравшийся в убийстве на подростковой вечеринке следователь хранили друг от друга тайны и секреты. В «Уроке» загадок не меньше. Многие из них последовательно вводят в историю, которая не торопится раскрывать все карты. Интрига усиливается прямо пропорционально множеству тайн. Кто этот неизвестный, с которым встречается одна из учениц школы? Чей портрет хранит дома Константин? Откуда растут корни гиперопеки у преподавательницы физкультуры (Ольга Лерман)?

Жанры от эпизода к эпизоду миксуются, параллельно раскрывая каждого из героев. То перед зрителями драма семейных отношений, то детективное расследование обстоятельств автокатастрофы, которая не даёт покоя Косте, то в некотором роде эротический триллер (тут обойдёмся без спойлеров). Одна из центральных линий «Урока» — отношения двух братьев. Наблюдать за развитием персонажей Борисова и Воробьёва очень увлекательно — не только из-за опытных актёров в кадре, но и из-за сложности их взаимоотношений. Благодаря коротким вкраплениям деталей из прошлого становится понятно, что Антон был любимчиком матери (она его тянула, на многое закрывала глаза), тогда как у Кости типичный синдром «второго ребёнка», которому недоставало материнских внимания и ласки. К середине сезона Константин предстаёт настоящим воплощением зла, о чём в начале истории трудно было догадаться.

Постепенно вектор повествования перемещается от взрослых к подросткам, глубже погружаясь в нюансы их отношений. К сожалению, «Уроку» нечем похвастаться в этом

сегменте. Класс, с которым факультативно занимается Антон, представляет собой набор стереотипных персонажей, каждый из которых ведёт себя согласно заданным рамкам. Здесь есть необременённый интеллектом спортсмен Гена (Иван Петросян), циничный мажор Тёма (Олег Савостюк), красотка Саша (сыгравшая Наталью Гончарову в «Пророке» Алёна Долголенко), комплексующая из-за полноты Мила (Елизавета Карякина) и обаятельный парень-калмык Чингиз (Аюш Очир-Горяев), которого буллят из-за национальности.

© Okko

Визуально «Урок» — история, замешанная в тёплые цвета, но с тёмными оттенками. То и дело Антон, Костя и их подопечные оказываются во мраке — дворов, переулков, холодных фонарей. Камера следует по пятам за героями, куда бы они ни отправились: к родителям погибшей девушки, за закладкой или на вечеринку. Сказать, что солирует кто-то один, нельзя — в «Уроке» балом правит именно актёрский ансамбль. Это отчётливо заметно, когда учителя появляются рядом с подростками. Воробьёв с необыкновенно широким диапазоном актёрской игры ничуть не уступает «оскаровскому» номинанту Борисову.

Несмотря на наличие семи сценаристов, трудно сказать, что «Урок» перенасыщен непредсказуемыми твистами. Просчитать, кто главный злодей и чем именно провинился Антон перед Костей, довольно просто. Во множестве подростковых подсюжетов нелегко выделить главный, да как будто и не требуется. «Урок» — в некотором роде альманах трудностей, с которыми сталкиваются старшеклассники: от тяжёлых отношений с родителями до проблем с законом.

Конечно, Антон — тот, кто находит баланс между строгостью взрослого и легкомысленностью подростка. В некотором смысле рэп-звезда, сошедшая с орбиты, приземлилась в нужное время и в нужном месте: как раз тогда, когда в школе накалились интриги по всем фронтам. Жаль, что «Урок» глубоко вторичен и при этом пустоват внутри: предложить новый ракурс в истории об ошибках и нарабатывании опыта сериалу тяжело. Проект выходит и после «Трудных подростков», и после «Цикад», не говоря о десятках зарубежных проектов вроде «Элиты», «Молокососов» и «Эйфории», некоторые из которых наверняка были источниками вдохновения наших сценаристов.

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