Николас Кейдж борется за пляж, Юлия Пересильд заключает браки: что смотреть в мае

В триллере «Серфер» Николас Кейдж будет разбираться с хулиганами на завораживающем пляже Австралии, а Петр Фёдоров в качестве таксиста отвезёт из Москвы в Уфу Ирину Старшенбаум в роуд-муви «Туда». Юлия Пересильд перевоплотится в работницу ЗАГСа с непростой судьбой в кинокартине «Мужу привет», а Дмитрий Чеботарёв, Александр Робак и Ирина Горбачёва будут выяснять отношения в комедии «Пара на пару». «Рамблер» рассказывает о самых главных кинопремьерах мая.

© Инфинити Контент; «Базелевс»; START; Tea Shop Productions; A24; Рамблер

«Сёрфер»

© Tea Shop Productions, Arenamedia, Gramercy Park Media, mossbank., Lovely Productions

Живописный триллер «Сёрфер» с Николасом Кейджем был представлен в 2024 году на Каннском кинофестивале и смотре South by Southwest (SXSW), на которых был встречен овациями аудитории.

Фильм рассказывает о сёрфере, который давно мечтал вернуться на пляж, где он, будучи ребёнком, катался на волнах вместе с отцом. Повзрослевший герой приезжает к океану, но местная банда вандалов прогоняет их с сыном и угрожает за отказ покинуть бухту. Мужчине придётся столкнуться с унижением, яростью и неприятием, прежде чем он сможет снова покорить волну.

Несмотря на простое название, в картине заложено множество смыслов и подтекстов. Значительная часть фильма посвящена теме боли, жестокости, а также испытаниям и поискам себя.

«Мы хотели создать что-то многослойное и многогранное, где эмоциональная глубина сочетается с жестокими порывами», — рассказал режиссёр Лоркан Финнеган о своей новой работе, которая совмещает элементы психологического триллера и хоррора. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы кинопрокатчика.

В фильме также сыграли неузнаваемый Джулиан Макмэхон и Николас Кассим.

Картина выходит в прокат 1 мая.

«Мужу привет»

© START; Yellow, Black & White

В мелодраме о любви и жизненном выборе, «Мужу привет», снялись Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Картина получила приз Московского международного кинофестиваля ММКФ как лучший фильм в секции «Русские премьеры».

Это история о работнице ЗАГСа Катерине (Юлия Пересильд), которая днём заключает брачные союзы, а вечерами страдает из-за собственного супруга, который пять лет находится в коме. Неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков) меняет жизнь героини и требует решений, о которых она раньше боялась даже задумываться.

Картина задает непростые вопросы: можно ли любить дважды или имеет ли человек право начать всё сначала, если он стоит перед невыносимым выбором?

«Это светлая, романтичная и обаятельная история со сложным конфликтом и хорошим концом. Мы стараемся вернуть интерес к мелодрамам в кино. Сейчас перестали снимать кино про великую любовь: она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой. Но любовь точно не стала меньше и никуда не ушла. Она ждёт, притаилась на кухнях и в офисах. Ждёт, пока о ней расскажут», — уверен режиссёр Антон Маслов, которого цитирует пресс-служба проекта.

История любви вопреки обстоятельствам рассказана в духе советских фильмов. В ней также снялись Дмитрий Чеботарёв, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков и другие.

Картина выйдет в прокат 1 мая.

«Туда»

© «Базелевс», «Кинопоиск»

Фильм-путешествие «Туда» расскажет о мужчине и женщине, которые, несмотря на свою непохожесть, отправляются в путешествие — географическое, внутреннее, эмоциональное. Об их изменении и трансформациях расскажет режиссёр и сценарист Иван Петухов, а воплотят на экране героев Ирина Старшенбаум и Петр Фёдоров.

По сюжету весёлая оптимистка Вера решает поехать из Москвы в Уфу, но необычным способом — на такси. Водителем оказывается молчаливый и серьёзный Вадим. Зрители будут наблюдать за взаимодействием противоположных по психотипам людей. Живущий по навигатору Вадим сначала будет шокирован инфантильной Ириной, но постепенно они найдут общий язык.

«Контраст — фундамент драматургии. Между актёрами у нас явная химия, а контраст их героев позволяет её проявить. Это история про то, что мы все очень разные и жизнь часто застаёт нас на совсем разных этапах, но всё это не мешает нам сближаться друг с другом, говорим мы о дружбе или о любви. Близость между людьми — самое важное сейчас», — уверен постановщик Иван Петухов, слова которого приводят прокатчики картины.

Название фильма «Туда» символизирует ощущение предвкушения пути, позитивной неизвестности. Это чувство захватывает с первых кадров: снимали фильм во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Москве.

Фильм выйдет в прокат 15 мая.

«Зона интересов»

© A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films

Драма британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов», которая получила гран-при Каннского кинофестиваля в 2023 году и два «Оскара» как лучший международный фильм и за лучший звук в 2024 году, добралась до российского проката.

Проект рассказывает о жестоком Рудольфе Хёссе, который в 1943 году работает комендантом концентрационного лагеря Освенцим. Он живет с женой Хедвиг и пятью детьми в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей. Там они принимают гостей, устраивают дружеские посиделки, хвастаются своими владениями. Единственным минусом являются крики и дым от крематория — ведь просторный участок с домом находится у стен концлагеря. Но однажды выясняется, что комфортная рутина Хёссов грозит закончиться, и это становится катализатором ещё более драматических событий.

Главные роли в фильме исполнили Сандра Хюллер и Кристиан Фридель. Их пронзительные актёрские работы вместе с темой, которая оставила глубокий след в истории, создают гнетущую атмосферу. Картина, затрагивающая темы, связанные с памятью, человечностью и последствиями Второй мировой войны, никого не оставит равнодушным.

Фильм выйдет в прокат 22 мая.

«Пара на пару»

© Инфинити Контент

Дмитрий Чеботарёв, Ульяна Чжан, Александр Робак и Ирина Горбачёва сыграли в настоящем «любовном квадрате», фильме «Пара на пару».

По сюжету картины (её снял Владимир Котт), преподаватель Костя, который на досуге любит писать сказки, пытается вернуть жену Ольгу. Более приземлённая героиня бросила его ради бизнесмена Сергея, и мужчина решает завязать отношения с дочерью соперника. Герои оказываются в одном доме на ужине, во время которого они узнают много друг о друге и своих скелетах в шкафу.

«Оля точно знает, чего хочет от жизни, поэтому уходит к более “успешному” мужчине Сергею. Он бизнесмен и отчаянный ЗОЖник, у которого абсолютно нет свободного времени. Сергей с Костей совершенно из разных миров. Проект привлёк меня тем, что в нём по невероятному стечению обстоятельств сплетаются судьбы абсолютно разных людей», — призналась Ирина Горбачёва, которую цитируют создатели картины.

История о непохожих характерах и секретах увлечёт юмором и нелепыми ситуациями, в которые то и дело попадают герои.

Фильм выйдет в прокат 22 мая.

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