Янковский ищет убийцу, Матвеев живёт чужую жизнь: главные сериалы мая

Максим Матвеев сыграл двойников в сериале «Чужие деньги» на Иви и Start, а Иван Янковский будет бороться с преступностью во втором сезоне триллера «Фишер» на Wink. Александр Скарсгард стал андроидом-охранником в проекте «Киллербот», а Джулианна Мур сыграла в чёрной комедии «Сирены» про женщин и власть. «Рамблер» отобрал самые интересные проекты, которые выходят в мае.

© Wink, Рамблер

«По следу зверя»

Шпионская драма «По следу зверя» расскажет о советских братьях-разведчиках с тёмным прошлым.

По сюжету, незадолго до Курской битвы, разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева идут «по следу зверя» (так называли хорошо подготовленные диверсионные группы), которые устраивают диверсии в тылу Красной армии.

Главные герои — родные братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Один подозревает другого, что тот был перевербован, а второй также считает, что его родственник — двойной агент.

Несмотря на то что события и герои сериала вымышленные, история основана на событиях противостояния разведок разных стран во время Второй мировой войны.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, а также в Калужской области. В проекте сыграли Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Максим Щеголев, Олег Тактаров из другие.

8 мая на Wink.

© ИРИ

«Чужие деньги»

В детективе с элементами саспенса «Чужие деньги» Максим Матвеев сыграл две главные роли, его героям придётся исследовать феномен поведения аферистов и столкнуться с криминальным миром Москвы.

По сюжету глава криптомафии Алексей Воронов (Матвеев) подаётся в бега. Чтобы отвести от себя возможное преследование, он решает пустить своих врагов по ложному следу, «переведя стрелки» на своего двойника Юру Афанасьева (тоже Матвеев), простого провинциала. Он даже не подозревает, что на него начнется охота, а когда Воронова убивают, охрана бизнесмена спасает Афанасьева, приняв за своего босса.

Провинциал будет вынужден занять чужое место — в шикарной квартире, на бизнес-встречах, в отношениях с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). Афанасьеву придётся с нуля освоить навыки гениального афериста, чтобы сбежать из-под прицела криминальных структур и спастись.

В проекте затрагиваются несколько тем — что произойдёт, если человек получит то, о чём давно мечтал, и справится ли с этим, не потеряв себя. А также устройство теневого мира Москвы с серыми денежными потоками, неофициальным обналом и криптовалютными аферами.

Интересно наблюдать за балансом жанров: история лавирует между криминалом, драмой и иронией.

«На экране зрителя ждёт не просто история о подмене. Это сериал о соблазнах и выборе, о том, как легко можно потерять себя, погнавшись за чужой мечтой. Мы говорим о мире денег, власти, криптовалюты и теневых схем, но делаем это простым, захватывающим языком. И это десять серий, которые не отпустят до самого финала», — уверен режиссёр Иван Твердохлебов, которого цитирует Start.

15 мая на Иви и Start.

© START

«Фишер»

Во втором сезоне триллера «Фишер. Затмение» Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступят в противостояние с опасным преступником.

Роль второго следователя в сериале сыграла Ирина Старшенбаум. В основанной на реальных событиях истории всё окажется совсем не так, как представлялось изначально.

«Боков, которого вы видите во втором сезоне, — это уже совсем другой человек. Он прошёл через жестокий опыт, потерял важные ориентиры и теперь гораздо более мрачный, закрытый. Если в первом сезоне он ещё верил, что может контролировать ситуацию, действовать по правилам, то теперь понимает, что в этой игре правил нет. Он стал жёстче, и в нём появилась внутренняя тревога, даже злость — и на себя, и на мир. Это чувствуется в каждом его решении», — рассказал исполнитель главной роли Иван Янковский, слова которого приводит Wink.

Проект снимали в Москве, Московской области, Абхазии: в кадре бушует море, плывут туманы в ущельях гор — природа в продолжении получилась очень «фактурной».

В сериале также сыграли Никита Худяков, Александр Яценко, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребёнок, Степан Девонин и другие.

В мае на Wink.

© Wink

«Киллербот»

Александр Скарсгард перевоплотится в андроида в сериале «Киллербот», основанном на серии книг Марты Уэллс «Дневники Киллербота».

По фантастическому сюжету главный герой — андроид-охранник Киллербот, который должен выполнять рискованные задания для своих клиентов и не задумываться ни о чём другом. Но ему удастся взломать программу, и теперь он предпочитает ничего не делать, проводя время за просмотром сериалов. Впрочем, новое задание заставит его иначе взглянуть на людей.

В сериале также снялись Дженнифер Сендаула, Марок Рей, Сабрина У, Шэйн Дэйли.

16 мая на Apple TV+.

© Apple TV+

«Сирены»

В чёрной комедии «Сирены», которую спродюсировала Марго Робби, снялись Джулианна Мур, Милли Алкок и Кевин Бейкон.

Действие проекта разворачивается в течение одних выходных в шикарном поместье на пляже.

Главная героиня Девон (Меган Фэйхи) беспокоится о странных отношениях своей сестры Симоны (Милли Алкок) с её новым боссом и решает, что ей нужно вмешаться. Речь в сериале пойдёт о власти, классовых различиях, месте женщин в обществе и не только.

22 мая на Netflix.

© Netflix

«Два холма»

В новом сезоне комедийной антиутопии «Два холма» к героям Анны Снаткиной, Пелагеи Невзоровой и Владимира Епифанцева присоединятся новые персонажи.

По сюжету действие третьей части происходит через полгода после событий второй. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному. Юлика, который потерял память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Кроме того, объявляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы создать новую нейросеть. Главные герои поедут за ним, и в путешествии их ждут разные приключения.

27 мая на Start.

© START

«И просто так»

Кэрри, Шарлотта, Миранда возвращаются в третьем сезоне «И просто так».

В продолжении культового «Секса в большом городе» Кэрри будет страдать над новой книгой и думать, как работать над очередными отношениями. Шарлотта, Миранда и другие тоже не будут скучать и, как обычно, станут поддерживать подругу, давать советы, а ещё справляться со своими задачами.

В кадре появятся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Марио Кантоне, Сара Рамирес, Эван Хэндлер и другие.

29 мая на Max.

© HBO

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