«Солдатская мать»: каким получился исторический сериал братьев Андреасян

В онлайн-кинотеатре KION доступны все эпизоды сериала «Солдатская мать». Режиссёром нового проекта выступил Давид Дадунашвили («Сны»). Среди продюсеров шоу значатся Сарик и Гевонд Андреасяны. «Рамблер» рассказывает, какой получилась историческая драма о матери-героине, потерявшей на Великой Отечественной войне девятерых сыновей.

© KION/МТС Медиа, Рамблер

На дворе 1966 год. Ужасные события Великой Отечественной войны ещё не стёрлись из памяти. По заданию редакции московский журналист Юрий (Владимир Верёвочкин) отправляется в командировку на небольшой хутор Первомайский Краснодарского края. Его цель — взять интервью у Ефросиньи Фёдоровны Семёновой (Анна Каменкова) — матери-героини, потерявшей на фронте девятерых сыновей. Поначалу репортёр не слишком рад потенциальному материалу: он больше хочет осветить подвиг погибших братьев, а не историю жизни их матери. Но в ходе общения с Ефросиньей Фёдоровной корреспондент понимает, что подвиги совершались не только на поле боя и далеко не каждый герой войны получил заслуженную медаль.

Давид Дадунашвили уже не в первый раз сотрудничает с братьями Андреасян. Свою карьеру в кино Дадунашвили начинал как художник-постановщик, успев поработать над франшизой «Ёлки» и «Самым лучшим фильмом». В 2011 году он присоединился к съёмочной группе комедии «Беременный» Сарика Андреасяна, после чего началось плодотворное сотрудничество кинематографистов. Дадунашвили выступал художником-постановщиком ещё в 15 проектах Андреасяна. Поэтому неудивительно, что первые шаги в режиссуре Дадунашвили делал под патронажем более знаменитого коллеги. Дебютной картиной для постановщика стала криминальная комедия «Ресторан по понятиям», после были «Бедный олигарх», «Сны» и «Тень Чикатило».

© KION/МТС Медиа

В основу «Солдатской матери» легла реальная история Епистинии Фёдоровны Степановой — кавалера ордена «Мать-героиня». В 1966 году уже выходил документальный фильм о Степановой — «Слово об одной русской матери». О нелёгкой судьбе женщины писали книги («Жизнь замечательных людей», автор Виктор Конов), ей посвящали стихотворения («Мать-героиня», поэт Николай Тюрин), в её честь учредили литературную премию. Создатели намеренно изменили имя главной героини. «Солдатская мать» — не биографический фильм, прославляющий подвиг одного конкретного человека, а историческая драма, посвящённая памяти сотен матерей, чьи истории по сей день остаются неизвестными массовому зрителю. Героиня Каменковой выступила собирательным образом Матери, потерявшей детей в годы войны.

Наиболее яркая мать-героиня в советском кино — Вера Барановская в картине 1926 года «Мать» Всеволода Пудовкина. Нелёгкую судьбу родительницы погибшего фронтовика демонстрировал и Григорий Чухрай в картине «Баллада о солдате» 1959 года. «Солдатская мать» сделана с оглядкой на шедевры советского кино: в глазах Ефросиньи Фёдоровны навсегда отпечаталась такая же невыносимая боль и горечь от утраты, как и у героинь фильмов Чухрая и Пудовкина.

История разворачивается сразу в нескольких временных промежутках: 1966-м и 1940-х, демонстрируя не только беседу журналиста с женщиной, но и солдатские будни её сыновей, а также её жизнь впроголодь во время войны. Но даже в самые мрачные времена мать не теряла надежду на лучшее и веру в человечество. Анне Каменковой удалось воплотить образ одновременно уязвимой и сильной героини.

В ходе беседы с Ефросиньей Фёдоровной журналист постепенно проникается безмерным уважением к её подвигу. Спустя 20 лет после окончания войны женщина всё ещё с трепетом хранит письма сыновей, несмотря на то, что так и не научилась читать. Рассказывая корреспонденту истории собственной жизни, Ефросинья со слезами на глазах вспоминает чудачества ребят: как делала им мороженое из молока и снега и как они дурачились в огромном, но теперь опустевшем доме.

«Солдатская мать» — напоминание о том, что подвиги совершались не только на поле боя и в тылу, но и за сотни километров от боевых действий. В сериале время поровну уделено реконструкциям масштабных боевых сцен, фронтовым романам и предательствам. Однако в центре истории проекта — судьба матери-героини и её несокрушимая сила духа.

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