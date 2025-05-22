Сериал «Киллербот»: что будет, если андроид обретёт свободу воли

В мае онлайн-кинотеатре Apple TV+ вышли первые серии «Киллербота» — экранизации романа американской писательницы Марты Уэллс с Александром Скарсгардом в главной роли. «Рамблер» разбирается, какой представляется на экране трансформация застенчивого андроида.

© Apple TV

Робот-охранник (Александр Скарсгард) вместе с группой учёных летит на далёкую планету с важной миссией — защищать великие умы во время их работы от опасностей любой категории. Исследователи на протяжении полёта и прибытия к месту дислокации испытывают к роботу неприязнь. Кажется, для этого должен быть повод, но в мире Марты Уэллс необязательно: здесь люди настроены против машин.

Согласно протоколу робот не должен испытывать чувств к своим подопечным. Но необычным образом андроиду удалось взломать модуль управления. Теперь он боится (способен ли андроид испытывать страх?), что об этой «особенности» узнает корпорация-разработчик Rim, которая владеет половиной вселенной. Учёные, которых охраняет андроид, трудятся на Альянс охраны окружающей среды. Несмотря на взаимную неприязнь друг к другу, всем членам группы (и органическим, и неорганическим) предстоит притирка друг к другу во время научной экспедиции.

© Apple TV

«Киллербот» — экранизация цикла романов «Дневник Киллербота». В основу сюжета легла первая книга серии «Отказ всех систем», которая была опубликована в 2017 году. События первых эпизодов посвящены защите учёных андроидом, который не забывает налаживать социальное взаимодействие, обучаясь ироническим ремаркам в адрес своих подопечных.

Братья Вайц («Американский пирог»), шоураннеры сериала, взялись за необычную постмодернистскую концепцию, которую можно охарактеризовать как «Жизни андроидов тоже имеют значение». На одну чашу весов авторы кладут поп-культурное восприятие роботов — от вымышленного компьютера HAL 9000 из цикла произведений «Космическая одиссея» Артура Кларка до зловещего, но благородного Терминатора. На другой абсолютно иной образ андроида, что стремится к очеловечиванию, как если бы существовал ремейк фильма «Двухсотлетний человек» без излишнего мелодраматизма.

В центре внимания, естественно, Александр Скарсгард — мнительный, боязливый андроид, который в то же время отличается навязчивым дружелюбием и страхом прямого зрительного контакта (об этом часто шутят в первых сериях и, кажется, будут и дальше). Пару лет назад в эпоху инклюзивности Киллербот — кличку персонаж придумал себе сам — мог бы выглядеть как метафора инаковости. Сейчас герой Скарсгарда скорее пародия, нежели образ, причём крайне мизантропичная.

© Apple TV

Киллербот в сериале не приемлет людей, но в то же время по законам американского писателя-фантаста Айзека Азимова не в состоянии навредить им. Впрочем, свои ощущения андроид лихо выражает в искромётных шутках, над которыми люди редко смеются, ибо не до конца понимают. Контакт с людьми андроиду даётся тяжело, так что общению он предпочитает просмотр сериалов (да, перед нами робот-киноман). Как и в других историях об андроидах, которые плохо ладят с человеком, Киллербот пытается переносить модели диалогов и поведения в художественном произведении на реальность. И во вселенной сериала это парадоксальным образом срабатывает.

Первые эпизоды, к сожалению, чистая, исключительная экспозиция. События здесь топчутся на месте и вообще не торопятся развиваться — кажется, авторы предполагают продление проекта. К тому же первоисточник — цикл книг, позволяет разгуляться. Да и в первом сезоне не 8, а целых 10 эпизодов. Впрочем, уже в начальных эпизодах у Киллербота возникает условный антагонист — в лице доктора Гуратина (звезда «Полночи с дьяволом» Давид Дастмалчян). Ещё один парадокс: андроиду тяжелее всего даётся контакт с единственным учёным из группы, у которого в мозг встроены электронные чипы.

Сегодня мы нередко задумываемся, что будет с искусственным интеллектом (ИИ), который когда-то получит свободу воли. Сериал «Киллербот» даёт пусть иронический, но в чём-то и реалистичный ответ на этот вопрос. За ширмой качественной графики и космического размаха скрывается довольно камерная история о тяжёлой внутренней трансформации неорганического объекта. Сериал поднимает массу интересных тем — от вопросов ограничения прав ИИ до классической дилеммы «человек или робот». Будем надеяться, что первый сезон раскроет хотя бы некоторые из них в полной мере.

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