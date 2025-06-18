Эксперты оценили перспективы будущего сериала о Лиле Брик

В Москве приступили к съёмкам сериала «Лиля» о жизни одной из самых ярких женщин эпохи русского авангарда, музы поэта Владимира Маяковского Лили Брик. Об этом сообщается на сайте Первого канала. Картину по заказу канала снимает студия «Русский проект». Продюсерами выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. Режиссёром стала Вера Сторожева.

© Первый канал, студия «Русский проект»

По информации на сайте Первого канала, сериал затронет 60 лет жизни Лили Брик. В нём будут показаны первая встреча супругов Лили и Осипа Брик с Владимиром Маяковским в охваченном Первой мировой войной Петрограде в 1915 году, непростые взаимоотношения троицы, приведшие к гибели поэта в 1930 году, знаковые моменты в судьбе Брик и её трагическая гибель в 1978 году.

Как отмечал литературный критик Зиновий Паперный, чьи слова приводит портал moskvichmag, «Лиля Брик — это женщина, которая всю себя посвятила личной жизни». Она занимает значимое место в истории русского авангарда благодаря своей сексуальности и чувственности, считал он. В книге писательницы Алисы Ганеевой «Лиля Брик. Её Лиличество на фоне Люциферова века» Лиля описана как сторонница свободной любви, щеголиха и владелица салона, женщина, которая знала свою силу и пользовалась ею во всех ситуациях — спасала людей от тюрьмы и доводила их до истерии.

Главной локацией съёмок нового сериала стал кинопарк «Москино». Как рассказала Вера Сторожева, чьи слова приводятся на сайте Первого канала, специально для проекта на территории кинопарка построили площадку, где воссоздали атмосферу Москвы 1920-х годов. Специалисты возвели просторные улицы с низкими зданиями, доходные дома, здание «Моссельпрома», корпусы и башни завода, автобусный парк, разные конторы и проложили трамвайные пути с трамваями. Также сотрудники кинопарка построили дом, в котором некоторое время жила Лиля Брик, и воссоздали интерьер её квартиры. Всего построили около 36 новых зданий. Кроме того, съёмки проходили в павильонах «Театр Гонзаги» и «Витебский вокзал». По словам Сторожевой, помимо кинопарка «Москино», сериал будет сниматься в Санкт-Петербурге (где именно, она не уточнила).

В фильме задействован сильный актёрский состав. Лилю Брик сыграет Мария Смольникова («Дочь», «Плевако», «Отчий берег»), её супруга Осипа Брика — Евгений Стычкин («День выборов», «Мажор. Фильм», «Нулевой пациент»), а Владимира Маяковского — Андрей Максимов («Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен»). Также в картине примут участие Ангелина Стречина, которая исполнит роль Эльзы Триоле, сестры Лили Брик, и Агриппина Стеклова — она перевоплотится в мать Лили и Эльзы. Режиссёру Алексею Герману — младшему досталась роль писателя и критика Виктора Шкловского. Андрей Смоляков сыграет писателя Максима Горького. Лиза Арзамасова станет Элли Джонс, которую принято считать американской любовью Маяковского, а Ксения Галибина сыграет возлюбленную Маяковского Татьяну Яковлеву. Также в сериале снимутся Виктор Добронравов, Наталья Щербакова, Карен Мартиросян, Стефан де Дюрфорт и другие.

© Первый канал, студия «Русский проект»

По словам Веры Сторожевой, актёров для главных ролей съёмочная группа искала долго. На роль Лили Брик, например, пересмотрели практически всех актрис Москвы. «Мария Смольникова, за чьим талантом я следила со студенческих лет, изначально казалась слишком мягкой для роли, но пробы развеяли все сомнения. Её уникальная способность передать многогранность Лили — силу и женственность, эротизм без стереотипной красоты — оказалась идеальной», — говорит режиссёр.

Она добавляет, что Андрея Максимова тоже утвердили на роль Маяковского после проб многих других актёров: сыграло роль внешнее сходство с великим поэтом. Кроме того, Максимов был готов значительно сбросить вес и выносить ежедневное сложное наложение грима. «Оба актёра блестяще справляются с задачей», — отметила Сторожева. По её словам, съёмочной группе было важно найти не громкие имена для проекта, а актёров, которые смогут передать всю сложность и противоречивость натур великих литературных деятелей и показать их прежде всего обычными людьми со своими плюсами и минусами.

Писатель, журналист, председатель ассоциации «Русское литературное общество» Александр Чистяков в беседе с «Рамблером» отметил, что Лиля Брик до сих пор является загадочной и неоднозначной фигурой в литературном сообществе. Её жизнь покрыта тайнами, узнать которые можно будет только после того, как будут рассекречены все архивы НКВД. «До этого говорить о какой-то биографической достоверности любого проекта, связанного с ней, очень сомнительно», — говорит эксперт.

При этом, по мнению Чистякова, инициатива Первого канала снять о персоне сериал очень похвальная, проект может вызвать большой интерес среди публики и побудит изучать русское литературное наследие. Но в сериале важно не давать категорических и политизированных оценок Брик — не делать из нее злодейку, которая погубила сотни людей, в том числе Маяковского, но и не возводить её в культ. «Если получится снять безоценочный фильм, чтобы зрители сами сделали для себя какие-то выводы, это будет отличный проект», — считает Александр Чистяков.

© Первый канал, студия «Русский проект»

Участие сильного актёрского ансамбля — Смольниковой, Стекловой, Стычкина и других актёров, которые уже не первый раз снимаются в проектах Первого канала, — значительно повышает шансы на высокие рейтинги просмотра, считает академический руководитель программы «Кинопроизводство» института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании Vision Media Postproduction Полина Ильина. По её мнению, участие Веры Сторожевой в качестве режиссёра картины также даёт проекту хорошие стартовые позиции. «Вера — очень опытный режиссёр, умеющий работать с драматургией и актёрами. Проекты, в которых она выступала режиссёром, уже не раз становились хитами Первого канала — например, все части сериала “Шифр”», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Ильиной, сам заказ от Первого канала на дорогую костюмную драму предполагает показ в прайм-таймовый слот, а значит, сериал изначально может рассчитывать на широкий охват аудитории. Также в последнее время Первый канал активно сотрудничает с онлайн-платформами, например «Кинопоиском», на предмет последующей продажи прав на показ, что, вероятно, привлечёт более широкую и молодую, нежели у Первого канала, аудиторию, добавляет эксперт.

При этом, по мнению Ильиной, в корне успеха любого кинопроекта лежат хороший сценарий и темп повествования. Также в работе с байопиками важен подход к рассказу истории и выделение главной темы, то есть того, о чём конкретно через историю персонажа режиссёр хочет поговорить со зрителем. «Байопик может легко скатиться в академичность или “музейность”, особенно при охвате такой широкой хронологии — более 60 лет жизни. Зритель сейчас требует не столько фактов, сколько эмоциональной вовлечённости и развития арок персонажей», — поясняет Ильина. Ещё при работе с такими проектами важен грамотный маркетинг: для успеха необходимо заинтересовать не только поклонников поэзии Маяковского, но и молодую аудиторию, не слишком знакомую с его биографией, добавляет эксперт.

Успешность отечественных байопиков о деятелях искусства Ильина оценивает пятьдесят на пятьдесят: есть как заметные проекты, так и те, которые не очень понравились публике. Успешным проектом эксперт называет сериал «Натали и Александр», в котором история любви Пушкина и Натальи Гончаровой интересно рассказана от лица возлюбленной поэта. Очень лаконично охватил историю жизни великой актрисы и погрузил зрителей в её внутреннюю драму сериал «Раневская». А сериал «Магомаев» о легендарном певце стал хитом. По мнению Ильиной, это произошло во многом благодаря ностальгическому эффекту, харизме главного героя (Муслима Магомаева в картине сыграл сербский актёр Милош Бикович — прим. «Рамблера») и музыкальному наполнению.

К менее успешным проектам эксперт относит сериалы «Орлова и Александров» и «Сергей Есенин». «Сериал с Сергеем Безруковым стал заметным, но во многом за счёт звёздного состава. Сценарно проект не углубился во внутренние конфликты поэта, что сделало его скорее парадным рассказом истории жизни Есенина», — заключает Полина Ильина.

Секс больше не в городе: каким получился третий сезон «И просто так…»