Арнольд и его команда: стоит ли смотреть новый сезон сериала «Фубар»

12 июня на Netflix вышел второй сезон шпионского боевика «Фубар». Это история о Люке Бруннере и его дочери, которые долгое время работали в ЦРУ, но шифровались друг от друга. В продолжении шоу и без того неспокойную жизнь семейства Бруннер потревожит героиня Кэрри-Энн Мосс, связанная с далёким прошлым Люка. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый сезон проекта шоураннера Ника Санторы («Джек Ричер»).

© Blackjack Films Inc.

События второго сезона начинаются сразу после финала первого, вышедшего в мае 2023 года. Команда Люка (Арнольд Шварценеггер) — дочь Эмма (Моника Барбаро), её мать Талли (Фабиана Уденио) и другие офицеры ЦРУ — сталкивается с новой проблемой международного масштаба. Миру угрожает загадочный террорист по прозвищу Данте: его настоящего имени никто не знает, даже фотографии преступника у ЦРУ нет.

План Данте прозаичен: злодей хочет навсегда обесточить систему электроснабжения США, после чего собирается начать ядерную войну между сверхдержавами. Но действует террорист чужими руками: на него работает Грета (Кэрри-Энн Мосс) — высококлассная шпионка, у которой в годы холодной войны был роман с Люком Бруннером.

Каждая встреча команды Люка и наёмников Греты оборачивается провалом для первой. Подручной Данте удаётся всякий раз ускользать из лап ЦРУ, продолжая реализовывать план наёмника — выводить из строя одну электростанцию страны за другой. Члены группы Люка разбираются, почему так происходит. Под обвинения попадает главный герой (дескать, выполнить задание мешают чувства к Грете, проснувшиеся спустя много лет).

© Blackjack Films Inc.

В это же время в штабе ЦРУ вычисляют «крота». Оказывается, Тина (Апарна Бриэль), которая была аналитиком ведомства, параллельно сливала данные российской Службе внешней разведки. Русские в некотором роде оказываются связаны с Данте, но совсем не так, как представляется на первый взгляд.

Второй сезон «Фубара» пытается играть на два фронта. С одной стороны, это классический шпионский боевик — с погонями, перестрелками, шифрами и загадками, распутать которые может исключительно главный герой. Но если в первом сезоне Железный Арни почти всегда полагался лишь на свои опыт и силу, в продолжении чаще фигурирует команда. В отдельных случаях — заблокировать трубопровод монтажной пеной; отключить запуск ядерных ракет — в одиночку Люк бы точно не справился.

С другой стороны, новый сезон обращает внимание на семейную драму, которая разыгрывается на фоне шпионских страстей. Пока команда церэушников меняет одну локацию за другой, преследуя террористов и собирая данные у информаторов, в семье Люка назревает большой скандал. В первом сезоне было показано, как главный герой 15 лет пытался вернуться к бывшей жене. Но теперь, когда на горизонте появилась шпионская зазноба из прошлого, отношения главного героя с Талли переживают серьёзные испытания.

Сказать, что новый сезон переворачивает законы жанра, нельзя. «Фубар» в целом не претендует на звание революционного проекта, скорее это контент для фонового смотрения — в меру обаятельный, в меру смешной. Сейчас, когда на десятках стримингов — море аудиовизуальной продукции, «Фубар» нетрудно спутать с множеством других шпионских историй. К сожалению, именно эта история полна штампами и клише, которые вроде работают, но настолько предсказуемы, что становится дурно.

Главным злодеем, естественно, оказывается тот, кто находился «ближе всех». Антагонистка, работающая ради денег, меняет взгляды в последний момент (всё из-за любви). Персонаж, который страдал от неразделённой страсти к шпионке из России, в конце финального эпизода понимает, что ответные чувства всё-таки были. И таких примеров с десяток: практически все события каждой серии угадать проще простого. Отчего интриги второго сезона выглядят искусственно и блекло.

© Blackjack Films Inc.

Увядает даже главный актив шоу, Арнольд Шварценеггер. В этом году легендарному актёру исполнится 77 лет: смотрится Арни в кадре неплохо, но местами карикатурно. Возраст персонажа становится поводом для множества шуток, в том числе ниже пояса. Выдать что-то свежее актёр уже не в состоянии, поэтому делает то, что от него ждут, — морщит лоб, обнимает дочь, убивает плохих парней и встречает любую опасность с хмурым лицом.

Зато, в отличие от первого сезона, продолжение куда более динамично. Диалогам и выяснению отношений здесь предпочитают перестрелки со шведской мафией, рукопашные поединки на электростанциях и погони на тех автомобилях, что оказались под рукой (не всегда для этого подходящих). Можно сказать, что зрителя держат в тонусе: здесь угроза всемирного масштаба, тут смена локаций, там предательства и ранения. Эдакая жанровая карусель, на которой не заскучаешь.

Пусть продолжение «Фубара» — штука необязательная (вряд ли второй сезон всплывёт в памяти, когда в конце года зритель задумается о топ-10 лучших сериалов 2025-го), некоторую порцию удовольствия от шоу получить можно. Поклонникам Шварценеггера и любителям шпионских головоломок — с тайной личности, двойными и тройными твистами — сериал Ника Санторы более чем зайдёт. Работая в формате пенсионного боевика с вкраплениями юмора, «Фубар» со своими задачами кое-как, но справляется.

Секс больше не в городе: каким получился третий сезон «И просто так…»