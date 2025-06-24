Драмеди-сериал «Разочарованные» стартует в Okko 7 июля

7 июля в онлайн-кинотеатре Okko начнётся показ драмеди-сериала «Разочарованные». Главные роли в проекте играют Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич.

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По сюжету, судьба сводит Веру, Надежду и Любовь на тематической вечеринке. Эта случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит героинь посмотреть на свои жизни с новой неизведанной стороны.

Вера не верит в мужчин, потому что главный мужчина её жизни изменял ей. Теперь она меняет партнёров, избегая серьёзных отношений. Надежда надеется спасти изжившие себя отношения со своим будущим супругом, однако знакомство с красавцем-норвежцем ещё больше усиливает душевные метания героини. Любовь любит красиво, пылко, но всегда безответно. И вот опять она влюбляется в женатого и решает бороться за него, испытывая при этом глубочайшее чувство вины и одиночества. Каждой из героинь предстоит переосмыслить свое место в мире и не потеряться в непростом переходе из молодости в зрелый возраст.

Режиссёром-постановщиком сериала от Okko и компании «Марс Медиа» стал Денис Виленкин. Оператором выступил Роман Малышев, авторами идеи и сценария – Евгения Громова и Дарья Раньковская.

Главные роли в «Разочарованных» исполнили Эрика Булатая (Надя), Лиза Шакира (Вера) и Софья Гершевич (Люба). Также в новом сериале от Okko сыграли Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Гриша Верник, Лиза Юрьева, Денис Виленкин, Анастасия Щеглова и Леонид Агутин в роли камео.

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