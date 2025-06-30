Вышел трейлер исторического сериала «Государь»

Премьера картины состоится 2 июля в Okko и на сайте Кино1ТВ.

© Первый канал, Okko

«Государь» — сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны — тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.

«Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь не делалось, от сего источника черпать будут», — писал о Петре его современник Иван Неплюев.

Сериал созданн Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Первым каналом, Okko, Продюсерским центром «12» и кинокомпанией «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Просветительский партнер проекта — «Россия — Моя история». Продюсерами сериала выступили Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова.

Как отметил режиссёр Сергей Гинзбург, «Государь» — это кино, которое стремится к исторической правде: «Хотя, конечно, ни в каком фильме невозможно охватить всю биографию Петра, потому что за свою, по сегодняшним меркам, короткую жизнь, он сделал столько, что это кажется фантастичным».

При написании сценария авторы Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова. «Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?», — добавил режиссёр.

Петра I в картине сыграл Константин Плотников («Король и Шут», «Калимба») — это его первая историческая роль. Евгений Ткачук («Лихие», «Король и шут») предстанет в образе Александра Меншикова — ближайшего соратника царя.

По словам Гинзбурга, кастинг на главную роль был непростой задачей: «Мы пытались искать по какому-то внешнему сходству, по каким-то внутренним возможностям. Но это, действительно, очень тяжелая и крайне ответственная для актера роль. И мы все волнуемся, и Костя Плотников тоже волнуется, но нам было важно, в первую очередь, искать и находить живого человека в Петре, что, на мой скромный взгляд, удалось».

По признанию Константина Плотникова, роль для него была очень волнительной. До съёмок его знания касательно Петра I были достаточно поверхностными, исходя из школьной программы, признался актёр: «А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ — нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля».

В проекте также заняты: Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна мать Петра I), Сергей Угрюмов (Василий Голицин), Александр Обласов (Лев Нарышкин, дядя Петра I), Сергей Барковский (Никита Зотов), Евгений Шварц (Карл XII), Сергей Годин (Франц Лефорт), Александр Бухаров (Федор Шакловитый), Василиса Семашкова (Евдокия Лопухина), Тина Стойилкович (Анна Монс), Анна Дворянская (Екатерина I), Мария Лисовая (Аталия Десмонд) Александр Яцко (Мазепа) и другие.

Съемки сериала «Государь» проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII—XVIII веков.

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