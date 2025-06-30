Создатели сериала о Лиле Брик показали, как проходят съёмки

В начале июня в кинопарке «Москино» студия «Русский проект» по заказу «Первого канала» приступила к московскому этапу съёмок сериала «Лиля» об одной из самых загадочных женщин эпохи русского авангарда, музе и главной любви Владимира Маяковского — Лиле Брик. Редактор «Рамблера» побывала на съёмочной площадке и поговорила с создателями проекта.

© Первый канал, Студия Русский проект

Историческая достоверность и уникальный трамвай

Чтобы воссоздать годы жизни Маяковского и четы Брик (Лили и её мужа Осипа) в Москве, в кинопарке «Москино» построили специальную площадку «Москва времен конструктивизма». Работы по возведению локации, по словам художника сериала «Лиля» Сергея Филенко, велись чуть больше года. «Мы создали собирательный образ столицы 1920–1930 годов, построив в одном месте все самые знаковые достопримечательности», — сказал Филенко в разговоре с «Рамблером».

Площадка действительно напоминает Москву 1920–1930 годов: небольшие улочки с уютными двориками, по которым ездят лошади и первые машины, пекарни и рюмочные, точные копии зданий «Моссовета» и «Известий», водонапорная башня и многое другое. По улицам гуляют барышни и кавалеры в платьях и костюмах тех времён — актеры массовки. Но главной «изюминкой» площадки стал реальный исторический трамвай, который предоставил Музей транспорта Москвы. «Нигде в мире больше нет такой площадки, чтобы в воссозданном городе по улицам ездил трамвай, который можно использовать в съёмках», — отметил Сергей Филенко.

Специалисты также проработали интерьеры помещений: например, квартиры супругов Брик, Владимира Маяковского, несколько коммунальных квартир и два подъезда. «Мы воссоздали знаменитую комнату, в которой Брики и Маяковский сидели под абажуром за косо поставленным столом, и кабинетик, где спал Маяковский, с письменным столом, сундуком и восточным ковром», — рассказал Филенко. По его словам, при воссоздании интерьеров были использованы архивные документы и чертежи, которыми поделились музеи и коллекционеры.

Сериал о великих людях

© Первый канал, Студия Русский проект

Съёмки сериала в кинопарке сегодня проходят практически каждый день, с утра и до позднего вечера. На площадке царит творческий переполох. «Камера, мотор!», «Выйдите из кадра, вы мешаете процессу!», «Все на исходные позиции!», «Стоп, снято!», — то и дело слышны крики съёмочной группы. Между дублями персонал протирает замутнённые окна зданий, гримеры поправляют грим актёрам, операторы переставляют камеры с одной точки на другую.

Как отметила в разговоре с журналистами на съёмочной площадке режиссёр картины Вера Сторожева, задача проекта, которую поставил продюсер Константин Эрнст, — показать 60 лет жизни Лили Брик: от её знакомства с Владимиром Маяковским в Петрограде в 1915 году до трагической гибели в 1978 году. Поскольку авторы не задаются целью снять документальный сериал, в «Лиле» будут художественные дополнения, будут немного смещены временные рамки, но в целом картину хотят сделать приближенной к реальным событиям, отметила режиссёр. «Это будет сериал не только о Лиле, но и о талантливых выдающихся людях со своими плюсами и минусами, о той великой эпохе, в которой они жили», — пояснила Сторожева.

Сериал намерены сделать в чёрно-белом формате с цветными вставками, рассказала режиссёр. «История, которая происходила с 1915 по 1930 годы, планируется у нас как чёрно-белое кино. А вмонтированные эпизоды, 1953–1978 годы, будут цветными — это когда речь пойдёт о Лиле после Маяковского, как её преследовали, как хотели вычеркнуть из жизни поэта и так далее», — добавила Сторожева.

В картине снимаются известные российские актёры. Лилю Брик исполняет Мария Смольникова («Плевако», «Отчий берег»), Осипа Брика — Евгений Стычкин («Нулевой пациент», «День выборов»), а Маяковского играет Андрей Максимов («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер»). Ангелине Стречиной досталась роль сестры Лили Брик Эльзы Триоле, а Агриппине Стекловой — их матери. По словам Сторожевой, в картине в качестве актёра дебютирует режиссёр Алексей Герман-младший, который играет писателя и критика Виктора Шкловского. Андрей Смоляков перевоплощается в Максима Горького, а Лиза Арзамасцева — в американскую любовь Маяковского Элли Джонс.

В сериале расскажут, в том числе, и о многочисленных поклонниках Лили Брик, например, о главе советского Промбанка Александре Краснощёкове. Его в «Лиле» играет Виктор Добронравов. На съёмочной площадке актёр рассказал журналистам, что до работы над сериалом знал общую информацию о Лиле и Маяковском, но когда начал читать сценарий, очень увлёкся. «Мне было интересно читать сценарий, потому что он очень талантливо написан. Потрясающие диалоги, очень интересные герои, характеры. Собственно, с этого всё и начинается — с интересной истории», — отметил Добронравов.

Актер считает, что играть Краснощёкова достаточно любопытно. «Мой герой в сериале представлен в двух ипостасях: сперва он успешный, богатый, холёный, а потом меняется — становится неблагополучным», — сказал Добронравов в беседе с «Рамблером». Актёр добавил, что вжиться в роль ему помогают удивительные декорации кинопарка, одежда того времени, общая атмосфера. «Никаких сложностей с перевоплощением у меня не возникает», — уточнил он.

Как ранее рассказывал «Рамблеру» председатель ассоциации «Русское литературное общество» Александр Чистяков, Лиля Брик — достаточно неоднозначная фигура в литературном сообществе, многие факты из её биографии до сих пор скрыты в архивах НКВД. «Если у создателей сериала получится не давать Брик категорических и политизированных оценок — не делать из неё злодейку и не возводить в культ, чтобы люди сами сделали соответствующие выводы, — это будет отличный проект», — считает эксперт.

По мнению руководителя программы «Кинопроизводство» института кино НИУ ВШЭ, сооснователя кинокомпании Vision Media Postproduction Полины Ильиной, участие в картине сильного актёрского ансамбля — Смольниковой, Стекловой, Стычкина и других — значительно повышает шансы на высокие рейтинги просмотра. Хорошие стартовые позиции даёт проекту и участие в качестве режиссёра Веры Сторожевой, которая уже сняла ряд успешных картин, говорила ранее в беседе с «Рамблером» Ильина.

По следам фильмов

© Первый канал, Студия Русский проект

Кинопарк «Москино» стал последней локацией для съёмок сериала «Лиля», сообщили «Рамблеру» в пресс-службе Первого канала. Завершиться они должны в конце августа. Зимой и весной 2025 года сериал снимали на городских улицах и в квартирах Санкт-Петербурга, где, в том числе, создавались сцены из жизни Брик в Париже и Нью-Йорке, добавили в пресс-службе, не уточняя подробности. Планируется, что сериал выйдет в 2026 году.

После того как на площадке «Москва времен конструктивизма» закончатся съёмки, она, скорее всего, будет открыта для посещения обычными гражданами, рассказали в пресс-службе Московского кинокластера. Сегодня для гостей доступно более 30 других открытых площадок, в том числе «Москва 1940-х годов», «Соборная площадь», «Ковбойский городок», «Русская деревня», «Улицы Берлина», «Уездный город» и так далее. Некоторые локации можно посетить самостоятельно, предварительно купив билет в кинопарк (стоимость от 1 350 рублей), другие — только с организованной экскурсией.

Например, на полуторачасовой экскурсии «Киноэкспедиция» можно прогуляться по площадкам «Русская деревня», «Москва 1940-х» и «Улицы Берлина» и узнать, как снимают историческую комедию или драму. Её стоимость — 1 350 рублей за билет. А на экскурсии «Крупным планом» легко побывать в декорациях фильмов и сериалов, которые недавно вышли на экраны. Среди них — «Первый номер», «Последний Богатырь. Наследие» и другие (выбираются те площадки, на которых в данный момент не проводятся съёмки). Кроме того, здесь можно попробовать себя в роли оператора или актёра. Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Стоимость — 2 600 рублей.

Подробную информацию можно узнать на сайте кинопарка kinopark.moskino.ru.

Эксперты оценили перспективы будущего сериала о Лиле Брик