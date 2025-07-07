«Государь»: новый сериал о том, как Пётр I императором стал
В онлайн-кинотеатре Okko стартовал исторический сериал «Государь», посвящённый жизни первого российского императора — Петра I. Роль правителя исполнил Константин Плотников, известный по роли Горшка в проекте «Король и Шут». Постановщиком картины выступил Сергей Гинзбург, режиссёр сериалов «Собор» и «Великой» (второй сезон). «Рамблер» объясняет, почему новый сериал — это не экранизация учебника по истории, а удачный, пусть и слегка неоднозначный портрет противоречивого императора.
27 апреля 1682 года скончался царь Фёдор III Алексеевич. В палатах московского Кремля начинается грызня за власть. Царевна Софья хочет захватить престол, но её амбициям мешают законные наследники государя: малолетние Пётр и Иван. Заручившись поддержкой патриарха, Нарышкины возводят на престол Петра. Дальше — кровавый Стрелецкий бунт, регентство Софьи, «двоецарствие».
Историю «восхождения» Петра на престол подробно изучают ещё в школе. Каждое решение первого императора России задокументировано и пересказано не одну сотню раз. Потому ожидать откровений от сериала «Государь» не стоит. Это классический рассказ о жизни и достижениях великого исторического деятеля, усилиями которого Россия изменилась навсегда. Режиссёр Сергей Гинзбург напоминает знаковые события прошлого, но делает это громко, ярко, смело.
Пётр I в исполнении Константина Плотникова — очаровательный самодур, которому приятнее работать по колено в грязи, чем участвовать в дворцовых интригах. Горшок из сериала «Король и Шут» похож на Петра не только внешне, но и темпераментом. Первый русский император источает почти животную энергетику: он много пьёт, часто кричит, сражается с остервенелостью современных звёзд смешанных боевых искусств. Одним словом — это человек со своими слабостями и достоинствами, а не картонный правитель из школьных учебников.
Интересно, что в «Государе» образ реального правителя не пытались сгладить. Пётр Алексеевич собственноручно рубит головы бунтовщикам и прилюдно дерзит патриарху. А в некоторых сценах смотреть в безумные глаза Плотникова становится по-настоящему страшно. Кажется, что ещё немного, и Пётр натурально взорвётся от распирающей его ярости. Для высокобюджетного исторического сериала такой подход к центральному персонажу — смелое, но единственно верное решение. Зрителям было бы неинтересно наблюдать за идеальным государем. Им нужен яркий, но противоречивый герой. Ведь именно на таких образах строится мировая история.
Не менее колоритными получились и два главных союзника Петра — Александр Меншиков (Евгений Ткачук) и Франц Лефорт (Сергей Годин). Лефорт в прочтении Година — элегантный негодяй: прекрасно фехтует и уверенно плетёт интриги. И пусть актёру пришлось декламировать реплики с немецким акцентом, его перформанс от этого не пострадал: в большинстве сцен Лефорт уверенно перетягивает внимание на себя.
Ткачук в роли Меншикова — идеальное попадание. И пусть актёр опять играет версию Гришки Мелехова из «Тихого Дона», журить артиста не хочется: полубезумная манера игры Ткачука чудесно ложится на образ Меншикова. Самый загадочный соратник Петра славился алчностью, склочностью и несломимой преданностью государю. Сериальный Меншиков недалеко ушёл от своего исторического прототипа — в свиту Петра он попадает благодаря хитрости, а став приближённым, потворствует дерзким выходкам своего царя.
Прочие персонажи «Государя» теряются на фоне «могучей троицы». Царевна Софья (Светлана Колпакова) ведёт себя как опереточная злодейка, образу Евдокии Лопухиной (Василиса Семашкова) не всегда хватает глубины, а гетман Мазепа (Александр Яцко) не выдерживает конкуренции с куда более харизматичным Петром. Сериал настолько перенасыщен персонажами, что к финалу первого эпизода невольно начинаешь путаться во всех этих Нарышкиных, Голицыных и Лопухиных.
К сожалению, работа художников по костюмам не помогает разобраться в исторических персоналиях. Команда «Государя» сделала ставку на реализм, но обилие бархатных кафтанов и меховых шапок превращает сериал в аналог мультфильма «Где Уолли?» — узнать нужного персонажа в толпе бояр практически невозможно. К финалу проекта ситуация выправляется — но не благодаря костюмерам «Государя». Сам Пётр унифицировал облик высшего сословия, заставив дворян бриться и носить одежду на европейский манер.
А вот к развитию сюжета вопросов нет. Опытные сценаристы Олег Кириллов и Дмитрий Новосёлов удачно сжали 30 лет жизни Петра в восемь часовых эпизодов. Каждая серия посвящена яркому эпизоду из жизни государя: в первой Гинзбург показывает Стрелецкий бунт, во второй рассказывает о падении царевны Софьи и так далее — вплоть до Северной войны и основания Санкт-Петербурга. При этом невыдуманные эпизоды соседствуют с вымышленными, призванными раскрыть характер Петра. Наверное, профессиональные историки найдут в полёте фантазии сценаристов крамолу, но обычному зрителю волноваться не о чем — наблюдать за становлением Петра увлекательно.
Конечно, «Государя» будут сравнивать с другим сериалом о первом российском императоре — «Петр I» режиссёра Андрея Кравчука. Масштабный многосерийный проект вышел в 2022 году, а позже был смонтирован в полнометражный фильм. Два сериала про Петра за три года — это перебор. Но перебор необходимый: Кравчук снял типичный исторический блокбастер, в котором образ Петра потерялся на фоне эффектных батальных сцен. А вот сериал Гинзбурга отдаёт должное самому правителю. Да, временами «Государю» не хватает экшена, но актёрская работа Плотникова с лихвой перевешивает все недостатки проекта. К тому же в первую очередь это всё-таки драма о власти и трансформации правителя.
Если в «Петре I» император выглядел как очередной военачальник, то в «Государе» монарх становится личностью. Причём исторического масштаба.