«Государь»: новый сериал о том, как Пётр I императором стал

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал исторический сериал «Государь», посвящённый жизни первого российского императора — Петра I. Роль правителя исполнил Константин Плотников, известный по роли Горшка в проекте «Король и Шут». Постановщиком картины выступил Сергей Гинзбург, режиссёр сериалов «Собор» и «Великой» (второй сезон). «Рамблер» объясняет, почему новый сериал — это не экранизация учебника по истории, а удачный, пусть и слегка неоднозначный портрет противоречивого императора.

© «Перспектива», Первый канал, Продюсерский центр «12», «Глобус-фильм», Okko

27 апреля 1682 года скончался царь Фёдор III Алексеевич. В палатах московского Кремля начинается грызня за власть. Царевна Софья хочет захватить престол, но её амбициям мешают законные наследники государя: малолетние Пётр и Иван. Заручившись поддержкой патриарха, Нарышкины возводят на престол Петра. Дальше — кровавый Стрелецкий бунт, регентство Софьи, «двоецарствие».

Историю «восхождения» Петра на престол подробно изучают ещё в школе. Каждое решение первого императора России задокументировано и пересказано не одну сотню раз. Потому ожидать откровений от сериала «Государь» не стоит. Это классический рассказ о жизни и достижениях великого исторического деятеля, усилиями которого Россия изменилась навсегда. Режиссёр Сергей Гинзбург напоминает знаковые события прошлого, но делает это громко, ярко, смело.

© «Перспектива», Первый канал, Продюсерский центр «12», «Глобус-фильм», Okko

Пётр I в исполнении Константина Плотникова — очаровательный самодур, которому приятнее работать по колено в грязи, чем участвовать в дворцовых интригах. Горшок из сериала «Король и Шут» похож на Петра не только внешне, но и темпераментом. Первый русский император источает почти животную энергетику: он много пьёт, часто кричит, сражается с остервенелостью современных звёзд смешанных боевых искусств. Одним словом — это человек со своими слабостями и достоинствами, а не картонный правитель из школьных учебников.

Интересно, что в «Государе» образ реального правителя не пытались сгладить. Пётр Алексеевич собственноручно рубит головы бунтовщикам и прилюдно дерзит патриарху. А в некоторых сценах смотреть в безумные глаза Плотникова становится по-настоящему страшно. Кажется, что ещё немного, и Пётр натурально взорвётся от распирающей его ярости. Для высокобюджетного исторического сериала такой подход к центральному персонажу — смелое, но единственно верное решение. Зрителям было бы неинтересно наблюдать за идеальным государем. Им нужен яркий, но противоречивый герой. Ведь именно на таких образах строится мировая история.

© «Перспектива», Первый канал, Продюсерский центр «12», «Глобус-фильм», Okko

Не менее колоритными получились и два главных союзника Петра — Александр Меншиков (Евгений Ткачук) и Франц Лефорт (Сергей Годин). Лефорт в прочтении Година — элегантный негодяй: прекрасно фехтует и уверенно плетёт интриги. И пусть актёру пришлось декламировать реплики с немецким акцентом, его перформанс от этого не пострадал: в большинстве сцен Лефорт уверенно перетягивает внимание на себя.

Ткачук в роли Меншикова — идеальное попадание. И пусть актёр опять играет версию Гришки Мелехова из «Тихого Дона», журить артиста не хочется: полубезумная манера игры Ткачука чудесно ложится на образ Меншикова. Самый загадочный соратник Петра славился алчностью, склочностью и несломимой преданностью государю. Сериальный Меншиков недалеко ушёл от своего исторического прототипа — в свиту Петра он попадает благодаря хитрости, а став приближённым, потворствует дерзким выходкам своего царя.

© «Перспектива», Первый канал, Продюсерский центр «12», «Глобус-фильм», Okko

Прочие персонажи «Государя» теряются на фоне «могучей троицы». Царевна Софья (Светлана Колпакова) ведёт себя как опереточная злодейка, образу Евдокии Лопухиной (Василиса Семашкова) не всегда хватает глубины, а гетман Мазепа (Александр Яцко) не выдерживает конкуренции с куда более харизматичным Петром. Сериал настолько перенасыщен персонажами, что к финалу первого эпизода невольно начинаешь путаться во всех этих Нарышкиных, Голицыных и Лопухиных.

К сожалению, работа художников по костюмам не помогает разобраться в исторических персоналиях. Команда «Государя» сделала ставку на реализм, но обилие бархатных кафтанов и меховых шапок превращает сериал в аналог мультфильма «Где Уолли?» — узнать нужного персонажа в толпе бояр практически невозможно. К финалу проекта ситуация выправляется — но не благодаря костюмерам «Государя». Сам Пётр унифицировал облик высшего сословия, заставив дворян бриться и носить одежду на европейский манер.

© «Перспектива», Первый канал, Продюсерский центр «12», «Глобус-фильм», Okko

А вот к развитию сюжета вопросов нет. Опытные сценаристы Олег Кириллов и Дмитрий Новосёлов удачно сжали 30 лет жизни Петра в восемь часовых эпизодов. Каждая серия посвящена яркому эпизоду из жизни государя: в первой Гинзбург показывает Стрелецкий бунт, во второй рассказывает о падении царевны Софьи и так далее — вплоть до Северной войны и основания Санкт-Петербурга. При этом невыдуманные эпизоды соседствуют с вымышленными, призванными раскрыть характер Петра. Наверное, профессиональные историки найдут в полёте фантазии сценаристов крамолу, но обычному зрителю волноваться не о чем — наблюдать за становлением Петра увлекательно.

Конечно, «Государя» будут сравнивать с другим сериалом о первом российском императоре — «Петр I» режиссёра Андрея Кравчука. Масштабный многосерийный проект вышел в 2022 году, а позже был смонтирован в полнометражный фильм. Два сериала про Петра за три года — это перебор. Но перебор необходимый: Кравчук снял типичный исторический блокбастер, в котором образ Петра потерялся на фоне эффектных батальных сцен. А вот сериал Гинзбурга отдаёт должное самому правителю. Да, временами «Государю» не хватает экшена, но актёрская работа Плотникова с лихвой перевешивает все недостатки проекта. К тому же в первую очередь это всё-таки драма о власти и трансформации правителя.

Если в «Петре I» император выглядел как очередной военачальник, то в «Государе» монарх становится личностью. Причём исторического масштаба.

Вышел трейлер исторического сериала «Государь»