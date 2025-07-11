Инфоцыган на перевоспитании: разбираем сериал «Хутор» с Гошей Куценко

10 июля в онлайн-кинотеатрах Premier и Start состоялась премьера первых эпизодов сериала «Хутор». Это история финансового гуру, который, спасаясь от долгов и бандитов, прячется в маленькой деревне. «Рамблер» рассказывает, как герой деревенской комедии балансирует между исправлением и наказанием.

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В центре повествования — классический сюжет о том, как главный герой не по своей воле отказывается от благ цивилизации, чтобы духовно переродиться. Финансовый коуч Артём (Сергей Романович) попадает в переделку. Одной из его клиенток оказывается жена влиятельного бизнесмена, которая неудачно вложила огромное состояние мужа (Владимир Стеклов). Тот начинает охотиться за Артёмом: посылает бандитов, объявляет его в розыск с помощью своих связей в полиции.

Артём пытается скрыться в глуши, но ни самолётом, ни поездом воспользоваться не удаётся. Тогда смекалистый молодой человек решает начать новую жизнь — без паспорта, телефона, денег, чтобы у бандитов не было ни малейшего шанса обнаружить его. Артём превращается в человека-маугли — дикого мужчину, живущего в лесу и не понимающего человеческую речь.

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Однажды он натыкается на полицейских, которые решают передать его в закрытую общину «Хутор». Это небольшая деревня под управлением Бати (Гоши Куценко) — экс-олигарха, который раздал все свои деньги бывшим жёнам и буквально ушёл с родственниками жить в изолированном селе. На первый взгляд сериал напоминает бесчисленные притчи о заблудшей душе, обретающей истину через очищение трудом и покаянием.

С этого «Хутор» и начинается, плавно вводя зрителя в курс событий. Режиссёром сериала выступил Илья Силаев («Сёстры», «ИП Пирогова»). В совместном проекте Premier, Start и ТНТ команда авторов поднимает актуальные темы, например рассказывает про инфоцыган, которые стремятся заработать лёгкие деньги и избежать ответственности.

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Сам хутор здесь — место для очищения от «городского зла». Под это понятие Батя подводит практически всё — нецензурную лексику, телефоны, электричество, грязные помыслы и многое другое. Интересная метафора идеального русского мира, где отсутствуют любые соблазны цивилизации — смартфоны, интернет, развлечения и суета мегаполисов. Здесь будто остановилось время и человек вынужден столкнуться с самим собой без привычных цифровых гаджетов.

Главный конфликт, судя по первым сериям, вырисовывается между Артёмом и Батей — двумя поколениями российских мужчин, каждое из которых по-своему потеряно в современном мире. Куценко — патриархальный суровый наставник, который, как выясняется позднее, пытается компенсировать исчезновение родного сына через «перевоспитание» случайной заблудшей души в лице Артёма. В отношениях можно отметить раскрытие болезненной для обоих темы разорванных семейных связей: Батя тоскует без сына, а Артём ничего не знает о своём отце.

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Сергей Романович неплохо справляется с образом главного героя. Его Артём — вовсе не карикатурный мошенник, а человек, заблудившийся в лабиринте собственных амбиций и устремлений. Под маской прожжённого циника со временем проступают черты недолюбленного ребёнка, который по-прежнему ищет отцовскую фигуру (ею и станет персонаж Куценко).

Несмотря на прозаичный сюжет, напоминающий микс из «Холопа» и «Двух холмов», новый проект выглядит неплохо. Визуально деревня, в которой оказывается Артём, — место вне времени. Отсутствие технологий и прогресса за стенами «Хутора» — не ограничение, а освобождение, ещё один шаг навстречу дикой природе.

Сериалу Илье Силаева, к сожалению, не удаётся избежать типовых проблем современных отечественных комедий. Помимо предсказуемых ходов, страдает и баланс между комедийностью и драматизмом. Авторы будто опасаются полноценно развивать заложенные в историю экзистенциальные мотивы и остаются в рамках типичного для ТНТ развлекательного лёгкого контента.

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При этом «Хутор» сможет найти свою аудиторию. Широкая ТВ-публика отметит лёгкий юмор и узнаваемых персонажей. Более требовательные зрители платформ могут разглядеть в сериале Силаева ни много ни мало притчу о современном человеке, который потерял связь со своими корнями. Задавая в целом правильные вопросы — о засилье коммерции, духовном развитии, близости к семье, — проект (как минимум в первых эпизодах) не торопится дать хоть какие-то ответы.

При всех плюсах и минусах «Хутор» хочется смотреть дальше. Это хорошая попытка заговорить со зрителями о вечных ценностях без откровенной неловкости и прямолинейных нравоучений. Бежать в глухой лес, чтобы стать новым человеком, — чем не рецепт побега от реальности, где в скором времени всех сможет заменить искусственный интеллект?

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