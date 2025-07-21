Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Окко 28 июля

Новый проект сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей.

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28 июня в онлайн-кинотеатре Окко состоится премьера драмеди-сериала «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений. Помимо Виктории Исаковой, главные роли в нём исполняют Евгений Стычкин, Светлана Иванова и Аскар Ильясов. Также в нем снялись Кирилл Кяро, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

В качестве режиссёра новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш.

В центре сюжета красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов), который сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой.

Герой буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства...

Продолжение сериала «Лихие» выйдет осенью. Появился первый трейлер