Что смотреть в Okko с 22 по 25 июля: главные премьеры недели

Мультфильмы, комедии, триллеры, драмы и документалистика — в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — заключительные серии драмеди «Разочарованные», остросюжетный триллер «Смерть в лифте», музыкальная документалка о сибирском панке и продолжения полюбившихся проектов. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Okko, Флагман, Марс Медиа Энтертейнмент

21–22 июля: «Разочарованные», финальные серии

Сериал рассказывает о трёх девушках, Вере, Надежде и Любови, познакомившихся на тематической вечеринке. Случайная встреча стала для них судьбоносной и заставила по-новому взглянуть на свои жизни. Подруги ищут любовь, попадают в комичные ситуации и преодолевают трудности на пути к женскому счастью. Финал драмеди обещает быть трогательным и смешным.

21 июля: «Умка», сезон 2, новые серии

Белый медвежонок возвращается! Друг Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал шаманом. Он делится с детьми удивительными историями и приключениями, в которых участвовали Умка и его друзья.

© Союзмультфильм

21 июля: «Чемпионы», новые серии

Мультфильм о противостоянии команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры» от студии «Союзмультфильм». Они постоянно соревнуются за звание чемпионов в самых разных дисциплинах: причем первые тщательно готовятся к соревнованиям, а вторые используют нечестные приёмы и постоянно хитрят. Но всегда побеждает усердие и честность.

© Okko, Союзмультфильм

22 июля: «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк», премьера

Документальный фильм о феномене Восточно-Сибирского панка от режиссёра Павла Скоробогатова. Проект состоит из шести частей «фактов», посвящённых субкультуре и ключевым панк-рок коллективам Иркутской области и Республики Бурятия. Они сформировали оригинальный музыкальный стиль и внесли вклад в развитие культуры этих регионов. В съемках участвовали коллективы и знаковые фигуры сибирского панка. Среди них Александр Горский, Игорь Смирнов, Александр Никитин и другие.

23 июля: «Государь», серия 4

Проект режиссёра Сергея Гинсбурга о царствовании Петра I. Сериал «Государь» охватывает три десятилетия жизни Петра — от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Главную роль исполнил Константин Плотников («Король и Шут», «Калимба»). Евгений Ткачук («Лихие», «Король и шут») перевоплотился в ближайшего соратника царя Александра Меньшикова.

23 июля: «Путешествие на солнце и обратно», серия 4

Криминальный драматический сериал Романа Михайлова, снятый по мотивам его романа «Дождись лета и посмотри, что будет». Главные роли в нём исполнили Олег Чугунов, а также Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Действие происходит в 1990-х годах. Сын карточного шулера влюбляется в невесту криминального авторитета. Парень рассказывает о своей запретной любви лечащему врачу друга, который часто попадает в психиатрическую больницу.

© Фрут Тайм

24 июля: «Открытый брак. Акт второй», серия 3

Продолжение комедийной мелодрамы об изменах и изменниках с новым актёрским составом. В центре сюжета герои Агния и Саша, которые после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. В отличие от героев первого сезона они не готовы к экспериментам и не хотят примирения, все больше погружаясь в пучину скандалов и интриг. Режиссёром и автором сценария выступила Анна Курбатова. Главные роли исполняют Павел Деревянко, Юлия Александрова, Равшана Куркова, Артём Ткаченко и Екатерина Вилкова.

24 июля: «Высокий сезон», финал

Последняя серия драматического сериала режиссёра Стаса Иванова, действие которого происходит во Вьетнаме. Молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) отправляется на побережье, чтобы вместе провести романтический отпуск. Внезапно девушка исчезает и Миша пускается на её поиски, не подозревая, что в похищении замешан бывший возлюбленный Анны Саша (Артур Бесчастный).

© START

24 июля: «Качели», премьера

Дерзкая комедия о дружбе и любви, которые помогают выпутаться из любой передряги, с Александром Алябьевым, Риналем Мухаметовым, Гошей Токаевым и Александрой Бортич. По сюжету трое друзей отмечают чудесное спасение одного из них в детстве. Во время бурной вечеринки к ним присоединяется школьный товарищ, которого друзья не видели восемь лет. Старый знакомый втягивает компанию в опасные разборки. Их девушкам и женам приходится объединится, чтобы вытащить возлюбленных из неприятностей.

© Видеопрокат

24 июля: «Настоящие детективы», премьера

Американский фильм режиссёра Дункана Скайлза с Джеком Куэйди («Опенгеймер», «Пацаны») и Джеффри Дин Морганом («P.S. Я люблю тебя», «Ходячие мертвецы») в главный ролях. По сюжету психически неуравновешенный парень Саймон (Джек Куэйди) выходит из психбольницы и видит похищение девушки. Он обращается за помощью, но из-за заболевания ему никто не верит. Тогда парень заручается поддержкой соседа Эда Дирмана (Джеффри Дин Морган), вместе мужчины приступают к расследованию.

© Redwire Pictures

25 июля: «Простоквашино», сезон 6, новые серии

Продолжение популярного мультфильма от студии «Союзмультфильм» о приключениях не по годам развитого мальчика Фёдора, его маленькой сестры, кота Матроскина, пса Шарика, неведанной зверушки Тама-Тамы и других известных героев в деревне «Простоквашино». Персонажей озвучивают Антон Табаков, гарик Сукачев и Иван Охлобыстин, режиссер — Михаил Солошенко.

© Okko, Союзмультфильм

25 июля: «Смерть в лифте», премьера

Болгарско-французский триллер от режиссёра сериала «Полиция Парижа. Особый отдел» Жереми Минуи с Жюстин Вахсбергер («Иллюзия обмана», «Менталист») в главной роли. По сюжету популярная блогер Джулия застревает в лифте и начинает прямую трансляцию с телефона. Вскоре к ней обращается голос, который диктует правила игры: необходимо отвечать на задаваемые им вопросы. Только честно и без промедления — иначе девушку ждет смерть в прямом эфире.

© Mezza Films OOD

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«Разочарованные» (18+)

«Умка» (0+)

«Чемпионы» (0+)

«Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк» (18+)

«Государь» (18+)

«Открытый брак. Акт второй» (18+)

«Высокий сезон» (18+)

«Качели» (18+)

«Настоящие детективы» (18+)

«Простоквашино» (0+)

«Смерть в лифте» (18+)

«Путешествие на солнце и обратно» (18+)

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