Начались съёмки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Создателями проекта выступили компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры Okko и KION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

© Okko, KION, «ИРИ»

Начались съемки фантастического сериала «Полдень», основой которого стал всемирно известный роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», написанный в 1979 году. Именно произведение «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован

будет впервые.

Режиссёром нового сериала стал Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова — автор проектов «The Тёлки» и «Номинация». Художником по костюмам выступит Татьяна

Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).

Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец (KION), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko).

Роли исполнят: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия

Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Никита Тау Наледи, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьячкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин и другие.

© Okko, KION, «ИРИ»

Действия разворачиваются в 2278 году. Как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю

Землю от катастрофы.

Как отметил генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов, художественный проект по этому роману и вселенной Стругацких разрабатывали с 2007 года. «За это время на уровне сценария он пережил массу трансформаций. И вот, наконец, спустя почти 18 лет мы приступили к съёмкам», — сказал Шарапов.

«Мне нравится фантастика, в которой, собственно, сам фантастический элемент незаметен. Поэтому Стругацкие. Они не про фантастику, они про людей. Несмотря на то, что мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации оригинального текста, я думаю, что в сценарии мы довольно близко подошли к тому, что было важно для самих авторов», — отметил режиссёр-постановщик Клим Козинский. Он добавил, что в конечном счете в этой истории главным является драма лишнего человека в абсолютно идеальном мире. «И все что мы постарались

сделать, это поставить данную тему на рельсы захватывающего триллера. Круто, когда есть смысл, но еще круче, когда он притягивает внимание, как Диснейленд», — добавил он.

Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Окко 28 июля