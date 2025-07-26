«Институт»: разбираем фантастический сериал по роману Стивена Кинга

На стриминге MGM+ вышли три эпизода фантастического сериала «Институт» по одноимённому роману Стивена Кинга 2019 года. Проект рассказывает о секретной правительственной организации, которая проводит тесты над подростками с экстрасенсорными способностями и готовит их к важной миссии. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает о своих впечатлениях.

© MGM+ Studios

Четырнадцатилетний Люк (Джо Фриман) живёт с родителями в Миннеаполисе, обожает баскетбол и обладает невероятным интеллектом. Подросток досрочно сдаёт вступительные экзамены в один из самых престижных технических вузов мира — MIT (Массачусетский технологический институт). Ночью после тестирования неизвестные люди в военной форме похищают мальчика из родительского дома и помещают в загадочный исследовательский центр, спрятанный в лесах штата Мэн.

Учреждение получило кодовое название «Институт». Утром Люк просыпается в точной копии своей комнаты, но уже в Институте. Директор учреждения мисс Сигсби (Мэри-Луиз Паркер) рассказывает, что организация рекрутирует (или же попросту похищает) талантливых детей со всей страны, чтобы провести ряд испытаний над мальчиками и девочками и усилить их телекинетические или телепатические способности. Подростки учёным нужны для выполнения неясной миссии по спасению мира.

© MGM+ Studios

Когда новенький попадает в Институт, он оказывается в Передней части. Здесь расположены комнаты подростков, столовая и лаборатория. Люк знакомится со своенравным Ником (Фионн Лэйрд), рассудительной Калишей (Симона Миллер), робким Джорджем (Арлен Соу) и приветливой Айрис (Бирва Пандья). Новые друзья сообщают, что после нескольких дней тестов в Передней подростка ожидает перевод в Дальнюю часть. Никто не знает, что там происходит. Может быть, дети из Дальней части и вовсе не возвращаются. Люк и остальные ужасно напуганы и надеются найти способ сбежать из Института, чтобы рассказать обществу о страшных опытах над несовершеннолетними.

Роман Стивена Кинга «Институт» был опубликован в 2019 году. Кинематографисты сразу же заинтересовались новым произведением Короля ужасов. Изначально шоураннером проекта должен был стать Дэвид Э. Келли, известный по сериалам «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад» и «Презумпция невиновности». Но сценарист выбыл из производства из-за плотного рабочего графика. У руля шоу встал Бенжамин Кэвелл, который уже адаптировал для телевидения другой роман Кинга — «Противостояние». «Институт» не может похвастать большими звёздами в кадре, но над проектом работали сверхопытные режиссёры. Все эпизоды сняли Джек Бендер («Остаться в живых», «Сопрано») и Брэд Тёрнер («Побег из тюрьмы», «Извне»).

Сегодня мало какое произведение Кинга обходится без экранизации. Американский писатель остаётся в моде. В российский прокат в этом году уже выходили сентиментальная фантастика «Жизнь Чака» и комедийный хоррор «Обезьяна» по его произведениям. Осенью на отечественных больших экранах можно будет посмотреть картину-антиутопию «Долгая прогулка». Одноименную книгу Кинг опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман. До конца года в зарубежный прокат ещё выйдет фантастический «Бегущий человек», а стриминг HBO Max выпустит «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел романа «Оно». Десятки других адаптаций Кинга находятся в разработке, в том числе новая экранизация «Кэрри», за которую отвечает режиссёр Майк Флэнаган.

© MGM+ Studios

На первый взгляд кажется, что «Институт» похож на сериал «Очень странные дела», но никаких поединков подростков с монстрами в уютном американском пригороде в первых эпизодах нет. Мальчики и девочки со сверхспособностями могли бы эффектно пользоваться даром, как Люди Икс или Новые мутанты, но это не зрелищная супергероика, бюджет у сериала не самый высокий. Авторы внимательно показывают внутреннюю кухню таинственной организации и условия содержания детей. Причём это не оборудованная по последнему слову техники лаборатория. Сотрудников в Институте немного, многим помещениям требуется ремонт.

Словно бы некогда многообещающий перспективный проект переживает не лучшие времена, а власти только ждут подходящего момента, чтобы прикрыть ненужную программу. Но пока шестерёнки системы всё ещё крутятся, жестокие эксперименты над детьми продолжаются. После первых тестов у Люка из носа и ушей течёт кровь, подросток едва стоит на ногах. Неудивительно, что ничего хорошего мальчики и девочки от учёных не ждут: детей здесь используют как расходный материал, как подопытных кроликов. Ни грамма эмпатии не видно ни у мисс Сигсби, ни у её подчинённых.

Параллельно с историей Люка авторы показывают сюжетную линию отставного полицейского в завязке Тима Джеймисона (Бен Барнс), который устраивается ночным путевым обходчиком в тихом городке, расположенном неподалёку от Института. В населённом пункте то и дело мелькают сотрудники секретной организации, а местные поговаривают, что в лесах учёные проводят странные опыты то ли над инопланетянами, то ли над снежным человеком. Возможно, в следующих сериях Тим проведёт собственное расследование и узнает о мрачных делах, которые творятся в Институте. Пока бывший коп только подозревает, что совсем рядом происходят противоправные опыты.

© MGM+ Studios

«Институт» гарантированно порадует верных поклонников Кинга. Сериал точно следует букве романа и содержит все классические мотивы творчества автора. Проект вслед за «Сиянием» и «Доктором Сном» напоминает, что уникальные способности легко могут оказаться не даром, а проклятием. Как и в романах «Воспламеняющая взглядом» и «Кэрри», в центре повествования подростки с телепатическими и телекинетическими способностями, которым слишком рано и болезненно приходится взрослеть. В «Институте» детей насильно отрывают от родителей, так что мальчикам и девочкам приходится в одиночку сталкиваться с несправедливостями и изъянами нашего мира, помощи ждать неоткуда.

И плюс, и минус сериала — в узнаваемости. «Институт» мало что добавляет к предыдущим экранизациям Кинга, а события на экране развиваются слишком неспешно, но это всё равно уютное и интригующее зрелище. Что происходит с детьми в Институте? Ради какой миссии подростков крадут у родителей? Сериал трудно назвать шедевром, но, если уж начал смотреть и следить за судьбой Люка, Тима и остальных, трудно остановиться.

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