Актёр Иван Трушин: «Я, как и Окделл, в школе сталкивался с буллингом»

Исполнитель главной роли в сериале «Этерна» рассказал «Рамблеру», как проходили съёмки российского фэнтези-проекта.

© Пресс-служба Кинопоиска

На «Кинопоиске» уже вышло несколько серий проекта «Этерна», который снят по книгам российской писательницы Веры Камши. В вымышленном мире Средневековья существуют аристократические династии, которые борются за власть, доблестные оруженосцы, а ещё секты, волшебство и придворные интриги. В проекте играют Юрий Чурсин, Виктор Добронравов, Павел Чинарев и другие артисты.

Один из главных героев — юный Ричард Окделл, который мечтает отомстить за гибель своего отца, в исполнении Ивана Трушина. В интервью «Рамблеру» Трушин рассказал о совместных съёмках с именитыми артистами, сходстве со своим персонажем, работе в театре и планах сыграть «русского Гамлета».

— Сериал вышел в начале июля. Изменилось ли для тебя что-то за это время? Какой, на твой взгляд, стала реакция публики на проект и твоего героя?

— Я ещё нахожусь в приятном послевкусии премьеры. На съёмках я выкладывался по максимуму. Относительно доволен тем, что у нас получилось, поэтому сейчас занимаюсь самоанализом. А из внешних факторов ничего не поменялось, кроме того, что периодически на улице вижу рекламу со своим лицом, это забавно.

Читаю довольно много положительных отзывов, это очень приятно. Самое главное, что мы вызываем эмоции, это самое дорогое, что можно сделать.

— У твоего книжного героя есть сложившийся образ, у которого много фанатов. Многие остались довольны версией Дениса Нурулина в пилотной версии «Этерны», которая вышла в 2022 году. Какой ты выбрал путь в интерпретации Ричарда Окделла: оглядывался на фэндом или полностью сконцентрировался на своём видении героя?

— «Этерна» — очень рискованный шаг для нашего кино, с жанром фэнтези связано много предрассудков. Часто люди не воспринимают новое, относятся скептически. Понимаю фанатов книжного цикла, которые негодуют по каким-то моментам в сериале. У них — своё кино в голове, которое сложилось при чтении книг. Так что я пытался собрать максимально большое количество информации о своём персонаже. Для меня было важно, чтобы из Ричарда не получился карикатурный, банальный герой. Я пытался из первоисточника по максиму выделить всё, что поможет лучше понять Ричарда. В итоге погрузился в фундамент лора (основу вымышленного мира, про который рассказывается в книгах и сериале — прим. «Рамблера»), понял законы вселенной «Этерны».

Я смотрел пилот, видел версию героя в исполнении Дениса. Но, естественно, в итоге получились очень разные интерпретации, у нас абсолютно разные подходы к воплощению образа героя.

— Есть ли у вас с Ричардом что-то общее или это максимально непохожий на тебя персонаж?

© Пресс-служба Кинопоиска

— Интересно, что у нас с Ричардом много точек соприкосновения. Раньше я был таким же вспыльчивым, но с возрастом стал спокойнее. Кажется, у меня получилось передать подростковый максимализм Ричарда — на этом строилась вся арка персонажа. Она о том, как он из одинокого волчонка превращается в большого взрослого волка. Чтобы достичь этого, я вспоминал себя в подростковом возрасте.

Я учился в кадетской школе, был капитаном школьной команды, с которой мы ездили на разные спортивные соревнования. Среди всех я был самым злым командиром: чуть что не так, сразу же взвивался, повышал голос на весь спортивный зал, на всю казарму. У нас с Окделлом одинаковые внутренняя логика, попытка структурировать мысли, похожее восприятие мира. Кроме того, в школе я тоже сталкивался с буллингом, причём со стороны моих же наставников.

— Как ты попал в проект и как проходил кастинг?

— Попал буквально за неделю до старта съёмок. Агент посоветовала сходить на пробы, сказала, что уже собран звёздный каст и это отличная возможность. На них мы сделали несколько дублей, а на следующий день мне позвонили, сказали, чтобы я завтра пришёл снова. На следующий день ещё раз попробовали разные сцены перед камерой, и тем же вечером меня утвердили.

Я сначала обрадовался, но потом стало очень тревожно. Съёмки начались, когда я учился на третьем курсе. После проб мне прислали большой сценарий, и я понял, что в нём нужно разобрать множество фрагментов и сцен, а до съёмок буквально пять дней. Я уехал из Москвы в Санкт-Петербург, где проходила большая часть съёмок. Мне покрасили волосы, и вместе с коучем по актёрскому мастерству началось моё увлекательное погружение в мир Кэртианы и её законов.

— О чём для тебя «Этерна»? Как зритель ты любишь фэнтези, есть любимые проекты в этом жанре?

— Это история про честь, любовь и жестокость. Я совсем не фанат фэнтези, но смотрел все части «Гарри Поттера», начинал читать «Игру престолов», но бросил. В последнее время больше тяготею к классике. Может быть, это профдеформация.

— Юрий Чурсин — один из нескольких актёров, кто снимался в пилоте и в сериале. Расскажи о работе и совместных сценах с ним.

— Я очень волновался, получится ли найти контакт, ведь я был новым Ричардом, а ещё у нас с Юрием-Рокэ Алва (Чурсин играет сурового полководца правящей династии. — прим. «Рамблера») много экранного времени. В таких случаях важно «зацепиться» за партнёра. А Юрий всё в сценах делает сам, входит в кадр и создаёт нужную атмосферу. Я, по сути, ему там был не нужен. После первой снятой сцены я переживал, но потом мы классно поболтали, и дело пошло. Юрий много подсказывал, давал полезные советы по миру «Этерны» и актёрским техникам.

Чурсин — всегда собранный и размеренный, он точно работает. Ему не нужно много дублей, он сразу берёт сцену нахрапом. Юрий не боится, а просто делает сразу — очень круто и сильно. Это впечатляет.

— Также у тебя много сцен с твоими ровесниками, сыгравшими других учеников школы Лаик, унаров-оруженосцев. С кем из партнёров по съёмочной площадке было интересно работать и существовать в одном кадре?

© Пресс-служба Кинопоиска

— Мы отлично поладили с Лёшей Лукиным, хотя наши персонажи в кадре соперники. Мы сдружились и вне съёмок. У меня есть теория, что надо максимально расположить к себе партнёра по площадке, чтобы он стал тебе почти другом. Когда с таким человеком ты играешь в сцене, вся искусственность исчезает, это другое ощущение органики. Еще Лёша очень мне помогал по-актёрски, поддерживал меня.

В целом со всеми парнями тоже классно общались, особенно с Ильёй Виногорским, который сыграл Валентина Придда. Вообще, у нас сложился удивительный ансамбль, мы были как оркестр, друг друга дополняли.

— В «Этерне» много фехтования, батальных и экшен-сцен. Расскажи о процессе подготовки к ним и их съёмках?

— Боевые сцены нам ставили большие профессионалы, среди них были реконструкторы. Они помогали стилистически правильно выдерживать бои, чтобы они выглядели как ренессансные.

Если обратить внимание, мой Ричард меняется в том числе через технику фехтования. В начале сериала я фехтую в стиле раннего Ренессанса, а к концу сериала — уже позднего Ренессанса.

Сцены фехтования снимались очень долго — по восемь или девять часов. При этом тебе нужно всё это время держать огромную удлиненную шпагу, физически это очень тяжело. Отчасти помогла спортивная подготовка, я раньше занимался боевыми единоборствами. Если есть спортивный опыт, то быстрее воспринимаешь информацию, понимаешь, как всё работает.

На мой взгляд, у нас всё получилось — стилистически выдержанно, правильно разведено по операторской работе. Режиссёр Сергей Трофимов иногда подходил к камере, чтобы показать наилучший ракурс.

— Много сцен снято на натуре, не в павильонах. Где тебе удалось побывать и помогало ли это для вхождения в образ?

— Мы изъездили всю Ленинградскую область, снимали школу Лаик около Екатерининского дворца — как раз там мы дерёмся на шпагах и боремся. Ещё были в Выборге, Пскове, ездили в Ивангород, снимали в крепости, которая на экране стала родовым домом Ричарда. Это было удивительно: ты стоишь на краю стен, смотришь через речку, а там — уже Эстония. Съёмочная команда создавала для нас такие условия, чтобы нам не приходилось ничего представлять, — мы были максимально погружены в атмосферу.

— «Этерна» — твой первый крупный кинопроект. Чему тебя научили съёмки в сериале?

— Съёмки в кино дают приятную уверенность в себе, какую-то свободу. После них ты существуешь без «зажима», не сомневаешься. Ведь люди рискуют, утверждая кого-то на роль в большом проекте. Это огромные деньги, время и силы. Когда утверждают, это значит, что тебе доверяют, на тебя могут положиться. Тогда и ты сам начинаешь себя воспринимать иначе. «Этерна» для меня — фундаментальный проект, который сделал меня таким, какой я есть сейчас.

Кроме того, я научился ориентироваться на съёмочной площадке — просто существовать в кадре, подсмотрел разные приёмы у более опытных коллег и собрал актёрский багаж знаний.

— У тебя несколько ролей в Малом театре. Какая самая любимая?

— В прошедшем сезоне мне дали партию Гвидона в «Сказке о царе Салтане». Я люблю сказки, это моя слабость. Там нельзя врать, лукавить, в них всегда играешь искренне и на полную катушку. Ведь дети чувствуют фальшь.

В следующем сезоне начну играть Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по Александру Островскому — это большая ответственность и очень сложная роль. Сыграть на сцене Малого театра Глумова — это как перевоплотиться в шекспировского Гамлета в «Глобусе». Также в следующем сезоне у нас будет премьера спектакля «Белая гвардия» — компиляция из «Дней Турбиных» и «Белой гвардии». В нём участвуют Игорь Петренко и Ангелина Стречина.

— Что для тебя сейчас в приоритете — кино или театр?

— Не могу ответить, но я не могу себя представить без театра. Кино — промежуточная штука, в нём ты всегда существуешь в режиме ожидания. Я очень люблю съёмки, но театр — это отдушина, живой обмен энергией, это очень важно.

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