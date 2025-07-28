На ВДНХ состоялась премьера сериала «Циники»

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером кинокомпании «Общественное мнение» Ольгой Дановой, режиссером Ирой Бас, авторами сценария Денисом Тарасовым и Еленой Гордеевой, оператором Александром Гринаш и актёрами, исполняющими главные роли.

© Okko

25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ 10-серийного драмеди-сериала «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений, с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым в главных ролях. Премьера сериала на онлайн-платформе Окко состоялась 28 июля.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости, среди которых Джаник Файзиев, Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова, Роман Новиков, Амбарцум Кабанян, Алексей Сапрыкин, Даша Котрелева, Карина Александрова, Григорий Верник и Полина Гухман, Карина Каграманян, Павел Комаров, Антон Морозенко, Ксения Андрианова, Мария Лапшина, Андрей Борисов, Мария Николаева, Марина Васильева, Петар Зекавица, Мария Кошина, Данила Казаков, Ирина Чериченко, Иван Лопатин, Марина Гайзидорская, Марго Адаева, Катрин Асси и многие другие.

© Okko

В центре сюжета — красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства...

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