Почему стоит смотреть сериал «Циники» — драмеди о пикапере-самоучке

В Okko стартовал сериал «Циники» с Аскаром Ильясовым («Нулевой пациент») и Светланой Ивановой («Триггер») в главных ролях. В центре сюжета история самовлюблённого ловеласа, который перебрался из Казани в Москву, чтобы преподавать курсы по искусству соблазнения. Автор «Рамблера» рассказывает, кому и почему понравится новинка.

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Казанский сердцеед и авантюрист Джамал (Аскар Ильясов) угодил в неприятную ситуацию. Юноша обольстил Алину (Ангелина Пахомова) — дочь влиятельного бизнесмена Муратова (Алексей Розин), который теперь намерен во что бы то ни стало женить наглеца на наследнице. Мужчина готов оплатить все долги потенциального жениха, главное — сыграть свадьбу и не опорочить фамилию. Но семейная жизнь Джамала не привлекает. Вместо богатой свадьбы и клятвы у алтаря нарциссический юноша бежит в столицу в надежде начать новую жизнь.

В Москве он устраивается на работу в школу отношений «Эгоисты», где мужчин и женщин учат искусству соблазнения. Там он моментально создаёт множество проблем для лучшего сотрудника — практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова). Джамал откровенно высмеивает её методы работы и академический подход. Островская, в свою очередь, при любой возможности пытается выставить соперника мошенником и аферистом. Но вскоре циничные герои влюбляются друг в друга. Всё усугубляется тем, что за Джамалом следуют казанские вышибалы (Лев Зулькарнаев и Василий Копейкин), которые обещали Муратову вернуть горе-жениха обратно.

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Светлана Иванова, Ирина Бас и Аскар Ильясов

Режиссёром сериала выступила Ирина Бас, известная по сериалу «Фемида видит» и фильму «Детка». «Циники» стали четвёртым совместным проектом сценаристов Дениса Тарасова и Елены Гордеевой. Ранее дуэт вместе трудился над многосерийными комедиями «Нежность» и «Мама будет против», а также полнометражной драмой «Мать моего сына». Одну из главных ролей в «Нежности» исполнила Виктория Исакова, которая также отметилась участием в «Циниках». Кроме того, она выступила одним из продюсеров шоу.

Главная героиня «Нежности» в командировке встретила мужчину мечты и так же неожиданно его потеряла. После этого женщина продолжала искать любовь всеми доступными способами. В «Мама будет против» в центре сюжета стояла история грузчика Николая (Роман Постовалов), который отчаянно пытался добиться руки и сердца генеральской дочки (Ксения Корнева). Но родители нежданному жениху были не слишком рады. В «Циниках» главный герой бежит от бывшей пассии, родители которой хотят принудить его к барку. Приключения инфантила могут утомить, но у сериала хватает других сюжетных линий.

Авторы сознательно делают ставку на взрослую аудиторию, поэтому в сериале присутствует большое количество откровенных сцен и диалогов. Герои постоянно размышляют об эротических фантазиях и природе семейных измен. За детективную составляющую отвечают преследующие Джамала вышибалы.

© Okko

Одним из плюсов сериала, помимо звёздного актёрского ансамбля — в кадре появляются Кирилл Кяро («Эпидемия»), Павел Ворожцов («Между нами химия»), Диана Милютина («Фишер. Затмение»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие, — стала сложная структура повествования. В первых сериях зрителям предлагают посмотреть на один день из жизни главного героя глазами разных персонажей. Но такой приём позволяет подметить незначительные детали, которые оказываются ключом к пониманию происходящего.

«Циники» во многом вторят сериалам «Жить жизнь» и «Открытый брак» — хитовым шоу о пикаперах и семейных изменах. Но новый проект не пытается отрефлексировать тему созависимых и абьюзивных отношений, а выбирает более фривольную интонацию и предлагает порассуждать о загадочном притяжении противоположностей.

На ВДНХ состоялась премьера сериала «Циники»