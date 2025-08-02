Массажист Деревянко, воин Момоа, школьница Ортега: главные сериалы августа

Павел Деревянко сыграл ушлого массажиста в комедии «Три сестры», а Джейсон Момоа стал гавайским воином в драме «Вождь войны». Дженна Ортега снова облачится в школьную форму во втором сезоне «Уэнздей», а Андрей Федорцов станет таксистом в фантастической комедии «Баранкины и камни силы». «Рамблер» отобрал самые интересные сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в августе.

© Netflix

«Три сестры»

Комедийный сериал «Три сестры» режиссёра Маруси Трубниковой, в котором снялись Лариса Гузеева и Павел Деревянко, расскажет про непростые семейные отношения и поиск счастья.

Гузеева и Деревянко перевоплотились в колоритную пару. По сценарию владелица ювелирного бизнеса Татьяна после отпуска в Сочи возвращается домой с новым молодым бойфрендом-массажистом Никитой. Дочери Татьяны (их играют Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман) уверены, что новый «родственник» — аферист, и намерены открыть матери глаза на мезальянс. Кроме того, массажист мешает их планам переехать из Нижнего Новгорода в Москву. Для осуществления своих планов сёстры рассчитывали воспользоваться мамиными сбережениями, а теперь состоятельная дама тратит все свои деньги на молодого любовника. Сёстрам приходится объединиться, чтобы прогнать соперника.

Над сериалом работали авторы «Беспринципных», поэтому затрагиваемые темы неуверенности в себе, баланса между материнскими чувствами и личным счастьем будут показаны нетривиально. Зрителей ждёт множество абсурдных сцен, едких диалогов и узнаваемые человеческие типажи.

Премьера на Kion намечена на 1 августа.

© Espectro Mx Films

«Вождь войны»

Джейсон Момоа расскажет о гавайском наследии в драматическом проекте «Вождь войны».

Действие будет происходить на рубеже XVIII века, сериал повествует о борьбе четырёх королевств на Гавайских островах и их объединении в государство под главенством короля Камеамеа I.

Главный герой, воин и путешественник Каиана, возвращается домой. Поначалу он принимает участие в сражениях, но после поднимает восстание против колонизаторов. В кадре — живописная природа, кровавые столкновения и драматические истории.

Сериал выйдет 1 августа на Apple TV+.

© Chernin Entertainment

«Уэнздей», 2-й сезон

Знаменитая школьница-гот по фамилии Аддамс вернётся в академию «Невермор» в новом сезоне сериала «Уэнздей». Четыре из восьми серий продолжения снял Тим Бёртон.

Детали сюжета сериала держатся в секрете, но известно, что в нём будет много страданий, мрака и чёрного юмора. Предполагается, что в академии Уэнздей попытается предотвратить гибель Энид (Эмма Майерс), своей соседки по комнате в общежитии.

В кадре появятся Леди Гага, Стив Бушеми, Билли Пайпер (предполагается, что она сыграла учительницу музыки). К роли родителей Уэнздей вернутся Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман.

Первая часть нового сезона выйдет 6 августа на Netflix, продолжение — 3 сентября.

© Netflix

«Баранкины и камни силы»

Фантастическая комедия «Баранкины и камни силы» с Андреем Федорцовым и Юлией Топольницкой расскажет о смешении поколений и эпох в современной Москве.

У столичной семьи таксистов появляется родственница — из XIX века волшебным образом к ним в квартиру перемещается Варвара. Она была первой извозчицей и родоначальницей рода Баранкиных. Вместе с ней потомки Варвары с помощью артефактов — камней силы — обретают волшебные суперспособности. Но вместе с этим получают и врага — за Варварой охотится таинственный Велимир, который разыскивает волшебные камни.

В сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Журавлёв, Ксения Кутепова и другие.

Сериал выйдет на «Кинопоиске» 7 августа.

© Плюс Студия, Monumental vizhn

«Дыши»

Проект «Дыши» расскажет об известной акушерке в исполнении Марины Александровой, которой придётся спасать карьеру и семью.

Главная героиня Лера (Александрова) — врач с внушительным списком состоятельных клиенток. В отличие от работы, в личной жизни у неё далеко не всё гладко — она в одиночку воспитывает троих детей. Однажды из-за круговерти дел Лера совершает ошибку во время родов очередной пациентки, что влечёт за собой трагические последствия. Статусная пара, которая пострадала из-за ошибки, не даёт замять дело, и Лере придётся бороться не только за карьеру, но и за свою свободу.

В сериале также снялись Дарья Верещагина, Пётр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук и другие.

Сериал выйдет на Okko 14 августа.

© Okko, Место силы, Originals Production

«Миротворец», 2-й сезон

Продолжение супергеройского проекта «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли снова будет рассказывать о многонаселённой Вселенной комиксов DC.

Главный герой — Кристофер Смит по прозвищу Миротворец попадает в тюрьму за радикальный пацифизм. Ему удастся выйти на свободу, поскольку Крис соглашается присоединиться к спецгруппе по спасению мира от разного вида угроз.

Действие второго сезона (первую серию снял руководитель DC Studious Джеймс Ган) будет происходить после событий фильма «Супермен» этого года.

Проект выйдет на HBO Max 21 августа.

© HBO Max

Премьера сериала «Дыши» с Мариной Александровой состоится 15 августа